5 canzoni che vi faranno sentire a Londra

London Calling cantavano i Clash, un invito a visitare quella che è ancora oggi è una delle metropoli più dinamiche e stimolanti del mondo intero. Dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri Londra è stata lo snodo di culture, rivoluzioni artistiche e culturali, la terra promessa di moltissimi artisti che qui ci sono stati, a volte anche solo di passaggio.

Il richiamo di Londra è qualcosa che conosciamo bene perché tutti abbiamo subito il fascino della capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito perché lei è una città che osa e che appare ogni volta diversa. È stravagante, scompigliata e veloce, lei è sempre un passo avanti perché guarda al futuro.

La città cosmopolita ci è stata raccontata attraverso ogni forma d’arte, dalle pagine di libri di ogni genere a ogni sorta di film. Ma Londra è anche la protagonista di tantissimi brani musicali e ne abbiamo selezionati per voi 5 che vi faranno sentire a Londra già dal primo accordo.

London Calling dei Clash

La nostra playlist non poteva cominciare con una canzone diversa da questa: l’iconico brano dei Clash tratta dall’omonimo album del gruppo punk capitanato da Joe Strummer. Dal 1979 ad oggi questa canzone è ancora un cult, del resto basta pensare alla città di Londra per iniziare ad intonare subito il ritornello di London Calling.

Fake Plastic Trees dei Radiohead

Nel testo del singolo dei Radiohead Londra viene menzionata più volte, ma la canzone non si limita a nominarla: racconta di lei, dell’alienazione e dell’isolamento emotivo. Fake Plastic Trees è dedicata alla zona Est di Londra e ricorda gli anni del processo di riqualificazione dei quartieri all’inizio degli anni ’90.

Hometown Glory di Adele

Nel 2008 Adele ha dedicato una delle canzoni più belle mai scritte alla sua città. Più che un brano Hometown Glory è una lettera d’amore espressa attraverso l’incantevole voce dell’artista.

London degli Smiths

La stazione di Euston echeggia nelle note di London degli Smiths, una canzone intensa che racconta del futuro, di scelte importanti da fare e di lasciarsi il passato alle spalle. E in tutto questo Londra è sempre lì, protagonista assoluta del domani.

The City Ed Sheehan

“London calls me a stranger. A traveller. This is now my home, my home” intona Ed Sheran nella sua The City raccontando di una città piena di luci, suoni e colori che non dorme mai. E che fa sentire vivi, sempre.