Perché questa estate conviene andare in vacanza in treno

Viaggiare in treno significa vivere un’esperienza di turismo lento che inizia già a bordo, godendosi il gusto antico della graduale scoperta di un paesaggio che si trasforma davanti agli occhi, tappa dopo tappa. Una scelta conveniente ed ecologica, ma anche divertente, grazie alle offerte pensate per venire incontro alle esigenze dei passeggeri più giovani, di chi viaggia in famiglia o con i propri animali domestici, e di chi non vuole rinunciare a portare con sé la propria bicicletta. Ecco le novità più imperdibili di questa estate sui treni italiani.

‘Area Family’: viaggiare in treno è ancora più divertente

Per garantire ai passeggeri un’esperienza in treno ancora più piacevole e divertente, soprattutto per i più piccoli, Trenitalia ha introdotto la nuova ‘Area Family‘, su cui si potrà viaggiare a partire dal 15 luglio. Si tratta di una carrozza dedicata allo svago dei bambini, che potranno intrattenersi con giochi, fogli da colorare e gadget.

L’Area Family sarà disponibile sui seguenti treni:

Frecciarossa 500 in carrozza 11

Intercity Giorno in carrozza 3

Eurocity in carrozza 7

Per viaggiare nella nuova area dedicata ai più piccoli su Frecciarossa 500, è necessario scegliere il livello di servizio Standard e, attraverso la scelta posto, selezionare la carrozza 11. Nel caso di Intercity Giorno, si dovrà scegliere la 2° Classe e, attraverso la scelta posto, selezionare la carrozza.

Quest’estate, inoltre, viaggiare in famiglia è anche più conveniente. Su Frecce e Intercity, grazie all’offerta “Bimbi gratis”, i passeggeri con meno di 15 anni viaggiano gratis, mentre gli adulti possono usufruire di uno sconto del 40%. Infine, per i soci CartaFRECCIA, dal 15 luglio al 15 settembre raddoppiano i punti se si viaggia sui treni Frecciarossa.

Bici gratis per i giovani sugli Intercity

Un’altra offerta di Trenitalia è riservata, invece, ai possessori della Carta Giovani Nazionale (CGN), che possono usufruire del trasporto della bicicletta montata sui treni Intercity, gratuito fino al 31 dicembre 2022.

La CGN è uno strumento promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolto ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia che abbiano tra i 18 e i 35 anni compiuti, che permette di avere agevolazioni per beni e servizi culturali, sportivi e legati al benessere.

Per approfittare della promozione, in fase di acquisto del supplemento per la bici, la cui prenotazione resta obbligatoria, bisogna selezionare l’offerta “Bici-Carta Giovani Nazionale”. Una volta saliti a bordo, sarà poi necessario esibire la CGN al personale di bordo, oltre al biglietto per la due ruote.

Gli Intercity sono sempre più bike-friendly. Sui treni che circolano di giorno, è possibile prenotare il servizio di trasporto della due ruote e recarsi nella carrozza 3, dove sono allestite sei postazioni in cui agganciare in verticale la propria bicicletta, e due punti di ricarica per le e-bike. Laddove si porti con sé una singola bici pieghevole o smontata, il servizio del trasporto è gratuito: basta contenerla in una sacca chiusa e posizionarla negli spazi riservati ai bagagli.

Cani e gatti viaggiano gratis

Cani di piccola taglia, gatti e altri animali domestici, possono viaggiare gratuitamente in un trasportino di dimensioni massime 70x30x50, fino al 15 settembre 2022 sui treni Frecce e Intercity. Mentre per viaggi a partire dal 16 settembre si può acquistare il biglietto per il proprio cane a soli 5 euro, per viaggiare dalla domenica al venerdì, e a solo 1 euro per partire di sabato.

Anche i cani più grandi potranno accompagnare i propri padroni, con il relativo biglietto di seconda classe/standard per la tratta desiderata, purché tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. Per emettere il biglietto per un cane di grande taglia su sito ed app dell’azienda delle Ferrovie dello Stato, bisogna selezionare il treno, scegliere l’offerta e, prima del pagamento, aggiungere il servizio “Viaggia con il tuo cane”. È possibile emettere il biglietto anche presso le biglietterie di stazione, le self service, le agenzie di viaggio abilitate o chiamando il Call Center.

È l’estate dei treni: lo studio

A dare conferma al fatto che questa estate del 2022 è quella dei viaggi in treno c’è anche uno studio condotto da Trainline, una piattaforma europea per la prenotazione dei biglietti ferroviari, che ha registrato un +103% di passeggeri in viaggio sui binari per questa estate, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ad essere preferite sono le e grandi città: Milano, Roma e Firenze dominano la classifica, seguite da Bologna e Napoli. La prima, e unica, città non Italiana nella Top 15 delle destinazioni più gettonate è Parigi, in undicesima posizione.

Non mancano di certo le destinazioni di mare. Le maggiori protagoniste sono Emilia Romagna, Liguria e Toscana: Rimini e Riccione sono sicuramente le predilette e più della metà dei passeggeri diretti nelle due località balneari viaggiano partendo da Milano. La classifica continua con La Spezia, Monterosso e Viareggio. La prima destinazione “outsider” è San Benedetto del Tronto in tredicesima posizione, seguita da Civitavecchia e Anzio, entrambe nel Lazio.

Anche le destinazioni lacustri dimostrano di avere la propria importante fetta di pubblico: Como registra un notevole +249% di viaggiatori rispetto al 2021, mentre Peschiera del Garda e Desenzano del Garda/Sirmione risultano essere le più apprezzate.

Ma non è finita qui: i viaggiatori italiani si spostano in treno anche per esplorare bellissime città europee: le più frequenti sono Parigi e Nizza in Francia e Lugano in Svizzera. Nella Top Ten anche città tedesche e austriache: Monaco si trova in quinta posizione, Vienna e Innsbruck si attestano rispettivamente in settima e ottava posizione.

Insomma, tra offerte imperdibili e condizioni di viaggio migliorate, l’estate del 2022 sembra proprio la più adatta per partire in treno.