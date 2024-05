I nuovi collegamenti in treno per l’estate italiana 2024

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo FS I nuovi collegamenti in treno per la stagione estiva

L’estate si avvicina e l’offerta di Trenitalia vede aggiungersi nuovi collegamenti, rivolti soprattutto alle principali località turistiche del nuovo Paese. Oltre ai Treni Turistici Italiani, che propongono nuove esperienze a bordo di convogli d’epoca restaurati, aumenta la rete di Frecciarossa, Intercity e treni regionali per permettere di raggiungere più facilmente la nostra prossima meta di villeggiatura. Scopriamo tutte le principali novità.

I nuovi collegamenti di Trenitalia

Trenitalia ha lanciato la sua Summer Experience 2024, l’offerta estiva per collegare tutta Italia con i suoi treni e i bus turistici. Quest’anno si amplia notevolmente la rete nazionale di collegamenti, soprattutto con un occhio di riguardo per le località più amate dai turisti. Iniziamo dalle Frecce, che offrono una vasta scelta di treni ad alta velocità: con oltre 270 corse giornaliere, ce n’è davvero per ogni esigenza. Spiccano, in particolar modo, le 8 partenze quotidiane tra Milano e Reggio Calabria, i 2 collegamenti quotidiani tra Venezia e Reggio Calabria, le 16 Frecce giornaliere tra Roma e Reggio Calabria e fino a 13 collegamenti al giorno tra Roma e la Puglia.

Si arricchisce poi l’offerta per la costa adriatica, con 2 Frecciarossa quotidiani aggiuntivi tra Milano e Pescara e 2 tra Bolzano e Pescara, disponibili solo nel weekend. Debuttano anche 2 nuovi Frecciargento tra Roma e Ravenna, sempre nel fine settimana. Oltre alle Frecce, merita attenzione la sempre più ampia rete di FrecciaLink, il collegamento in bus per raggiungere le città non fornite di stazione ad alta velocità. Sarà così possibile visitare luoghi come Matera, Assisi, Perugia, Potenza, Pompei e 5 nuove località del Cilento (Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, San Marco di Castellabate e Santa Maria di Castellabate). Per chi ama la montagna, il FrecciaLink propone mete come la Val Gardena, la Val di Fassa, la Val di Fiemme, Cortina d’Ampezzo e Courmayeur.

Passiamo poi agli Intercity e ai collegamenti europei: per quanto riguarda i primi, si aggiungono nuove destinazioni: San Candido, Bardonecchia, Bolzano, San Benedetto del Tronto, Savona, Tropea, Bari e Lecce, oltre al prolungamento fino a Milano delle tratte Bologna-Bari e Bologna-Lecce. Per chi vuole andare verso l’estero, i treni Eurocity propongono collegamenti da Milano e Venezia verso Zurigo, Lugano e Bellinzona. Mentre gli Euronight raggiungono la Germania e l’Austria, con partenza da La Spezia, Genova e Milano. Infine, i treni regionali diventano sempre più capillari con più di 1.700 località servite, tra cui 500 mete turistiche.

I Treni Turistici Italiani in partenza

Grazie alla sua nuova iniziativa, Trenitalia si prepara a lanciare numerosi collegamenti a bordo di convogli d’epoca. Si tratta dei Treni Turistici Italiani, il programma che ha debuttato lo scorso inverno con l’Espresso Cadore, il viaggio notturno da Roma Termini a Cortina d’Ampezzo. Se l’Espresso Cadore è stato rinnovato per una nuova tratta estiva, in funzione dal 25 giugno al 31 agosto, ci sono altre novità interessanti. È il caso dell’Espresso Versilia, che partirà da Milano in direzione delle Cinque Terre, proseguendo poi verso Pisa e le spiagge versiliane. Il treno viaggerà dal 6 agosto al 26 settembre. L’Espresso Riviera, invece, partirà da Milano e si dirigerà verso Ventimiglia, attraversando la Riviera dei Fiori e lambendo la Costa Azzurra, dal 3 agosto fino a fine settembre.