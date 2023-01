I nuovi itinerari di uno dei treni più lussuosi del mondo

Viaggiare in treno è un’esperienza che regala grandi emozioni, soprattutto se si tratta dell’Orient Express. Il leggendario convoglio che, a cavallo tra l’800 e il ‘900, attraversava l’Europa intera per portare i suoi viaggiatori alle porte dell’Asia, è tornato in corsa ormai da qualche anno. E a breve inaugurerà alcune nuove rotte per offrire ai passeggeri tante splendide possibilità in più. Vediamo cosa cambia.

Il Venice Simplon-Orient-Express inaugura nuove rotte

Tornato a viaggiare grazie all’impegno di Belmond, azienda inglese nel settore dei trasporti, il mitico Orient Express ora si prepara a regalare nuove emozioni. Oggi il suo nome è Venice Simplon-Orient-Express, ma il fascino delle sue carrozze e il lusso che lo permea non sono affatto cambiati. La novità più importante dell’anno è l’inaugurazione di quattro nuovi itinerari invernali, che andranno ad ampliare un’offerta già molto ricca. Si tratta di suggestive mete di montagna, situate nel cuore delle Alpi Francesi, al confine tra Francia e Italia.

A partire da dicembre 2023, il treno si inerpicherà verso graziosi borghi incastonati tra le montagne innevate, per portare i suoi passeggeri alla scoperta di zone rurali e incontaminate. Le nuove rotte (in partenza da Parigi) prevedono fermate presso le stazioni ferroviarie alpine di Albertville, Moûtiers e Bourg-Saint-Maurice, piccoli paesi ricchi di fascino dai quali è facilissimo raggiungere alcuni dei comprensori sciistici più importanti della regione. In particolare, gli itinerari che andranno ad aggiungersi all’offerta invernale del Venice Simplon-Orient-Express serviranno gli impianti di Megève, Courchevel e le Tre Valli, Tignes-Val d’Isère e il comprensorio del Monte Bianco.

Tutte le novità del Venice Simplon-Orient-Express

Per gli amanti dello sci e della montagna, non c’è occasione migliore: il leggendario Orient Express debutta sulle Alpi e lo fa in grande stile, con l’inaugurazione di alcune nuove suite extra lusso. Nel mese di giugno 2023, infatti, verranno introdotte tre nuove categorie di cabine per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore. Sono ben 8 le Suite che andranno ad arricchire il celebre convoglio dalle carrozze blu e oro: attentamente studiate per rispettare al massimo il fascino originale, saranno installate a bordo di due antiche carrozze appositamente ristrutturate.

Le Suite rispecchieranno ciascuna i più caratteristici paesaggi europei, con quattro design d’ispirazione naturalistica. Le cabine saranno infatti suddivise in La Campagne (la campagna), Les Montagnes (le montagne), Les Lacs (i laghi) e La Forêt (la foresta). Tra mille colori, materiali di gran pregio – come il marmo presente in tutti i bagni – e arredi sontuosi in perfetto stile Art Déco, i passeggeri potranno vivere un’esperienza unica al mondo facendo un tuffo indietro nel tempo, senza però dover rinunciare al confort moderno.

Durante il viaggio, ci sarà naturalmente tempo per visitare anche le aree comuni del Venice Simplon-Orient-Express, anch’esse ispirate ad un lusso retrò che ricorda le origini del convoglio. La carrozza bar accoglierà i viaggiatori per un cocktail a tempo di musica – suonata al pianoforte, per un’atmosfera incredibilmente suggestiva. E le tre carrozze ristorante prepareranno manicaretti deliziosi utilizzando prodotti locali e sfruttando il genio dello chef francese Jean Imbert, che proporrà menù stagionali ai suoi ospiti. Dopo un buon sonno, la colazione verrà servita direttamente in camera. Ma non mancherà un delizioso brunch da consumare poco prima di scendere nella cornice delle Alpi Francesi, per rifocillarsi in vista di una lunga giornata sugli sci.