Offerte treni per viaggiare in Italia a prezzi scontati

Viaggiare in treno in Italia a prezzi scontati è possibile grazie alle diverse promozioni disponibili sui siti ufficiali di Italo e Trenitalia, non solo in alta stagione.

Il treno spesso appare come un’alternativa economica all’aereo per viaggiare in Italia, eppure non sempre è così: chi ha provato a prenotare un posto in carrozza verso una destinazione in alta stagione pensando di risparmiare si sarà a malincuore accorto che spesso anche i treni costano molto.

Ci sono però alcune offerte, sui siti di Italo e di Trenitalia, che permettono di prenotare un viaggio in treno godendo di sconti esclusivi, vantaggi e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Ecco quali sono le migliori offerte per viaggiare in treno in Italia a prezzi scontati.

Le offerte di Italo per i viaggi in treno

Italo eXtra Summer è la nuova offerta della compagnia ferroviaria che permette al viaggiatore di godere di uno sconto fino al 70% in Ambiente Smart e Prima Business. Lo sconto è disponibile con l’acquisto dei biglietti online sul sito ufficiale http://www.italotreno.com che consente di godere di tariffe minime e scontate per diverse tratte dell’Alta Velocità di Italo in Italia.

Inoltre, Italo offre anche la speciale promozione Italo Friends: si possono ottenere sconti in Ambiente Smart e Prima Business fino al 60% rispetto al prezzo originario del biglietto se si viaggia in gruppi da un minimo di 3 a 10 persone.

Da non sottovalutare è anche Italo Più, il Programma Fedeltà di Italo che premia i viaggiatori che utilizzano frequentemente i treni di questa compagnia. L’iscrizione al Programma Fedeltà di Italo è gratuita e si può sottoscrivere online, con una serie di vantaggi.

Italo Più consente di raccogliere fino a 2 Punti per ogni euro speso su un biglietto o su servizi acquistati per i treni di Italo, nonché offre la possibilità di ricevere dei biglietti premio da usare per se stessi o da regalare a terzi. Una volta iscritti a Italo Più, inoltre, la compagnia premia l’utente immediatamente con 100 Punti di Benvenuto e un ulteriore sconto di 5€ sul primo biglietto acquistato.

Gli sconti per chi viaggia in treno con Trenitalia

Anche Trenitalia non è da meno in quanto a sconti e offerte per viaggiare in treno: l’offerta Freccia 2×1 permette di viaggiare in coppia al prezzo di un unico biglietto ed è valida sui treni Frecciarossa e Frecciargento, in 1^ e in 2^ classe e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard. Questa offerta è è acquistabile fino alla mezzanotte del settimo giorno che precede la partenza, selezionando due passeggeri.

L’offerta non è modificabile e neppure rimborsabile, ma in fase di acquisto è possibile scegliere l’opzione tiRimborso, per un costo di 2 euro, per richiedere fino alle ore 24 del secondo giorno prima della partenza il rimborso del biglietto con trattenuta del 10%.

L’offerta FrecciaDAYS invece permette di godere di sconti fino al 60% sui prezzi originari dei biglietti viaggiando il martedì, il mercoledì e il giovedì. I biglietti con questa offerta sono acquistabili fino alla mezzanotte del quattordicesimo giorno prima della partenza, per i treni Frecciarossa e Frecciargento, nei livelli di servizio Business, Premium, Standard, in 1^ e in 2^ classe. Anche in questo caso è valida l’opzione tiRimborso, al costo di 2 euro.

Per chi viaggia nel fine settimana è invece interessante l’offerta A/R weekend: si tratta di uno sconto del 40% (su entrambi i viaggi) se si parte di sabato e si torna di domenica. Questa offerta è valida sui treni Intercity e può essere utilizzata dal viaggiatore all’acquisto fino alla mezzanotte del quinto giorno che precede la partenza.

La promozione Family&Friends è invece riservata a chi viaggia sui treni regionali in gruppi da 3 fino a 6 persone e permette di ricevere uno sconto del 20%. Questa promozione è pero valida per l’acquisto di biglietti entro il 28 settembre 2024.

ITALIA IN TOUR 3 e ITALIA IN TOUR 5 sono invece promozioni per i treni regionali che consentono di viaggiare su tutti i treni desiderati per 3 o per 5 giorni di fila, in seconda classe. La promo è riservata anche ai treni regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Se si sceglie la Promo ITALIA IN TOUR 3 viaggi si può viaggiare su qualsiasi treno consentito per 3 giorni consecutivi dalla data scelta al costo di 29€ per gli adulti e 15€ per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti).

Con la Promo ITALIA IN TOUR 5 viaggi, invece, si può salire a bordo di qualsiasi dei treni aderenti all’iniziativa per 5 giorni consecutivi con un prezzo di 49€ per gli adulti e di 25€ per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti).

Inoltre, fino al 15 settembre 2024 puoi portare il tuo cane senza alcun costo su Frecce e Intercity aggiungendo il suo biglietto alla prenotazione. In genere, cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono salire a bordo dei treni di Trenitalia (un solo animale per passeggero) in trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm.

Se il cane è di grande taglia, può essere portato al guinzaglio e munito di museruola, pagando un biglietto. Su Frecce e Intercity il biglietto per il proprio cane ha un costo di 5 euro per i viaggi dalla domenica al venerdì e di 1 euro il sabato. Sui treni Regionali, invece, il trasporto del cane equivale al prezzo di un biglietto di seconda classe con uno sconto ulteriore del 50%.