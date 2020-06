I vip pazzi per la Liguria: ecco chi ci è andato

editato in: da

Alcuni vip ce l’hanno nel cuore da sempre. Prendi per esempio Michelle Hunziker, che da decenni trascorre le vacanze a Varigotti, che considera il suo “buen retiro” dove staccare la spina di tanto in tanto.

La Liguria, meta classica delle vacanze scelta dalle famiglie, dalle coppie per un weekend o dalle persone un po’ “âgé” per la tranquillità che offre, potrebbe diventare la destinazione vip dell’estate, prendendo il posto di località come Formentera o Mykonos, che quest’anno, si farà fatica a raggiungere (anche se ci si sposta con i jet privati, si fa comunque fatica a trovare hotel aperti).

Gli ultimi a sbarcare sui lidi liguri sono stati i Totti, Francesco e Ilary (Blasi), che sono atterrati con un volo privato – appunto – all’aeroporto di Albenga per raggiungere una misteriosa località della Riviera di ponente.

L’ex capitano e dirigente della Roma e la bella show girl sono arrivati senza figli, concedendosi una vacanza romantica sulle spiagge della Liguria come qualunque impiegato del Nord che si regala un weekend al mare.

Che la Riviera stia diventando “terra di vip” lo conferma il fatto che qualche giorno prima avevano trascorso alcune giornate tra Finale Ligure e Borgio Verezzi nel più totale relax l’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, e l’attore Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. E l’estate non è ancora arrivata. Per chi si diverte facendo vip watching, la Liguria quest’anno sarà “the place to be”.