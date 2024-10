Imbarco prioritario per il prossimo volo? Come funziona e quanto costa

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Imbarco prioritario in aeroporto

Un viaggio in aereo può trasformarsi in un’esperienza stressante se si devono affrontare lunghe code all’imbarco, se si è in ritardo oppure si ha il bisogno di trasportare più bagagli a mano. La quasi totalità delle compagnie aeree, sia di linea che low-cost, vanno incontro alle esigenze dei passeggeri offrendo l’imbarco prioritario. Non si tratta soltanto di accedere al gate e sul velivolo prima degli altri passeggeri. Sono diversi i vantaggi di questo servizio aggiuntivo da aggiungere al carrello al momento dell’acquisto dei biglietti o, in alcuni casi, anche successivamente.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’imbarco prioritario: cos’è, come funziona e quanto costa nelle principali compagnie aeree più utilizzate dagli italiani per volare, come Ryanair, Ita, easyJet e Volotea.

Cos’è l’imbarco prioritario

Che siate in ritardo o abbiate fretta di scendere velocemente dall’aereo recuperando facilmente il vostro bagaglio a mano, o che vogliate evitare le solite resse di persone al check-in e all’accesso al gate, l’imbarco prioritario è il servizio che spesso risolve molti problemi, consentendo di viaggiare in serenità e senza stress ulteriori.

Con questa opzione, oltre ad accedere prima degli altri viaggiatori al gate d’imbarco e sul velivolo, si ha spesso la possibilità di portare con sé un bagaglio a mano in più e di godere di un’assistenza speciale. I vantaggi cambiano per ogni compagnia aerea, così come i costi legati a questo servizio extra.

Imbarco prioritario nelle principali compagnie aeree: regole e quanto costa

A seconda della compagnia aerea scelta per volare, l’opzione di imbarco prioritario può comprendere alcuni vantaggi aggiuntivi, mentre le regole e i costi possono variare. Per avere l’imbarco prioritario è necessario acquistare, ad un prezzo aggiuntivo, il servizio “Priority Boarding”, oppure accedere a speciali tariffe e pacchetti offerti al momento dell’acquisto del biglietto.

Vediamo, nello specifico, tutte le regole delle compagnie aeree più utilizzate dagli italiani, da quelle low-cost a quelle di linea, e le tariffe legate a questo servizio aggiuntivo che rende la vita dei viaggiatori più serena.

Imbarco prioritario Volotea

La compagnia spagnola low cost Volotea permette di aggiungere il servizio di imbarco prioritario alla prenotazione. Si ha così la possibilità di essere tra i primi passeggeri ad imbarcare, portando sempre con sé in cabina sia una borsa piccola da 40x30x20 cm, che entri sotto il sedile anteriore, sia un bagaglio a mano da 55x40x20 cm da riporre nella cappelliera.

L’imbarco prioritario con Volotea può essere aggiunto al momento della prenotazione e in qualsiasi altro momento, fino a 2 ore e 30 minuti prima della partenza.

Quanto costa? Se acquistato dalla biglietteria online, l’imbarco prioritario ha un prezzo che parte da 10 euro, mentre se si prenota via call center viene 15 euro, e in aeroporto 40 euro. Per tutti i membri di Megavolotea Plus il servizio è gratuito e incluso in ogni prenotazione. L’imbarco prioritario è gratis anche per gli acquisti Combo Plus.

Fonte: iStock

Imbarco prioritario Ryanair

L’imbarco prioritario con Ryanair consente di assicurare un posto in cabina sia per il proprio bagaglio a mano piccolo sia per quello da 10 chili, da riporre nella cappelliera. Inoltre, il servizio consente di salire a bordo dell’aereo prima degli altri passeggeri e di evitare l’attesa dei bagagli al nastro trasportatore all’arrivo. Il costo del servizio di imbarco prioritario, acquistato al momento della prenotazione del biglietto, varia dai 6 euro ai 36 euro a seconda della destinazione e del periodo. In alternativa, può essere aggiunto al volo in un secondo momento, online o in aeroporto, ad un prezzo che va dai 20 ai 60 euro.

La compagnia low cost irlandese permette di acquistare l’imbarco prioritario anche tramite speciali tariffe che incontrano diverse esigenze di viaggio. Si può scegliere tra Regular, Plus o Flexi Plus: nella tariffa Regular è compreso il posto a sedere e l’imbarco prioritario con 2 bagagli a mano; nella tariffa Plus, al posto del secondo bagaglio a mano è compreso uno da stiva da 20 chili; la tariffa Flexi Plus, invece, include più vantaggi, tra cui i controlli di sicurezza rapidi, check-in in aeroporto, un bagaglio a mano e uno da 10 chili da portare in cabina. Inoltre, con la Flexi Plus può essere modificata la rotta, la data o l’orario del volo senza pagare la penale, ma soltanto l’eventuale differenza tariffaria.

Fonte: iStock

Imbarco prioritario easyJet

EasyJet mette a disposizione dei propri passeggeri il servizio Speedy Boarding, che permette di salire a bordo per primi e di assicurare i propri bagagli a mano nella cappelliera. Il servizio è riservato ai clienti che possiedono una carta easyJet Plus, che hanno acquistato un biglietto con tariffa Standard Plus oppure FLEXI, o a coloro che aggiungono alla prenotazione un bagaglio a mano grande.

In particolare, la carta easyJet Plus porta con sé diversi vantaggi: la scelta del posto incluso in ogni volo, un banco per la consegna dei bagagli dedicato, l’accesso preferenziale ai controlli di sicurezza, lo Speedy Boarding, la possibilità di un bagaglio a mano extra e di prendere un volo il giorno precedente senza costi aggiuntivi.

Coloro che acquistano la tariffa FLEXI, invece, possono accedere a un pacchetto di vantaggi aggiuntivi, tra i quali: due bagagli a mano in cabina, bagaglio da stiva da 23 chili, servizio di consegna bagagli dedicata, Fast Track ai varchi di sicurezza e Speedy Boarding. L’imbarco prioritario, per la compagnia britannica, non può essere acquistato separatamente.

Imbarco prioritario Vueling

Sono diversi i vantaggi riservati anche a coloro che acquistano l’imbarco prioritario con Vueling. La compagnia di bandiera spagnola permette di portare sempre con sé il proprio bagaglio a mano, di saltare la fila alla porta d’imbarco e di salire per primi sul velivolo. Come si accede al servizio? Tutte le volte che si acquista un posto Space One o Space Plus alla prenotazione, quando si viaggia con la tariffa Fly Light aggiungendo il “Pack zero attese”, o con la tariffa Fly Grande. Anche se si è clienti Premium si può accedere al vantaggio dell’imbarco prioritario con Vueling, così come quando nella prenotazione è incluso un neonato (dai 7 giorni di vita ai 2 anni).

Il costo del servizio di Vueling varia in base alla tariffa scelta e alla destinazione. Una volta in aeroporto, all’inizio dell’imbarco sarà necessario mostrare al personale la carta d’imbarco in modo da accedere con priorità sul mezzo.

Imbarco prioritario Wizzair

L’imbarco prioritario di Wizz Air, chiamato WIZZ Priority, è in realtà un servizio completo che comprende: check-in prioritario con banco dedicato per la consegna veloce dei bagagli, precedenza durante l’imbarco sull’aereo, posto anteriore riservato sull’eventuale bus navetta che accompagna verso il velivolo, diritto di portare a bordo la propria borsa a mano (max 40x30x20 cm) e un trolley aggiuntivo dalle dimensioni massime di 55x40x23 cm per 10 chili di peso.

In questo caso, con il WIZZ Priority, non è possibile saltare le code ai controlli di sicurezza. Questo servizio aggiuntivo viene venduto separatamente e si chiama “Controllo di sicurezza veloce”.

Quanto costa l’imbarco prioritario con Wizz Air? Per usufruire del WIZZ Priority acquistato online o tramite call center, il costo varia da 0 a 55,80 euro. Se viene aggiunto in aeroporto, la tariffa fissa del servizio è di 55 euro.

L’imbarco prioritario di Wizz Air è riportato sulla carta di imbarco con la dicitura “PRIORITY” in caso di check-in online, oppure con l’abbreviazione “PRB” o “PASS” in caso di check-in su dispositivo mobile. Se il Check-in viene effettuato in aeroporto, sulla carta d’imbarco viene applicato un adesivo specifico.

Fonte: iStock

Imbarco prioritario Ita

La compagnia di linea Ita Airways prevede per i propri clienti un’esperienza di viaggio senza pensieri tramite il servizio SkyPriority per usufruire di numerosi vantaggi, tra cui l’imbarco prioritario, ma non solo. Sono compresi anche il check-in in aeroporto prioritario, l’Extra Baggage allowance per imbarcare più bagagli rispetto allo standard consentito, la riconsegna del bagaglio prioritario e la priorità nei transfer e nei varchi di sicurezza, tra i più importanti. Chi può accedervi? I passeggeri in Business Class e i soci SkyTeam Elite Plus. I costi del servizio cambiano in base alla destinazione scelta.

Inoltre, i passeggeri che possono usufruire dell’imbarco prioritario sono anche coloro che volano aderendo ai Club Esclusivi o che sono in classe Business, Superior, Premium e Comfort Economy, oppure le famiglie con bambini e i passeggeri che hanno fatto specifica richiesta di assistenza.

Oltre all’imbarco prioritario, ITA prevede anche il servizio Varchi Prioritari, che rendono più confortevole e agile il passaggio in aeroporto. Permette infatti di risparmiare tempo evitando le code ai controlli di sicurezza e accedendo rapidamente all’area partenze. Il servizio è dedicato ai passeggeri con biglietto Business o Superior Class, ai possessori della tessera Volare Corporate, ai soci del programma Volare che appartengono ai Club Premium ed Executive, e infine ai soci SkyTeam Elite Plus possessori di una carta d’imbarco ITA Airways.

Un’altra iniziativa volta ad agevolare la sistemazione sul mezzo dei propri passeggeri, è la modalità d’imbarco a zone. Ecco come funziona: sulla carta d’imbarco dei passeggeri viene riportata una zona numerata, da 1 a 8, attribuita in base alla posizione del proprio posto a sedere sull’aereo e in funzione del Club Esclusivo di appartenenza. Al momento dell’imbarco, il personale chiama le diverse zone partendo dai passeggeri prioritari (prima citati) e ognuno si presenta al gate quando viene chiamato il proprio numero, mostrando al personale di terra la carta d’imbarco e il documento di identità o il passaporto.

Una soluzione che permette di vivere l’attesa prima del volo con la massima serenità e dimenticando ogni stress.