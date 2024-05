Ponte del 2 giugno: l’imperdibile offerta per volare in Europa

Fonte: iStock Vienna, il suo splendido centro storico

Finalmente le giornate si allungano e il sole torna a scaldare: la primavera è ormai entrata nel vivo, e non c’è momento migliore per prendersi un break dal lavoro, magari sfruttando qualche ponte per regalarsi un weekend fuori porta o una vera e propria vacanza. Con l’offerta lampo di Ryanair, non è mai stato così facile trovare biglietti aerei a prezzi incredibili. Ecco come approfittarne subito.

Ryanair, l’offerta lampo di fine primavera

Mentre la maggior parte delle persone pensa già alle vacanze di agosto, perché non regalarsi un bel weekend alla scoperta di qualche splendida città europea o di qualche meta balneare per un piccolo assaggio d’estate? L’offerta Ryanair è l’occasione giusta per trovare biglietti super convenienti: potrete così partire per il fine settimana (o per il prossimo ponte) spendendo pochissimo, senza rinunciare ad un viaggetto di fine primavera. Naturalmente, dovrete affrettarvi: la promozione scade a brevissimo e rimane poco tempo per approfittarne.

In che cosa consiste? L’offerta lampo lanciata dal vettore low cost è davvero semplice: prenotando il vostro volo entro la mezzanotte dell’8 maggio 2024, potrete trovare prezzi incredibili per viaggiare su tutto il network europeo (e non solo). Una volta acquistato, attraverso l’app o il sito ufficiale di Ryanair, il vostro viaggio, potrete sfruttarlo per partire dall’8 maggio al 30 giugno 2024. Insomma, potrete scegliere se regalarvi un weekend fuori porta all’insegna del city break o se fare una vera e propria vacanza estiva anticipata. Scopriamo alcune delle promozioni più interessanti.

Dove andare per un weekend fuori porta

Visto che è ancora primavera, potete sfruttare l’offerta di Ryanair per un city break: da Milano Malpensa, ad esempio, si trovano biglietti per Bucarest a partire da soli 12,99 euro. La capitale della Romania è non soltanto una splendida città d’arte da visitare, ma anche il luogo ideale per chi cerca relax. Se volete regalarvi una vacanza all’insegna del benessere, le sue terme sono davvero imperdibili. Ben 10 piscine, alcune delle quali all’aperto, con acque minerali che raggiungono i 33°C, oltre a saune, bagni turchi e scivoli: proprio ciò che vi serve per una giornata dedicata alla cura del vostro corpo.

Amate il mare? Approfittate della primavera per visitare una delle città più belle affacciate sull’Egeo. Dall’aeroporto di Catania, potete partire alla volta di Heraklion, sull’isola greca di Creta, da soli 15,99 euro. Questo è il momento migliore, perché i turisti che affollano l’isola durante l’estate non sono ancora arrivati: potrete così scoprire le bellezze della città, che ospita uno dei più importanti siti archeologici al mondo, e naturalmente fare tappa anche presso il suo famosissimo museo, dove ammirare i reperti trovati durante gli scavi.

Infine, se partite dall’aeroporto di Bologna potete dirigervi verso Vienna acquistando i biglietti ad appena 12,99 euro. La capitale austriaca è una delle città più eleganti e raffinate d’Europa, una vera perla dove fare un tuffo indietro nel tempo. Visitando il Palazzo di Schönbrunn, ad esempio, vi sembrerà di tornare all’epoca imperiale e di rivivere i lussuosi balli che in queste sale si tenevano ai tempi della Principessa Sissi. Poi, tra le viuzze del centro storico, potrete assaporare una squisita merenda tra le tante pasticcerie e i caffè storici che caratterizzano la città.