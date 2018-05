Santo Stefano di Sessanio: la piccola perla d’Abruzzo

editato in: da

Se si ha voglia di un weekend fuori porta alla scoperta delle ricchezze d’Italia, l’Abruzzo ne offre di particolari, come il borgo di Santo Stefano di Sessanio.

Con 120 abitanti e situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, Santo Stefano di Sessanio fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Gioiello architettonico d’età medievale, ha catturato l’attenzione di italiani e turisti grazie all’iniziativa di Daniel Kihkgren, giovane imprenditore svedese. Kihkgren ha acquistato infatti parte delle abitazioni abbandonate del centro storico, le ha ristrutturate e, preservando l’estetica del borgo e del territorio, le ha trasformate in un progetto di “albergo diffuso”, che ha reso Santo Stefano meta di turismo non convenzionale.

Santo Stefano di Sessanio è arroccato su una collina a 1,251 metri ed è considerato tra i borghi più belli d’Abruzzo per il decoro architettonico, risalente all’epoca medievale e ancora perfettamente integro. Le case così come le strade sono costruiti in pietra calcarea bianca: a dominare sul borgo è sempre stata presente la Torre Medicea. La torre dalla forma cilindrica prende il nome dallo stemma dell’importante famiglia fiorentina, i Dè Medici, che fu feudataria nel 1500 del borgo abruzzese. A causa del terremoto del 2009, la torre è crollata, così come molti altri edifici.

Tra scalinate, stradine e selciati, si snoda un borgo nel quale il tempo sembra essersi fermato, tra case in pietra, Porte delle mura antiche e Chiese, come la Chiesa di S. Maria in Ruvo, risalente al XIII e XIV secolo.

Il borgo non ha vere e proprie mura difensive, tuttavia è circondato da case-mura, che si susseguono una dopo l’altra senza lasciare spazi e che sono provviste di poche finestre.

Tra le case, si fanno largo abitazioni del Quattrocento, tra cui la Casa del Capitano e altri edifici di pregio. Il borgo lascia spazio poi alle case ristrutturate e divenute parte dell’albergo diffuso nel borgo, con camere, ristoranti e aree comuni tipiche di un hotel distribuite nel borgo.

Al di fuori del centro, sono da visitare la Chiesa di S. Stefano e la chiesetta della Madonna del Lago, risalente al XVII secolo e sorta lungo il lago ai peidi del paese. A poca distanza poi, si trova il Castello di Roccacalascio, uno dei castelli più elevati d’Europa, a 1.512 metri di altitudine, ricco di fascino e storia. Come il borgo di Santo Stefano di Sessanio, piccola perla d’Abruzzo.