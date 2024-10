L’autunno di quest’anno a Vienna è più bello che mai: le iniziative

Fonte: iStock La città di Vienna

La capitale austriaca richiama turisti tutto l’anno. Il fascino di Vienna vale tutto l’anno, non solo per gli appassionati della Principessa Sissi, anche se l’inverno è caratterizzato da temperature molto rigide e il cielo è spesso nuvoloso. In autunno, da fine settembre a fine novembre, la città è ricca di iniziative culturali, eventi e attività artistiche che vogliono coinvolgere la comunità locale e i visitatori da ogni parte del mondo.

Il calendario è fitto non solo al centro della città, ma anche nei Gratzel, ovvero i quartieri più fuori che si trasformano in luoghi di incontro multiculturale e creatività. Lasciando da parte gli appuntamenti di settembre che ormai si sono conclusi, vi segnaliamo le date utili per Ottobre e Novembre di cui prendere nota se avete in programma un viaggio da quelle parti.

Da Roma a Vienna in una notte

Dall’Italia si può raggiungere Vienna in macchina, in aereo o in treno grazie ai Nightjet, mezzi notturni di ultima generazione che collegano la città austriaca con Venezia, Milano, la Liguria e Roma. Per esempio partendo da Tiburtina alle 17:25, dopo alcune fermate, si arriva la mattina dopo alle 9:04 per godersi un soggiorno in questo magico angolo dell’Europa del Nord.

A bordo è possibile usufruire del wi-fi gratuito, il mini-bar e le carrozze hanno dei display con varie funzioni come il controllo luci o la chiamata del personale. Un’esperienza originale da provare, inaugurata lo scorso 10 settembre e disponibile per approfittarne ora in autunno e visitare Vienna partecipando ai tanti appuntamenti in programma.

Fonte: 123RF

Vienna in autunno: gli appuntamenti da non perdere

Durante la stagione autunnale gli appassionati di vino non possono perdere le visite ai vigneti viennesi che si estendono per oltre 600 ettari all’interno dei confini cittadini. Grazie al microclima mite si coltiva da secoli un vino di qualità che si può degustare nei caratteristici Heurigen, una specie di taverne rustiche e accoglienti, insieme a specialità della traduzione culinaria come affettati, sottaceti e formaggi. Questa zona dei vigneti dalla città si può raggiungere con il tram D poiché in generale per muoversi a Vienna i mezzi pubblici sono comodi e semplici da usare.

Dal 5 al 13 Ottobre poi c’è la fiera d’arte contemporanea Fair For Art Vienna e dal 7 all’11 novembre l’evento Art&Antique presso la Hofburg con 40 gallerie di opere di antiquariato e design esposte al pubblico. Dall’8 al 10 novembre sarà possibile visitare il Blickfang Wien all’interno del Mak – Museum of Applied Arts, ovvero una fiera sull’interior design, la moda e la gioielleria.

La città austriaca è sempre molto attenta alla sua comunità, offrendo iniziative mirate a grandi e piccoli. Infatti, oltre alla Lunga notte dei Musei che ha avuto luogo lo scorso 5 Ottobre, dal 14 al 24 novembre ci sarà il Rotlicht Festival for Analog Photography per tutti gli appassionati di fotografia e la 16° edizione di Curated by, una rassegna di 24 gallerie emergenti e affermate seguita dalla Vienna Art Week dall’8 al 15 novembre.

Fonte: 123RF

Mostre da vedere a Vienna

Fino al 9 febbraio è aperta al pubblico la favolosa mostra su Chagall all’Albertina Museum con circa 90 opere esposte per apprezzare lo stile unico del pittore visionario del ‘900. La mostra si concentra sugli ultimi tre anni dell’artista. Al Kunstforum Wien, invece, si può ammirare l’opera di Gauguin con 80 opere che celebrano la sua ricerca pionieristica nell’arte tra ‘800 e ‘900.

L’8 ottobre inizia la mostra su Rembrandt al Kunsthistorisches Museum che sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025 con 60 dipinti e disegni selezionati accuratamente. Fino al 13 ottobre infine è aperta la mostra sui movimenti della Secessione a Vienna, Monaco e Berlino. Se siete appassionati di arte potete visitare i celebri musei Belvedere e il Museo dell’Albertina con tantissime opere di artisti classici, da Picasso a Goya, da Klimt a Michelangelo e Raffaello, per citarne alcuni.

Visitare Vienna tutto l’anno

L’Austria è sempre stata riconosciuta come uno scrigno culturale e artistico che custodisce un patrimonio unico. A parte l’assaggio obbligato della celebre torta Sacher e della golosa Wiener Schnitzel per chi preferisce il cibo salato, Vienna è ricca di cose da vedere tutto l’anno. Basti pensare al castello del Belvedere e relativo museo, a Hofburg, dimora della famiglia degli Asburgo, il Duomo, la casa di Mozart, il teatro dell’opera. Tappa obbligata la celebre opera Il Bacio di Klimt che lascia senza parole grazie all’allestimento della sala con il colore oro che emerge da una raffinata oscurità.

E per chi ama gli spazi aperti una visita allo zoo, un giro sulla ruota panoramica più grande del mondo o una passeggiata al Prater, un parco con oltre 250 attrazioni, è l’ideale. Mentre gli appassionati della Principessa Sissi non potranno rinunciare al Museo dedicato alla sovrana con tanti oggetti personali, ritratti e abiti. Tuttavia, se si va a Vienna in autunno, insieme alla visita canonica della città si può godere anche di qualche iniziativa temporanea degna di attenzione come quelle menzionate precedentemente. Non ci resta che augurarvi buon viaggio.