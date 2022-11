In treno in Italia, i migliori viaggi secondo il “Guardian”

Non ci sono più dubbi sul fatto che l’sia un Paese dalle bellezze infinite. Paesaggi, architetture, borghi da lasciare senza fiato e da scoprire, uno per uno, viaggiando su e giù per lo stivale, in une dal valore immenso. Un viaggio che si può vivere in mille modi diversi e che, se fatto, dona un fascino ancora maggiore alle mete che andrete a visitare. E questo grazie alle magiche atmosfere che si possono vivere attraversando l’Italia, seguendo lepiù belle e suggestive del nostro Paese e che permettono di godere a pieno della bellezza dei paesaggi attraversati e delle emozioni che riaffioreranno dentro di voi grazie aldel treno. Emozioni come quelle che si possono vivere sul, un servizio di treni attivo sulla linea ferroviaria Levanto-La Spezia e che vi accompagnerà in un tour lungo la costa Ligure con fermate in tutti e cinque i borghi delle Cinque Terre . (Nella foto Manarola)