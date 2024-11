Salpa l’Orient Express del mare, lo yacht a vela più grande del mondo

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Ufficio stampa Orient Express Il nuovo yacht ultra-lusso Orient Express Corinthian

Orient Express, un brand che è sinonimo di lusso e viaggi leggendari, è pronto ad ampliare i suoi orizzonti anche nel campo della navigazione marittima con il Corinthian, il primo di due velieri di lusso che solcherà le acque del Mediterraneo, dell’Adriatico e dei Caraibi a partire da giugno 2026. Lanciandosi in un’avventura che unisce tradizione e innovazione, la nuova nave promette un’esperienza unica a chi ama scoprire le meraviglie del mondo via mare.

“L’immaginazione di Orient Express è senza limiti,” afferma Sébastien Bazin, presidente e amministratore delegato di Accor. “Con il Corinthian, la leggenda dell’Orient Express si prepara a esplorare i mari più affascinanti per offrire un’esperienza unica di viaggio e di scoperta”. Progettato con una visione di sostenibilità e raffinatezza, l’Orient Express Corinthian è un tributo all’epoca d’oro delle crociere di lusso.

Un design ispirato all’iconico Orient Express

Realizzato in collaborazione con Chantiers de l’Atlantique, questo veliero tecnologicamente avanzato sarà lungo 220 metri, con 4.500 metri quadri di vele distribuite su tre alberi basculanti. Alimentato principalmente dal vento, è in grado di raggiungere una velocità di 17 nodi, dimostrando come il lusso e la sostenibilità possano convivere senza compromessi.

Il design degli interni, firmato dall’architetto Maxime d’Angeac, riprende i temi iconici dell’Orient Express, reinterpretandoli in chiave moderna. D’Angeac, direttore artistico del progetto, ha immaginato spazi che rispettano l’essenza dell’Orient Express, ma che rompono le convenzioni della classica estetica decorativa del marchio, offrendo ai viaggiatori una nuova prospettiva di eccellenza e qualità.

Ogni suite è stata creata per essere un rifugio privato, con spazi raffinati che celebrano il comfort, il relax e il lusso in una cornice straordinaria. Dalle dimensioni variabili tra i 45 e i 230 metri quadri, le 54 suite sono dotate di ampie vetrate panoramiche che offrono viste mozzafiato e si affacciano direttamente sul mare. Legno pregiato, pelle, marmo e tessuti di alta qualità decorano gli ambienti, con dettagli realizzati dai migliori artigiani, per un lusso su misura che onora la tradizione della maestria artigianale.

Fonte: Ufficio stampa ®Maxime D'Angeac Orient Express

Servizi esclusivi a bordo

Gli ospiti a bordo del Corinthian potranno godere di una serie di servizi esclusivi che completano l’esperienza di viaggio. Cinque ristoranti curati con eleganza e personalità, ognuno con una propria identità estetica e gastronomica, offriranno un viaggio nel gusto che soddisferà anche i palati più esigenti. Gli otto bar, tra cui un esclusivo speakeasy ispirato agli anni ’30, e il cabaret in stile Art Déco con 115 posti, creeranno un’atmosfera di svago e raffinatezza che ricorda il fascino parigino. Non mancheranno una sala cinema, uno studio di registrazione e una Spa, che renderanno il soggiorno indimenticabile anche nelle giornate in navigazione.

Tra gli spazi iconici, uno dei più spettacolari è la Marina, situata a poppa della nave, un’area che permette attività nautiche a filo d’acqua e che offre una vista spettacolare durante le cene a bordo. Una piscina lunga oltre 16 metri permette di rilassarsi e mantenersi in forma immersi in un ambiente di lusso e nella bellezza del mare aperto.

Più di una semplice nave, Orient Express Corinthian è una vera innovazione nel mondo delle crociere di alta gamma, che si inserisce nella storia del brand ampliandone il mito oltre i binari. Dopo 140 anni dal lancio dei primi treni di lusso e un secolo dal viaggio inaugurale del transatlantico Normandie, Orient Express continua a scrivere la propria leggenda, aggiungendo ora un capitolo marittimo con crociere dal Mediterraneo ai Caraibi, all’insegna della sostenibilità e dell’eccellenza.