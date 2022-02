Viaggi in treno, le nuove rotte da percorrere in Europa

Il mondo, compresa l’Europa, si appresta ad ammorbidire sempre di più le regole di viaggio. Per questo motivo è il momento opportuno per organizzare un’esperienza unica. Magari sulle rotaie e alla scoperta del Vecchio Continente. Ecco perché abbiamo deciso di illustravi le nuove rotte del 2022 da percorrere in Europa in treno, iniziando da quelle inaugurate alla fine del 2021 ma da fare assolutamente quest’anno.

Nightjet Vienna – Parigi

A dicembre del 2021 è stato lanciato il Nightjet da Vienna a Parigi (e viceversa), il treno notturno delle ferrovie austriache (ÖBB). A bordo di questo si può viaggiare in modo ecosostenibile e comodo – di notte – verso le più belle città e mete europee.

Circola tre volte a settimana in entrambe le direzioni e corre via Salisburgo, Monaco e Strasburgo. Sì, segue il percorso dell’Orient Express originale, ma a un prezzo decisamente più basso. Un viaggio di 14 ore che parte da Vienna alle 19:40 e arriva a Parigi alle 9:42, giusto in tempo per un croissant.

Nightjet Amsterdam – Zurigo

Da Amsterdam, città dal fascino magico a Zurigo (e viceversa) sempre a bordo del Nightjet. Anche questa rotta lanciata a dicembre 2021 fa scalo in luoghi meravigliosi come Colonia, Bonn e l’aeroporto di Francoforte, prima di attraversare la Svizzera a Basilea.

L’intero viaggio dura poco meno di 12 ore, arrivando a Zurigo poco dopo le 8:00 e ad Amsterdam dopo le 9:00 per chi viaggia nella direzione opposta.

Ouigo, alta velocità low cost

Si, avete letto bene. L’Ouigo offre viaggi ad alta velocità a prezzi low cost. E per andare dove? Da Madrid a Barcellona (e viceversa).

Da settembre 2021, inoltre, effettua fermate intermedie nelle vivaci Saragozza e Tarragona, mentre altri treni proseguono per Figueres.

In treno tra Transilvania e Danubio

Dallo scorso dicembre è possibile fare un viaggio indimenticabile che collega Vienna a Cluj-Napoca, nella Romania nord-occidentale e capitale non ufficiale della Transilvania.

11 ore di viaggio che si snodano fra Austria, Ungheria e Romania, costeggiando il Danubio e fermando anche a Budapest. Il prezzo, purché si prenoti con un paio di settimane di anticipo, non è alto, dal momento che si possono trovare biglietti a soli 27,90 euro.

I viaggi in treno del 2022, quelli nuovi di zecca

L’estate del 2022 segnerà l’arrivo dell’European Sleeper Bruxelles -Praga, un treno notturno che partirà dalla capitale del Belgio per attraversare straordinarie città europee come Amsterdam, Hannover e Berlino, prima di arrivare a Praga intorno alle 10:30.

Un viaggio disponibile tre volte a settimana, con biglietti in vendita in primavera. La compagnia, inoltre, ha affermato che lancerà una rotta Bruxelles-Varsavia nel 2023.

A giugno del 2022 partirà, invece, il treno notturno che da Graz condurrà a Varsavia. Il convoglio che salirà sui binari dal capoluogo della Stiria, farà scalo a Ostrava, Chałupki e Cracovia prima di terminare la sua corsa a Varsavia verso le 9:00 del mattino.

Aprile 2022 sarà invece il momento della nuova tratta economica di Ouigo da Parigi a Lione. A basso costo lo sarà veramente considerando che il viaggio costerà poco meno di 10 euro a tratta e impiegherà circa 5 ore e mezza.

I prossimi mesi segneranno anche il debutto del treno notturno EuroNight che da Stoccolma arriverà ad Amburgo, facendo scalo anche a Copenaghen.

Nel corso dell’anno, inoltre, dovrebbe arrivare un treno di Nightjet che collegherà Roma con Zurigo.

Viaggi in Italia in treno nel 2022: le novità che ci attendono

Novità per quanto riguarda i viaggi in treno anche in Italia. Partiamo dalla straordinaria ferrovia Cuneo – Ventimiglia – Nizza, fra le 10 migliori del mondo e grazie al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). Basti pensare che è nota anche come Ferrovia delle meraviglie, un percorso di circa 100 chilometri che attraversa le Alpi piemontesi e scende fino al livello del mare per raggiungere la Costa Azzurra. Attiva da quasi due secoli, è tornata pienamente in funzione solo lo scorso 21 dicembre. Il 2022 è proprio l’anno giusto per salirvi a bordo.

Ma quello che stiamo vivendo è anche l’anno perfetto per compiere un viaggio sul treno turistico che compie un tragitto su una ferrovia a binario unico dell’800. Parliamo dell’Ancona – Fabriano lanciato nel settembre 2021 e che attraversa gli Appennini e la valle di Cesano, fino a raggiungere le località di Sassoferrato e Pergola prima di fare nuovamente ritorno sulla costa marchigiana.

Da novembre, invece, un Frecciabianca viaggia da Palermo a Catania, passando per Caltanissetta ed Enna. Un viaggio che dura più di tre ore, ma che si rivela una valida alternativa ai treni regionali che percorrono le stesse rotte.

Da non dimenticare, infine, il Frecciarossa da Milano a Parigi inaugurato a dicembre e che è già un gran successo. Due treni al giorno (a/r) con prezzi a partire da 29 euro. Da giugno, inoltre, aumenteranno i collegamenti.