Ryanair aumenta i costi del bagaglio a mano: è caos

Fonte: 123RF Tariffe bagaglio a mano Ryanair

Secondo le ultime notizie Ryanair ha deciso di rivedere le tariffe del bagaglio a mano, in seguito a una modifica del regolamento introdotta di recente. La compagnia aerea numero 1 in Europa ha ottenuto il disappunto di molti viaggiatori abituali che per i prossimi voli dovranno calcolare un costo maggiore per l’imbarco prioritario dopo la prenotazione. La motivazione principale sarebbe il bisogno di adeguare la tariffa ai costi addebitati di solito al momento dell’imbarco dei bagagli al gate, ma non basta per giustificare ai passeggeri l’amara novità.

Dopo le vacanze estive si comincia a fare strada l’idea di partire e prenotare viaggi per l’inverno e le feste di Natale, ma il budget non è sempre elevato. La speranza di trovare prezzi economici rivolgendosi alle compagnie di volo low cost è spesso un incentivo per le famiglie italiane che non vogliono rinunciare ad alcuni giorni di relax e divertimento. Questa novità Ryanair arriva come un fulmine a ciel sereno, creando dubbi e rancori tra i clienti più fedeli.

Ryanair aumenta i prezzi: scoppia la polemica

Nota come compagnia low cost, Ryanair a volte causa malcontento per alcune decisioni che portano all’aumento di prezzi per viaggiare. Tale scelta fa parte di iniziative che aumentano il prezzo finale del biglietto a meno che il viaggiatore non si organizzi per muoversi con bagagli più ridotti. Sarà difficile non alimentare polemiche per la compagnia irlandese dopo queste decisioni che mirano a spingere i clienti a concludere le varie operazioni con il check-in online e velocizzare così le pratiche pre partenza in aeroporto. Questo vuol dire anche ridurre il personale di terra per la compagnia e quindi risparmiare internamente.

Fonte: 123RF

Per il bagaglio aggiuntivo da caricare in stiva il prezzo sarà lo stesso se inserito al momento della prenotazione del volo, ma il costo del bagaglio a mano subirà delle variazioni. Fino a oggi era possibile portare un bagaglio a mano di 40x20x25 cm come dimensioni, mentre il bagaglio extra è di 55x40x20 cm e può pesare 10 kg. Portare un secondo bagaglio a mano comporta il pagamento di un supplemento tra i 6 e i 36 euro che dipende dalla tratta scelta e dal giorno in cui si vola. In tutti i casi meglio scegliere prima con quali bagagli viaggiare, perché aggiungerli in un secondo momento rispetto alla prenotazione ha un costo ancora maggiore, dai 20 ai 60 euro.

Il costo maggiore del bagaglio aggiuntivo

Il motivo ufficiale per cui Ryanair ha lanciato questa novità è un bisogno di adeguarsi al costo della modifica post-prenotazione online alle tariffe applicate in aeroporto. Infatti un bagaglio di 10kg aggiunto dopo può costare tra i 24 e i 40 euro, mentre un bagaglio che supera i 20 kg può costare tra i 20 e i 60 euro. Questo tipo di politica non sorprende più di tanto perché fa parte di molte compagnie low cost che propongono un prezzo del biglietto del volo ridotto, ma procedendo con la prenotazione prevedono di aggiungere vari servizi e opzioni che alla fine giungono a una tariffa completa più elevata.

Ulteriori costi extra

Tuttavia i rincari non sembrano limitarsi alle tariffe dei bagagli per Ryanair. Infatti ci sarebbero degli aumenti previsti anche su alcuni servizi base del viaggiatore come la stampa della carta d’imbarco o il check-in in aeroporto. Nello specifico chi non fa il check-in online e preferisce pensarci in aeroporto dovrà pagare 55 euro, mentre stampare il biglietto qualora si fosse perso o dimenticato, costerà 20 euro. Infine chi deve viaggiare portando con sé uno strumento musicale o un’attrezzatura sportiva particolarmente ingombrante dovrà pagare una cifra considerevole se non comunicherà il trasporto in fase di prenotazione. Una bicicletta per esempio potrebbe costare 75 euro invece dei 60 previsti in anticipo.