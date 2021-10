Questa villa si trasforma in Hogwarts per Halloween

A Busalla, in provincia di Genova, Villa Borzino si trasforma nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Il 1° novembre diventa il quartier generale dei Serpeverde con l’evento “Halloween a Villa Malfoy”, per trascorrere una giornata indimenticabile con la propria famiglia o con gli amici, all’insegna della magia.

Lezioni di pozioni, erbologia, giochi, incantesimi e anche molte altre sorprese per un pomeriggio in stile Harry Potter.

A due passi dal centro cittadino, questa splendida villa immersa in un grande parco con un bellissimo ninfeo, una grotta artificiale, riccamente decorata, fu progettata dall’architetto Giuseppe Crosa di Vergagni per conto del proprietario, Emilio Borzino, che volle ricreare un ninfeo identico a quello di Villa Sauli a Genova, nella parte bassa del parco, come simbolo di prestigio e anteprima delle bellezze architettoniche e artistiche di quella che per lui era la residenza estiva.

All’interno ci si perde tra le sue 50 stanze, minuziosamente decorate con marmi, stucchi e complementi architettonici realizzati dalle maestranze artigianali di inizio Novecento. Tra le tante stanze, la Sala della musica è la più adatta a concerti, convegni e conferenze.

Busalla, situata nell’alta Valle Scrivia, si trova all’interno del parco naturale regionale dell’Antola ed era una delle località di villeggiatura predilette dalla borghesia. Villa Borzino non è l’unica dimora di pregio della cittadina dove si venivano a trascorrere le calde estati. Bellissima è anche Villa Maria, Villa Paradiso, Villa Sanguineti, Villa Sturlese, Villa Ida (in stile Liberty), Villa Cristina e Paola e molte altre ancora.

Costume di Harry Potter Acquista online il kit da maghetto con mantello, bacchetta magica, occhiali, cravatta, sciarpa e medaglia

Raggiungere Villa Borzino è molto semplice anche senz’auto, in quanto l’ingresso si trova proprio davanti alla stazione ferroviaria sulla linea Torino-Genova. Per accedere alla villa e all’evento è obbligatorio esibire il Green Pass. L’ingresso costa 10 euro. Un’occasione unica non solo per i bambini che si sentiranno dei veri maghetti, ma anche per gli adulti che potranno visitare la bellissima villa.