Sorpresa Italia: le destinazioni top del 2024 secondo il New York Times

Il New York Times ha stilato la sua personale lista delle 52 destinazioni di viaggio migliori per il 2024. C'è anche l'Italia e con una meta che è una vera sorpresa

Non è Roma con il suo maestoso Colosseo, nemmeno Venezia con i suoi romantici canali e tantomeno la Sardegna con quel suo mare che sembra un pezzo di paradiso caduto in terra. Secondo il New York Times, una delle migliori 52 destinazioni del mondo per il 2024 si trova sì in Italia, ma è una località inaspettata, almeno considerando che il quotidiano si rivolge soprattutto a un pubblico statunitense. Una realtà che merita certamente di essere in questo importante elenco e che ora scopriremo insieme.

Massa-Carrara, il top del 2024

Il giornale americano ha eletto meta dell’anno anche Massa-Carrara, che occupa la parte nord della Toscana e che è una provincia che, oltre alle due città principali che sono Massa e Carrara, regala delle possibili visite ricche di incredibili sorprese, soprattutto perché al di fuori dei più frequentati circuiti turistici.

La motivazione principale per cui è stata scelta questa destinazione risiede nel fatto che la “Galleria degli Uffizi di Firenze ha trasferito alcuni dei suoi capolavori in luoghi meno conosciuti in tutta la Toscana. Nell’ambito dell’ultima iniziativa del programma in continua espansione noto come Uffizi Diffusi, una raccolta di opere, tra cui dipinti provenienti dallo studio del pittore barocco italiano Carlo Dolci, sarà esposta questa primavera nella città di Massa, a Palazzo Ducale, che ospita anche gli uffici governativi della provincia di Massa-Carrara, nella Toscana nordoccidentale”.

Il quotidiano statunitense cita anche la bellissima città di Carrara, dove “Gli amanti dell’arte possono esplorare le circostanti Alpi Apuane da cui è stato estratto il marmo utilizzato per la creazione di tanti capolavori, tra cui il David di Michelangelo. Un’esperienza da fare è quindi visitare le cave di marmo e magari incontrare uno scultore che scolpisce sul lato della strada”.

Noi di SiViaggia aggiungiamo che i motivi per visitare queste due città e la loro bellissima provincia sono anche altri. Massa, per esempio, è una località dove ancora sopravvivono antiche mura che una volta attraversate permettono di respirare una tipica aria medievale e ammirare gioielli di arte ed architettura che sono rimasti intatti nel tempo.

Tante le cose da visitare, tra cui il Castello Malaspina che sovrasta l’intera città, il meraviglioso Duomo che si erge su quello che un tempo doveva essere il convento di San Francesco, la Piazza degli Aranci, le cui bellezze vennero decantate persino da Carducci e Leopardi, e molto altro ancora.

Carrara, dal canto suo, sorge tra le Alpi Apuane e il Mar Ligure e vanta un centro storico che si esplora comodamente a piedi. Da queste parti antiche strade medievali conducono al cospetto di palazzi tipici della zona e di angoli di estrema bellezza, tutti adornati da statue rigorosamente in marmo bianco.

Tra le attrazioni da non perdere, oltre alle prestigiose cave di marmo, vi consigliamo di fare un salto al Duomo cittadino dedicato a Sant’Andrea. Costruito in stile gotico romanico e in marmo bianco, regala una facciata sorprendete e un interno che da solo vale il viaggio.

Poi ancora il Palazzo Cybo Malaspina, che oggi è la sede dell’Accademia di Belle Arti, la Piazza D’Armi, dove spicca la fontana centrale in marmo bianco che crea un un gioco di luce e colori, la Piazza Alberica, il centro rinascimentale della città e molto altro ancora.

Le altre destinazioni scelte dal New York Times

Le città di Massa e Carrara sono in ottima compagnia. Tra le destinazioni di viaggio suggerite dal quotidiano statunitense troviamo, infatti, le meraviglie di:

Nord America: in particolare per vedere l’8 aprile la suggestiva eclissi totale di sole;

Parigi: per la Capitale francese è l’anno delle Olimpiadi e la città sarà ricca di eventi, mostre e chi più ne ha più ne metta;

Yamaguchi : Giappone, una meta che è una culla di arte e bellezza autentica;

: Giappone, una meta che è una culla di arte e bellezza autentica; Nuova Zelanda: lontana e quasi completamente incontaminata;

Maui: spettacolare e imperdibile isola delle Hawaii;

Baaj Nwaavjo I’tah Kukven i: in Arizona, una distesa di gole, rocce rosse, pareti ripide e torrenti;

i: in Arizona, una distesa di gole, rocce rosse, pareti ripide e torrenti; Singapore: la “città-giardino” da visitare almeno una volta nella vita;

O’Higgins: una zona del Cile piena di terre ricche di fattorie bio, cittadine sonnolente e vivaci villaggi;

una zona del Cile piena di terre ricche di fattorie bio, cittadine sonnolente e vivaci villaggi; Ladakh: l’India delle montagne che sembrano toccare il cielo;

Ginevra: la cittadina svizzera che è patria del cioccolato, dell’alta orologeria, di architetture raffinate e del CERN;

Dominica : i Caraibi che fanno sognare;

: i Caraibi che fanno sognare; Manchester : nel Regno Unito, culla della musica, di grandi concerti e molto altro ancora;

: nel Regno Unito, culla della musica, di grandi concerti e molto altro ancora; Idaho : negli Stati Uniti e pregno di scenari selvaggi;

: negli Stati Uniti e pregno di scenari selvaggi; Baltimora: città nel Maryland con una lunga storia e un porto considerevole;

Salar de Uyuni: la più grande distesa salata al mondo situata in Bolivia;

Negombo : in Sri Lanka, un villaggio di pescatori rimasto fermo nel tempo e ricco di templi magici e litorali pieni di belle spiagge.

: in Sri Lanka, un villaggio di pescatori rimasto fermo nel tempo e ricco di templi magici e litorali pieni di belle spiagge. Bannau Brycheiniog : affascinante catena montuosa del Galles meridionale che forma il nucleo del Parco nazionale di Brecon Beacons;

: affascinante catena montuosa del Galles meridionale che forma il nucleo del Parco nazionale di Brecon Beacons; Marocco: in particolare la bellissima città di Marrakech che, a seguito del brutale terremoto dello scorso anno, va assolutamente supportata;

Valencia: splendida città della Spagna;

Kansas City : in Missouri, città del jazz, del barbecue e delle fontane;

: in Missouri, città del jazz, del barbecue e delle fontane; Antananarivo: Capitale del Madagascar che sorge sugli altopiani centrali dell’isola;

Yucatan: magico Stato del Messico famoso per le spiagge e le rovine maya;

Lago di Toba : lago vulcanico di 100 km di lunghezza e 30 km di larghezza che sorge sull’isola di Sumatra, in Indonesia;

: lago vulcanico di 100 km di lunghezza e 30 km di larghezza che sorge sull’isola di Sumatra, in Indonesia; Almaty : la città più popolosa del Kazakistan e situata sulle pendici dei monti Trans-Ili Alatau;

: la città più popolosa del Kazakistan e situata sulle pendici dei monti Trans-Ili Alatau; Quito: la Capitale dell’Ecuador che si trova ai piedi delle Ande a un’altezza di 2850 metri;

Arcipelago di Mingan : perla del Quebec marittimo;

: perla del Quebec marittimo; Montgomery : Capitale dello Stato statunitense dell’Alabama;

: Capitale dello Stato statunitense dell’Alabama; Tasmania: per scoprire la vera cultura indigena;

Waterford : la città più antica d’Irlanda;

: la città più antica d’Irlanda; Tsavo National Park : il più grande parco naturale del Kenya;

: il più grande parco naturale del Kenya; Brasilia : la Capitale del Brasile a forma di aeroplano;

: la Capitale del Brasile a forma di aeroplano; El Salvador : Paese dell’America Centrale amato per le sue spiagge, le zone adatte al surf e i panorami di montagna;

: Paese dell’America Centrale amato per le sue spiagge, le zone adatte al surf e i panorami di montagna; Koh Ker : complesso di templi immersi nella foresta della Cambogia;

: complesso di templi immersi nella foresta della Cambogia; Vestmannaeyjar : piccolo arcipelago del sud dell’Islanda caratterizzato da paesaggi vulcanici;

: piccolo arcipelago del sud dell’Islanda caratterizzato da paesaggi vulcanici; Montevideo : bellissima Capitale dell’Uruguay;

: bellissima Capitale dell’Uruguay; Mustang : una delle regioni più remote del Nepal;

: una delle regioni più remote del Nepal; Vienna: elegante Capitale dell’Austria;

Brisbane: in Australia, una delle città più vivibili al mondo;

Pasadena : una delle città più antiche della California;

: una delle città più antiche della California; Hurghada: magnifica città balneare egiziana;

Boundary Waters: un’incredibile area selvaggia del Minnesota;

un’incredibile area selvaggia del Minnesota; Thessaloniki (Salonicco): tra le mete da scoprire assolutamente in Grecia;

Normandia: regione della Francia in cui con un viaggio si può coniugare arte e natura, storia e cucina;

Grenada: l’angolo del Caraibi soprannominato “l’Isola delle spezie”;

El Camino de Costa Rica : un’escursione che attraversa diversi microclimi, foreste, territori indigeni e piccoli villaggi;

: un’escursione che attraversa diversi microclimi, foreste, territori indigeni e piccoli villaggi; Alpi albanesi : con stupefacenti meraviglie naturali;

: con stupefacenti meraviglie naturali; Whitehorse : Capitale del Territorio dello Yukon;

: Capitale del Territorio dello Yukon; Choquequirao: la città “nascosta” del Perù;

Dresda: città tedesca caratterizzata da celebri musei d’arte e dall’architettura classica;

Monarch Butterfly Biosphere Reserve : in Messico e dal 2008 parte dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco;

: in Messico e dal 2008 parte dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco; Flamingo: punta più meridionale della penisola della Florida.