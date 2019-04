Wizz Air: bagaglio a mano e tutto ciò che c’è da sapere

editato in: da

Lache si possono imbarcare sui voligarantisce a tutti i passeggeri che volano con la compagnia di portare a bordo dell’aereo una sola borsa a mano gratuitamente. Per quanto riguarda, bisogna pagare per spedirlo.

Si può scegliere tra più di 50 combinazioni di borse a mano e di bagagli imbarcati, in base alle preferenze dei passeggeri.

La policy sui bagagli di Wizz Air era cambiata lo scorso 1 novembre 2018, insieme a quella di Ryanair.

La compagnia aveva deciso di consentitre l’imbarco di un solo bagaglio a mano gratuito, facendo pagare il bagaglio più grande.

Nonostante una multa da un milione di euro ricevuta dall’Antitrust italiana (AGCM) il 21 febbraio 2019 per pratica scorretta, la policy è stata approvata dal TAR e il tribunale ha dovuto sospendere il precedente ordine.

In una nota ufficiale l’autorità competente aveva infatti scritto che si trattava di “una pratica commerciale scorretta in quanto ingannano il consumatore sull’effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il bagaglio a mano grande”.

Ecco quali sono, dunque, le condizioni di trasporto dei bagagli per Wizz Air.

Passeggeri senza Priority

Se non si acquista la Priority, ogni passeggero può portare a bordo una sola borsa le cui misure non devono superare i 40x30x20 cm. Non c’è limite di peso. Questo bagaglio deve essere posizionato sotto il sedile di fronte e non nella cappelliera, che invece è riservata ai passeggeri con la Priority o che hanno pagato per poter imbarcare il secondo bagaglio da 10 chilogrammi.

Per spedire un bagaglio aggiuntivo o un trolley da 10 kg, senza Priority, bisogna quindi pagare. Il prezzo varia a seconda dell’alta o bassa stagione, se viene aggiunto in fase di prenotazione e se c’è ancora posto in stiva: può andare da un minimo di 9 euro a un massimo di 27 euro per volo, per passeggero e per bagaglio.

Bagagli extra

Il supplemento bagaglio da 20 kg al massimo in bassa stagione costa tra i 15 e i 44 euro, in alta stagione tra i 20 e i 50 euro, 55 euro se fatto in aeroporto; il bagaglio da 32 kg costa tra 23 e 63 euro in bassa stagione e 31-72 euro in alta e 120 euro se fatto in aeroporto.

Per Wizz Air l’alta stagione comprende le seguenti date: 19 dicembre 2018 – 13 gennaio 2019, 13 aprile 2019 – 28 aprile 2019 (Pasqua) e 16 giugno 2019 – 22 settembre 2019. Sul sito di Wizz Air sono elencate nel dettaglio tutte le tariffe.

Passeggeri con Priority

Chi acquista la Priority, invece, ha diritto a imbarcare due bagagli a mano, quello piccolo da 40x30x20 cm. e quello più grande le cui misure non devono superare i 55x40x23 cm.

La Priority costa 5 euro se acquistata al momento della prenotazione online o tramite call center, altrimenti, se fatta in aeroporto, costa 25 euro. La Priority vale solo per un volo e per un passeggero, quindi per l’andata e il ritorno bisogna acquistarla due volte.