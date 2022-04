Voli low cost: l’offerta flash per mille destinazioni

La promozione è valida fino alla mezzanotte di oggi 21 aprile e sono all'incirca mille le destinazioni, tra le quali è possibile scegliere il prossimo viaggio. Ci sono voli low cost per le mete di mare in Italia, ma anche per le isole greche e spagnole e per le più belle Capitali europee. Ma ci sono anche voli molto interessanti per quelle destinazioni dove non viaggiamo da parecchio tempo. Ecco allora i nostri consigli.

Si torna in Marocco

Tra le tante offerte di Ryanair ci sono diversi voli diretti in Marocco. Se vi siete fatti ispirare dalle passeggiate nel suq o dagli aperitivi con vista sulla famosa piazza Jemaa el-Fnaa di Marrakech dai post su Instagram dell'influencer Valentina Ferragni, allora è tempo anche per voi di andarci. Perdetevi tra i vicoli della Medina, visitando uno dei numerosi riad, quei piccoli palazzi orientali organizzati intorno a un patio centrale, oppure ricaricate le batterie alla Menara, un vasto giardino con un bacino emblematico della città. Basta uscire dai bastioni per immergersi nel Marocco più contemporaneo. I quartieri di Guéliz e Hivernage offrono le infrastrutture più moderne, boutique di lusso e di design.

Ci sono anche nuovi voli per Fèz che, secondo alcuni, è la città più affascinante del Marocco. È la più antica delle quattro città Imperiali e, la Città vecchia, il cuore di questa città magica, è considerata uno dei centri più attraenti di tutto il mondo islamico grazie ai suoi monumenti, ai suoi mercati, alle sue moschee e alla sua famosa Medina.

Per chi preferisce la vita da spiaggia, ci sono voli anche per Agadir, la soleggiata località affacciata sull'Atlantico. La principale attrazione di Agadir è la sua lunga e ampia spiaggia dorata, il luogo ideale per lunghe passeggiate rilassanti sotto il sole caldo. Sulla collina a Nord della città si trova Agadir Oufella, parte del più antico distretto. La Kasbah, la tradizionale cittadella del mondo arabo, fu costruita nel XVI secolo e poi restaurata nel corso del 1700. Sopravvissuta al terremoto del 1960, la fortezza è oggi un sito storico che regala un’incredibile vista panoramica sulla città e sulla costa.

Maggio, il mese dei "Greekend"

Esiste un termine per indicare un weekend in Grecia, che non è solo una questione di tempo ma di mood: il "Greekend". Il fine settimana in questo Paese è tutta un'altra cosa. Che lo si trascorra nella Capitale o su un'isola raggiungibile dall'Italia in poche ore, dopo qualche giorno trascorso in Grecia tornerete a casa rigenerati e molto più rilassati.

Ci sono offerte imperdibili per andare a Santorini, per esempio. Se aspettate troppo le tariffe aere per quest'isola schizzeranno alle stelle quest'anno. La perla delle Cicladi è perfetta per il mese di maggio, anche se non è detto che si possa già fare il bagno. Si possono però fare gite in barca, passeggiare tra le viuzze in salita tra le case tipiche bianche e blu, fermarsi nei tanti negozietti, sorseggiare un ouzo seduti ai tavolini delle tante taverne greche e gustarsi i tramonti più belli dalla cattedrale ortodossa sulla cima di Fira, attendendo con pazienza - la cosiddetta "Greek time" - il momento giusto per scattare magnifiche fotografie da postare sui social.

Ma ci sono voli low cost anche per altre isole greche, da Cefalonia a Creta, da Preveza a Corfù. A ciascuno la propria.