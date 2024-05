La nuova promozione flash di Ryanair da prenotare subito

L'offerta che scade alla mezzanotte del 15 maggio per volare fino a giugno in tutta Europa con tariffe scontate

Fonte: 123RF L'offerta Ryanair per viaggiare a maggio e giugno

Ryanair ha lanciato una nuova promozione flash che scade alla mezzanotte del 15 maggio per volare fino a tutto il mese di giugno compreso in tutta Europa con voli scontati. Come ha spiegato il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla: “Che stiate pianificando di rilassarvi su una spiaggia, esplorare un’isola esotica o visitare una nuova città, non finirete in bancarotta grazie alla promozione flash di 48 ore di Ryanair, che offre uno sconto del 20% su tutti i voli di maggio e giugno”. Nominate una meta e vedrete che c’è un’offerta interessante per raggiungerla. Se volete un nostro consiglio, ecco dove andremmo noi.

Santorini forever

La Grecia è sempre in vetta alle nostre (e non solo) scelte di viaggio. E l’isola di Santorini, regina delle Cicladi, rappresenta la Grecia più iconica. Poiché però d’estate è sempre super gettonata, super affollata e super cara, andarci tra maggio e giungo vi risparmia di tutti gli aspetti negativi di una vacanza in questa splendida meta greca. Ci sono voli a partire da 17,99 euro, davvero una cifra da non farsi sfuggire per niente al mondo. Forse il periodo non sarà il migliore per andare in spiaggia (o forse se fa caldo anche sì), ma sicuramente è il momento ideale per godersi gli stretti vicoli dell’isola, per ammirare i tramonti dalle tante terrazze panoramiche che ci sono, per godersi pranzi e cene seduti nelle taverne greche, per fare shopping, ma anche trekking, visite di siti archeologici, degustazioni di vino ed escursioni in barca.

Visto che non è ancora alta stagione, il consiglio è di alloggiare a Fira, il capoluogo di Santorini, che si trova nella parte centrale dell’isola, arroccato sulla scogliera, ed è un punto strategico per raggiungere tutte le altre località. A Fira troverete tantissime sistemazioni per ogni prezzo ci sono anche un paio di ostelli niente male.

Albania, meta trendy

Torna anche quest’anno in grande trend la vacanza in Albania. Ci sono voli diretti dall’Italia per Tirana a partire da 12,99 euro, se decidete di fare una vacanza entro la fine di giugno. L’Albania è sicuramente meno costosa dell’Italia, ma se ci si va ad agosto, specie nelle località più rinomate, come Saranda o Porto Palermo, si possono trovare prezzi paragonabili ai nostri. Invece, scegliendo di andarci in bassa stagione – che poi così bassa non è – si possono trovare offerte interessanti sia per gli hotel sia per i ristoranti e per le varie attività ludiche o culturali.

Oltre alle spiagge (le più belle sono quelle al Sud, al confine con la Grecia), infatti, ci sono tante città che vale la pena visitare, a partire da Elbasan, considerata l’“ombelico dell’Albania” che fu un importante centro sulla via Egnatia che collegava, come proseguimento naturale della via Appia, Durazzo a Costantinopoli, e che ha determinato, nei secoli, lo sviluppo economico e l’influenza politica e strategica della città. Ma c’è anche Argirocastro, una città-museo dichiarata Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco che vi farà innamorare. Immenso è il suo patrimonio, e suggestive sono le strade acciottolate, quelle che conducono direttamente al castello che domina l’intera città. E poi Berat, anch’essa dichiarata Patrimonio Unesco per i suoi tesori riconducibili all’influenza ottomana, ma anche per la pacifica convivenza che ha caratterizzato i suoi residenti appartenenti a diverse religioni. Insomma, l’Albania è una destinazione assolutamente consigliata.

Parigi mon amour

Effetto Olimpiadi 2024 su Parigi, la città che, secondo i più recenti dati, sta crescendo in modo esponenziale tra le ricerche online e le prenotazioni di appartamenti su Airbnb aumentate di undici volte rispetto alla norma (è la città più cercata al mondo in previsione dell’estate). I Giochi della XXXIII Olimpiade prendono il via il prossimo 26 luglio, pertanto i mesi di maggio e di giugno sono ancora esenti dal boom di richieste anche se Parigi è sempre molto gettonata, specie nella bella stagione.

Le ragioni per andarci sono tante. Le sue anime, la sua atmosfera caratteristica, il fascino di alcuni luoghi imperdibili e di nuove location, Parigi è tutto questo ma anche molto di più. È una metropoli in continuo mutamento, vivace e viva, che sotto il profilo culturale e artistico offre tantissimi indirizzi da inserire tra le tappe se si programma un viaggio. Vale sempre la pena visitare Parigi, ma ancora di più adesso, quando ci sono tante novità nell’aria. Una tra tutte, la Maison Gainsbourg, la casa di Serge Gainsbourg, cantautore amatissimo, morto nel 1991. Si trova in rue de Verneuil e, se si attraversa la strada, vi è anche un museo che permette di immergersi nella sua opera.