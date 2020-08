Vueling, voli in offerta per viaggiare fino a fine dicembre

editato in: da

Che siate amanti delle vacanze last minute o stiate già pensando al prossimo viaggio di fine anno, Vueling sembra avere l’offerta giusta per ogni esigenza. Potrete approfittarne per organizzare un weekend alla scoperta di qualche bella città europea, oppure per concedervi una vacanza inaspettata.

La compagnia aerea low cost ha infatti lanciato una promozione davvero speciale, offrendo voli scontati per gran parte del suo network. Per usufruirne, dovrete prenotare online il vostro viaggio entro il prossimo 9 agosto, per volare dal 24 agosto al 31 dicembre 2020. Oltre a garantire prezzi imbattibili, Vueling propone ai suoi passeggeri la possibilità di cambiare orario o data della partenza in maniera gratuita (ad eccezione dell’eventuale differenza di tariffa), fino a due ore prima del decollo. Insomma, è un’occasione davvero imperdibile: scopriamo alcune mete tra le più belle da esplorare.

Siviglia, splendida cittadina andalusa, è un luogo ricco di magia e di fascino. Si trova a poca distanza dal mare, dove potrete incontrare spiagge deliziose e piccole calette: è dunque la perfetta meta estiva, che vi lascerà a bocca aperta. Ma le sorprese non finiscono certo lungo la costa. Vi aspetta, ad esempio, un incantevole centro storico dove si respira un’atmosfera medievale, tra dimore aristocratiche e chiese imponenti, in un mix di architetture e stili che percorrono vari secoli. E se cercate un posticino caratteristico, non potete assolutamente perdervi una passeggiata lungo le viuzze del Barrio de San Bartolomé.

Rimanendo in Spagna, ma questa volta lungo la costa affacciata sul Mediterraneo, la città di Valencia è una meta che saprà conquistarvi, e non solamente durante i mesi estivi. L’autunno è infatti la stagione perfetta per andare alla scoperta delle sue meraviglie. Ad esempio, a poca distanza dal centro storico potrete visitare il suggestivo Parco di Cabecera, splendida oasi verde che ospita un giardino botanico, un parco divertimenti e il bellissimo Bioparco, con tanti animali e un ampio lago.

Se invece state pensando all’inverno, una destinazione intramontabile è la città di Londra. Con l’avvicinarsi del Natale, l’atmosfera nella capitale inglese diventa davvero magica: luci e profumi, suoni e colori vi regaleranno grandi emozioni, e potrete vivere una vacanza scoprendo la metropoli da un diverso punto di vista. Un’esperienza immancabile è, naturalmente, una passeggiata sulle rive del Tamigi, magari ammirando il riflesso candido della neve sulle sue acque scure.