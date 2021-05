Ammirare il tramonto sulla cima del Monte Bianco

editato in: da

Le vette del Monte Bianco regalano una cornice unica in Italia. Da qualche anno questo meraviglioso paesaggio lo si può ammirando grazie alla Skyway Monte Bianco, non una semplice funivia.

La Skyway avvicina i visitatori alla montagna e al cielo. Una meraviglia tecnologica di ingegneristica italiana che offre un’esperienza di viaggio indimenticabile, in grado di coinvolgere tutti i sensi, accompagnandoci verso il punto più vicino al Monte Bianco.

Situata a Courmayeur, nel cuore delle Alpi della Valle d’Aosta, non è un semplice mezzo di trasporto, ma il modo più sensazionale e più veloce di raggiungere il punto più vicino alla cima portando a un’altitudine di 3.466 metri.

Quest’estate, nel mese di agosto, si potrà fare un’esperienza ancora più incredibile: ammirare il tramonto sulla cima del Bianco. Un momento indimenticabile, quando le nevi perenni della montagna più alta dell’arco alpino si tingono di rosa.

Altra novità dell’estate sarà una nuova struttura sulla terrazza circolare di Punta Helbronner, la stazione più alta – quella intermedia è Pavillon du Mont Fréty (2.200 m) – chiamata “ultimo passo verso il cielo”, che permetterà di salire un po’ più in alto di oltre un metro, per sentirsi ancora più vicini al cielo e alle montagne, godendo di ogni singola sfumatura che il tramonto sa offrire, nel silenzio avvolgente della montagna.

Inoltre, si può anche dormire a 3.466 metri di quota, in una camera in stile alpino al Rifugio Torino, ai piedi del Monte Bianco. Raggiungibile tramite la Skyway Monte Bianco, gli ospiti di questa camera (la numero 31) potranno gustare una cena nel rifugio per poi trascorrere la notte al caldo tra cielo e terra.

Salire sulla Skyway è un’esperienza unica: le cabine panoramiche che ruotano lentamente a 360° durante tutto il viaggio offrono una vista unica sul Gigante d’Europa e sulle vette circostanti, il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso.

Dalla cima e dal Rifugio Torino partono diversi percorsi alpinistici – e d’inverno per gli sciatori – che collegano la Regione con la Francia e la Svizzera.