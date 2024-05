Alla scoperta della regione di Zara: un’avventura di 5 giorni in Croazia

Un itinerario di 5 giorni suddiviso per attività e paesaggi, per riuscire a cogliere tutte le incantevoli bellezze della regione croata di Zara

Fonte: Fabio Šimićev La penisola di Zara, in Croazia

Scopri la sorprendente bellezza della regione di Zara, in Croazia, estesa lungo l’incantevole costa affacciata al Mar Adriatico. Qui, i viaggiatori più esigenti possono immergersi in paesaggi diversificati e in ricche esperienze culturali, partecipare a emozionanti attività all’aperto, assaporare la deliziosa gastronomia e rilassarsi su invitanti spiagge paradisiache accompagnate da un mare cristallino. Il perfetto connubio tra natura, cultura, avventura, gastronomia e relax.

Lasciati guidare attraverso un itinerario indimenticabile di 5 giorni, suddiviso in base alle diverse attività ed esperienze che si possono vivere in questa destinazione idilliaca tutta da esplorare.

Giorno 1: dalle bellezze naturali del Velebit alle isole di Zara

Inizia il viaggio nella splendida regione di Zara immergendoti in alcune delle sue sorprendenti bellezze naturali: esplora la maestosa catena montuosa del Velebit, con escursioni attraverso i canyon mozzafiato del Parco Nazionale di Paklenica, oppure scopri le molteplici isole paradisiache disseminate nell’area.

Abbandonati anche al fascino del Parco Naturale di Telašćica, sull’isola di Dugi Otok (chiamata in italiano Isola Lunga), dove ti aspettano indimenticabili avventure marine, spettacolari scogliere e paesaggi incontaminati di estrema bellezza. Ecco un consiglio: per avvistare i migliori panorami, recatevi all’antica vedetta Grpašćak, oggi Centro di Interpretazione e Formazione dove poter trovare ristoro e cercare informazioni, oltre ai souvenir.

Nella Regione di Zara, sono circa 300 le isolette che attendono di essere esplorate: da quella di Ugljan, dove assaporare squisiti piatti di pesce, alle vicina Pašman o Pag, con il suo paesaggio lunare, fino a Molat (Melada), Iž (Eso), Zverinac, e la più celebre e graziosa isoletta a forma di cuore Galešnjak: sono tutte spettacolari.

Fonte: Filip Brala

Giorno 2: avventure all’aperto tra monti e mare

Dopo aver esplorato le isole della regione di Zara, puoi dedicare il secondo giorno a varie attività all’insegna dell’avventura.

Per gli amanti dell’adrenalina, la regione di Zara offre una moltitudine di esperienze all’aperto. Potrete affrontare le rapide del fiume Zermagna (in croato Zrmanja) in un’avventura emozionante di rafting o kayak, attraverso la bellezza scenica di questo corso d’acqua immerso nella natura, chiamato anche “la Bella e la Bestia” per la sua natura mutevole. È caratterizzato, infatti, da zone tranquille alternate a correnti più agitate o cascate.

In alternativa, è possibile noleggiare una bicicletta e pedalare tra gli uliveti e i villaggi storici sulle isole di Ugljan e Pašman, oppure tuffarsi nelle loro acque cristalline in un’indimenticabile esperienza di snorkeling.

Se decidi di dirigerti nell’area del Parco Nazionale di Paklenica, oltre all’escursionismo e all’arrampicata sulle rocce, si potrà esplorare le profondità, invece che le altezze. Non perdere l’opportunità di visitare il vasto sistema di grotte della regione, comprese le famose Grotte di Cerovačke: sono aperte ai visitatori e disponibili per far vivere un’avventura speleologica davvero memorabile.

Giorno 3: relax e divertimento in spiaggia

Dopo avventure adrenaliniche e camminate in montagna, per il terzo giorno puoi concederti una giornata di relax sulle splendide spiagge della regione di Zara.

Che tu preferisca la tranquilla spiaggia di Saharun sul Dugi Otok (in italiano Isola Lunga), o l’atmosfera vivace delle spiagge vicino a Zara, ci sono tratti di costa adatti a ogni esigenza. Le famiglie adoreranno le spiagge per bambini a Privlaka (in italiano Brevilacqua) o a Pakoštane, che offrono una ricca varietà di sport acquatici.

E se sei amante delle avventure, oltre a dedicarti alla nuotata, all’immersione e allo snorkeling, le spiagge della regione di Zara presentano una moltitudine di attività alternative da provare: dal SUP (Stand Up Paddle) al kitesurf o al windsurf, fino al wakeboard e alla più rilassante canoa.

Che decida di avventurarti in attività acquatiche o di riposarti sulla sabbia dorata ascoltando i suoni del mare, in qualsiasi spiaggia di Zara si può assistere a uno spettacolo che ammalia proprio tutti: quando il sole cala e la giornata volge al termine, il tramonto dipinge un paesaggio dai colori più caldi e intensi, regalando panorami mozzafiato.

Fonte: TB Zadar Region

Giorno 4: alla scoperta delle delizie gastronomiche

In un viaggio nella regione croata di Zara non può mancare l’esplorazione di profumi, colori e sapori proposti dalla sua vivace scena culinaria.

In ogni villaggio si potrà deliziare il palato con piatti di pesce fresco. come il risotto al nero di seppia e la pašticada dalmata, oppure con deliziose specialità di agnello: ogni ricetta è un capolavoro realizzato con ingredienti locali e genuini.

Il viaggio enogastronomico prosegue visitando il vivace mercato agricolo di Zara per assaggiare frutta fresca, fichi, formaggi, e il tipico “oro liquido”, ovvero l’olio d’oliva. Si potranno assaporare gli ottimi vini regionali anche nei ristoranti e nelle cantine che offrono interessanti degustazioni.

Consigliamo, inoltre, di visitare le saline di Pag o quelle di Nona (in croato Nin), che esistono fin dai tempi degli imperatori romani. A Pag, oltre al sale e all’agnello locale, il posto centrale su ogni tavolo è occupato dal celebre formaggio di Pag (paški sir) dal sapore unico e inconfondibile.

Fonte: TB Zadar Region

Giorno 5: esplorando la ricca biodiversità

Il viaggio alla scoperta della regione di Zara volge all’ultima tappa, dedicata all’esplorazione della sua ricca biodiversità. Consigliamo di recarsi al Parco Naturale del Lago di Vransko, una gemma naturale ricca di flora e fauna locali, nella quale potrete osservare, ad esempio, varie specie di anatre selvatiche e di aironi.

Si potrà così ammirare un ecosistema diversificato, casa di oltre 260 specie di uccelli e di una ricca varietà di altre specie animali. Esplorando i sentieri escursionistici e ciclabili, ben mantenuti, avrete anche l’opportunità di assistere a viste panoramiche sul lago e sui suggestivi paesaggi circostanti.

Il Lago di Vransko, ospita molti pesci d’acqua dolce e salata, attraendo così un gran numero di pescatori. Qui potrete anche cimentarvi con il kayak e i bambini non vedranno l’ora di divertirsi nel Parco Avventura del lago, che offre sfide di arrampicata, test di equilibrio ed emozionanti percorsi in zipline.

Affronta la sfida!

La regione di Zara offre un perfetto connubio di natura, cultura, avventura, gastronomia e relax. Che tu stia cercando emozioni all’aria aperta, delizie culinarie o giornate rilassanti, la regione di Zara soddisfa tutti i gusti. Riuscirai a cogliere appieno questa abbondanza in soli cinque giorni?