Fonte: iStock Aereo Ryanair in fase di decollo

Ryanair è la compagnia aerea low-cost più famosa del continente europeo, fra le più utilizzate da viaggiatori privati per gli spostamenti nazionali ed internazionali. Ciò che ha reso così famoso questo vettore è la possibilità di prenotare biglietti a tariffe più vantaggiose rispetto le altre compagnie.

Il bagaglio a mano con Ryanair

Soprattutto per brevi spostamenti e weekend in Europa, questa compagnia aerea low cost è probabilmente la più utilizzata dai viaggiatori. Un fattore importante, vista la frequente breve durata di questi viaggi, è il bagaglio a mano, per il cui regolamento sono sempre state introdotte regole piuttosto rigide, che riguarda, soprattutto, dimensioni e peso della valigia. Queste regole, come già espresso in precedenza, devono essere conosciute per evitare spiacevoli sorprese una volta arrivati in aeroporto e non incorrere, quindi, in eventuali costi aggiuntivi. Ecco quali sono le regole principali riguardo il bagaglio gratuito, il bagaglio aggiuntivo e l’imbarco prioritario ed i bagagli in stiva o extra.

Il bagaglio gratuito

Ogni passeggero che decide di viaggiare con Ryanair può portare con sé un piccolo bagaglio a mano gratuitamente, a patto che questo rispetti le dimensioni massime consentite dal vettore: 40x20x25 centimetri. Si tratta di un bagaglio dalle dimensioni relativamente ridotte, tanto piccolo da poter essere riposto sotto il sedile di fronte al viaggiatore. È una regola pensata per consentire ai passeggeri di portare con sé oggetti personali essenziali, come dispositivi elettronici quali tablet o computer portatili, ma anche documenti, portafogli ed altri oggetti di piccole dimensioni.

Chi viaggia solo con questo piccolo bagaglio può evitare costi aggiuntivi, ma dovrà gestire attentamente lo spazio a disposizione, soprattutto se il viaggio ha una durata di pochi giorni.

Bagaglio aggiuntivo ed imbarco prioritario

Chi, invece, desidera portare con sé un secondo bagaglio a mano, come un trolley da cabina o un ulteriore zaino, che deve avere una dimensione massimo di 55x40x20 centimetri e dal peso non superiore ai 10kg, deve acquistare il servizio imbarco prioritario. Si tratta di un’opzione che consente di portare sia il bagaglio piccolo gratuito, che il secondo bagaglio più grande, un’operazione che può essere effettuata durante la prenotazione del volo o successivamente, a seconda delle esigenze del viaggiatore, con un costo che può variare a seconda del volo e del periodo del viaggio.

Per quanto riguarda l’imbarco prioritario, questa opzione offre anche il vantaggio ai passeggeri di salire a bordo tra i primi, assicurandosi così uno spazio sufficiente nella cappelliera per il proprio bagaglio. Infatti, in caso di voli particolarmente affollati, i passeggeri che non posseggono l’imbarco prioritario, saranno costretti a lasciare il trolley in stiva, con un’ulteriore perdita di tempo al momento dello sbarco.

I bagagli in stiva e bagagli extra

Invece, per i viaggiatori che hanno bisogno di portare sé più bagagli oppure oggetti più grandi, Ryanair offre diverse opzioni per il bagaglio in stiva. Infatti, è possibile imbarcare le valigie con un peso massimo di 10 kg o di 20 kg, a seconda della tariffa e della necessità del viaggiatore. Il costo per il bagaglio in stiva, inoltre, viaggia a seconda della rotta e della modalità di acquisto (al momento della prenotazione del volo o in un secondo momento).

Come regola generale, Ryanair applica tariffe decisamente elevate per chi decide di aggiungere bagagli all’ultimo minuto oppure in aeroporto. Ecco perché è fondamentale pianificare con attenzione tutto, e con largo anticipo, per evitare sovrapprezzi significativi. Aumenti che potrebbero verificarsi anche per i bagagli sovrappeso, il cui prezzo può arrivare a 10/12 euro per ogni chilo in più rispetto ai massimi previsti nel regolamento. Quindi, chi viaggia con Ryanair, dovrà pesare attentamente il proprio bagaglio prima di partire, evitando sorprese spiacevoli al momento del check-in.

Ma adesso c’è la domanda più importante: quanto costa portare con sé i bagagli con Ryanair?

Ma quanto costa? Nuove tariffe per i bagagli a mano

In questi ultimi anni, Ryanair è stata spesso al centro dell’attenzione per le sue norme in continuo mutamento, soprattutto per quel che riguarda i bagagli a mano e la loro regolamentazione. Questi cambiamenti rendono indispensabile un continuo aggiornamento da parte dei viaggiatori, per evitare spiacevoli e costose sorprese. Si fa riferimento soprattutto alle nuove tariffe di inizio Ottobre 2024, che hanno suscitato non pochi dibattiti e preoccupazioni tra i viaggiatori abituali della compagnia.

Ryanair, infatti, ha aumentato i costi relativamente al bagaglio a mano ed il servizio di imbarco prioritario. Queste modifiche hanno avuto, ed avranno, un impatto importante sul modo in cui i passeggeri organizzano i loro viaggi, in special modo per chi viaggia spesso e si affida frequentemente a questa compagnia low cost, soprattutto per i voli a breve distanza.

Il cambiamento principale, che ha creato molto malumore, riguarda in special modo la nuova politica sui bagagli a mano e sull’aumento del prezzo di acquisto del secondo bagaglio a mano, il cui prezzo varia tra i 20 ed i 60 euro, a seconda della rotta e del periodo nel quale si sceglie di viaggiare. Durante l’alta stagione, ad esempio, oppure in periodi di festività varie, i costi possono raggiungere picchi abbastanza elevati e lontani dagli standard della compagnia.

Nello specifico, chi vorrà aggiungere un bagaglio extra dopo la prenotazione dovrà pagare una somma che varia da 24 a 40 euro, per un bagaglio di 10 kg, e tra 20 e 60 euro per un bagaglio fino a 20 kg. Chi, invece, vuole aggiungere un bagaglio a mano extra dovrà prepararsi a pagare una cifra che va da 6 a 36 euro, a seconda della tratta.

Inoltre, per chi non effettua il check-in online, Ryanair prevede un costo aggiuntivo di 55 euro per chi decide di effettuarlo in aeroporto e per i più sfortunati che perdono il biglietto aereo, la ristampa costerà 20 euro. Quindi, attenzione viaggiatori!

Trucchi e consigli per gestire il bagaglio a mano con Ryanair

Viaggiare con una compagnia aerea low cost come Ryanair richiede, dunque, un’attenta pianificazione ai minimi dettagli, per non spendere troppo e viaggiare senza stress. Ecco alcuni consigli per non incorrere in questi problemi:

Prenotare tutti i servizi in anticipo : se si ha bisogno di portare con sé un secondo bagaglio, oppure si ha la necessità di imbarcare una valigia in stiva, è sempre meglio aggiungere questi servizi al momento della prenotazione del volo. I prezzi saranno significativamente più bassi;

: se si ha bisogno di portare con sé un secondo bagaglio, oppure si ha la necessità di imbarcare una valigia in stiva, è sempre meglio aggiungere questi servizi al momento della prenotazione del volo. I prezzi saranno significativamente più bassi; Sfruttare lo spazio del bagaglio gratuito : anche se le dimensioni sono limitate, è possibile ottimizzare lo spazio disponibile di borse morbide e flessibili, che possono essere riempite al massimo senza superare i limiti consentiti. In questo modo, evitando oggetti pesanti ed ingombranti, si potrà risparmiare maggiormente sul prezzo del volo;

: anche se le dimensioni sono limitate, è possibile ottimizzare lo spazio disponibile di borse morbide e flessibili, che possono essere riempite al massimo senza superare i limiti consentiti. In questo modo, evitando oggetti pesanti ed ingombranti, si potrà risparmiare maggiormente sul prezzo del volo; Considerare l’imbarco prioritario nei periodi di punta : se si viaggia in alta stagione, l’acquisto dell’imbarco prioritario può essere quasi un investimento. Permetterà di evitare lunghe code e, soprattutto, garantire che il bagaglio a meni resti con sé in cabina;

: se si viaggia in alta stagione, l’acquisto dell’imbarco prioritario può essere quasi un investimento. Permetterà di evitare lunghe code e, soprattutto, garantire che il bagaglio a meni resti con sé in cabina; Verifica dei limiti di peso : prima di partire, per evitare spiacevoli sorprese, è sempre meglio pesare il proprio bagaglio a mano o da stiva, così da non incappare in spiacevoli costi aggiuntivi;

: prima di partire, per evitare spiacevoli sorprese, è sempre meglio pesare il proprio bagaglio a mano o da stiva, così da non incappare in spiacevoli costi aggiuntivi; Portare l’indispensabile : quando si viaggia con Ryanair si hanno queste limitazioni di bagaglio e proprio per questo si consiglia di portare con sé lo stretto indispensabile. Un trucco utile è quello di utilizzare indumenti in materiali tecnici, che occupano poco spazio nel bagaglio, sono leggeri e si asciugano rapidamente. Ciò consente di non sovraccaricare il bagaglio. Come del resto anche indossare durante il volo gli indumenti più ingombranti e pesanti, come giacche o scarpe più pesanti, per ridurre il peso della valigia. Chiaramente, non bisogna portare con sé nel bagaglio a mano liquidi superiori a 100ml, prodotti infiammabili o atti ad offendere, come taglierine o coltelli, ma anche gas e spray e, ovviamente, armi di qualsiasi tipo;

: quando si viaggia con Ryanair si hanno queste limitazioni di bagaglio e proprio per questo si consiglia di portare con sé lo stretto indispensabile. Un è quello di utilizzare indumenti in materiali tecnici, che occupano poco spazio nel bagaglio, sono leggeri e si asciugano rapidamente. Ciò consente di non sovraccaricare il bagaglio. Come del resto anche indossare durante il volo gli indumenti più ingombranti e pesanti, come giacche o scarpe più pesanti, per ridurre il peso della valigia. Chiaramente, nel bagaglio a mano liquidi superiori a 100ml, prodotti infiammabili o atti ad offendere, come taglierine o coltelli, ma anche gas e spray e, ovviamente, armi di qualsiasi tipo; Approfittare della borsa duty-free: molti viaggiatori non sanno che, dopo aver passato i controlli, è possibile portare a bordo una borsa aggiuntiva, ovvero quella del duty-free, contenente gli acquisti fatti all’interno dell’aeroporto: un’ottima strategia per trasportare qualche oggetto in più, come liquidi o snack, senza pagare un bagaglio aggiuntivo. Soluzione perfetta per risparmiare!

Quando conviene viaggiare con Ryanair?

Nonostante ci siano questi aumenti con Ryanair, questa compagnia aerea low cost resta la soluzione più competitiva per chi viaggia leggero e pianifica con attenzione le proprie vacanze ed i propri spostamenti. Le rotte brevi e senza scalo, soprattutto in Europa, sono estremamente economici se ci si limita alla scelta di un bagaglio a mano piccolo, magari gratuito, e si evitano servizi extra come la scelta del posto e/o l’imbarco prioritario, che portano il prezzo a lievitare. Allo stesso tempo, per chi ha bisogno di più comfort e deve trasportare bagagli aggiuntivi, è consigliabile valutare tutti i costi che il viaggio Con Ryanair potrebbe comportare.

Le politiche sui bagagli a mano di Ryanair sono in continua evoluzione e non è improbabile che la compagnia continui a modificare queste tariffe anche in futuro. Questi aumenti sono spesso una risposta alla crescente domanda di viaggi low cost e alla necessità continua di generare profitti in questo mercato così competitivo. Per questo motivo, non si sa se verranno applicate ulteriori restrizioni, che potranno compromettere, o meno, la convenienza di viaggiare con Ryanair.

Ecco dunque che viaggiare con Ryanair ha subito delle modifiche, ma la possibilità di viaggiare in tutta Europa a prezzi ancora così competitivi, nonostante le restrizioni sui bagagli a mano e sulla possibilità di modificare la propria prenotazione.

Viaggiatori, non resta che scegliere la prossima destinazione e preparare il bagaglio a mano perfetto per Ryanair seguendo i nostri consigli e godere di un fantastico nuovo viaggio!