Alla scoperta delle 10 città più ricche del mondo

Quali sono le città più ricche al mondo? La Top 50 stilata dalla società di consulenza Henley & Partners individua le metropoli con il maggior numero di residenti milionari (in dollari americani). Spiccano due italiane, Roma e Milano - rispettivamente al 25esimo e al 14esimo posto. Ma scopriamo ora le prime 10 posizioni. In fondo alla classifica, al decimo posto, c'è la città cinese di Beijing (in foto), che vanta ben 125.600 milionari.