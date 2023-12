Parte un treno superlusso che viaggia da Parigi a Portofino

Sta per partire un trano esclusivo che farà un viaggio straordinario - e a bordo di carrozze di classe - che condurrà da Parigi a Portofino

L’Europa è un continente magico, dagli scorci emozionanti e dalle località che fanno sognare. Uno dei modi migliori per esplorarla è a bordo di un terno, magari di lusso e anche d’epoca. Sì, sarebbe bellissimo farlo, e la buona notizia è che ora è possibile perché sta per partire un treno che per la prima volta farà un tragitto davvero eccezionale.

Il Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train Europe

A giugno del 2024 sarà possibile salire a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train Europe che per la prima volta condurrà i suoi passeggeri alla scoperta della meravigliosa costa ligure, e in particolare di Portofino, partendo da un’altra città speciale: Parigi.

Si tratterà di un viaggio con pernottamento che farà ammirare le meraviglie della campagna francese, per poi percorrere tutta la riviera mediterranea fino ad arrivare allo Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, dove gli ospiti alloggeranno per due notti.

Un albergo davvero speciale perché affonda le sue radici nella storia e nel glamour e che permette di godere di una vista impareggiabile sulle colline che sovrastano Portofino. Tante soddisfazioni le avranno anche le papille gustative perché Jean Imbert, famoso chef stellato del leggendario treno, organizzerà una cena speciale con un menù degustazione assolutamente esclusivo.

In treno lungo la costa

Il Venice Simplon-Orient-Express partirà da Parigi giovedì 20 giugno, accogliendo i suoi ospiti in un ambiente in perfetto stile Art Déco con cabine e suite uniche. Recentemente è stato anche arricchito da ben otto nuove suite, ma non mancano di certo le cabine adatte a ogni tipo di viaggiatore.

Volete degli esempi? Sarà possibile scegliere tra le cabine storiche, dove la zona giorno si trasformerà in un accogliente ambiente notte con cuccette superiori e inferiori; oppure le nuove e lussuose suite con letti singoli o matrimoniali e bagno in marmo privato. Poi ancora le Grand Suite, sei ampie suite private che rievocano l’età dell’oro dei viaggi nella perfetta grandeur degli anni Venti del secolo scorso e dallo stile unico e inimitabile: si ispira alle città europee più affascinanti come Parigi, Venezia, Istanbul, Vienna, Praga e Budapest.

I passeggeri verrano accolti subito con uno spuntino in stile francese nelle loro cabine, e poi saranno liberi di spostarsi nella carrozza bar ‘3674’ e sorseggiare cocktail e ascoltando il pianista del Venice Simplon-Orient-Express che suonerà dal vivo.

Nel frattempo questo elegante treno svetterà tra le magnifiche città di Digione, Lione e Avignone, mentre lo chef stellato servirà il suo nuovo menù estivo nelle carrozze ristorante insieme a un vino accuratamente selezionato. Al termine della cena, tutti insieme nell’iconica carrozza bar ‘3674’ per concludere la serata con un drink esclusivo e con la musica dei The Uppertones.

Il mattino successivo sarà servita una deliziosa colazione continentale nella privacy di ogni cabina, davanti a viste spettacolari della costa. Dalla Francia si arriverà in l’Italia, non prima però di aver attraversando famose e spettacolari località come Cannes, Nizza e Montecarlo.

Passato il confine italiano, ecco che gli ospiti potranno ammirare le vibranti città di Ventimiglia, Savona e Genova, l’ex Capitale di una delle più potenti repubbliche marinare al mondo. Il tutto in compagnia di un delizioso brunch prima di arrivare a Santa Margherita Ligure, dove si concluderà l’esperienza in treno, ma non il soggiorno italiano, che proseguirà allo Splendido con un’incredibile esperienza di tre notti ricca di meraviglie ed attività.