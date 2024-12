Il Presepe Vivente di Equi Terme, tutte le info

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Nel cuore delle Alpi Apuane, tra le bellezze naturali che solo la Toscana sa offrire, si trova il pittoresco borgo di Equi Terme, nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. Qui, ogni anno, prende vita uno dei Presepi Viventi più antichi e grandi d’Italia, un evento che attira migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Immersi nell’atmosfera di Betlemme, i partecipanti si trovano a camminare lungo stradine strette e tortuose, attraversando mercati, botteghe e scenografie suggestive, tra antichi mestieri, artigiani, animali veri e personaggi viventi che ricreano la magia del Natale.

Il Presepe Vivente di Equi Terme, proposto dall’associazione locale dal 1986, è molto più di una semplice rappresentazione natalizia: è un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi, trasformando ogni angolo del borgo in una scena della Natività. Tra fiumi, cascate e grotte naturali, il percorso, che dura circa 40-60 minuti, si snoda tra le meraviglie del paesaggio e i suggestivi figuranti che popolano le vie del borgo, fino a giungere alla magica grotta della Natività, dove Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù sono accompagnati da un’atmosfera unica, resa ancora più speciale dalla presenza di animali veri e dalla luce calda delle torce.

Un evento che, con la sua bellezza e la sua storicità, trasporta i visitatori in un’altra epoca, rendendo ogni edizione un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza natalizia autentica e suggestiva: ecco tutti i dettagli di questa suggestiva manifestazione.

La storia del Presepe Vivente di Equi Terme

Il Presepe Vivente di Equi Terme ha una lunga tradizione che affonda le radici nel cuore delle Alpi Apuane, in provincia di Massa-Carrara. Ogni anno, l’evento si rinnova, trasformando il piccolo borgo di Equi Terme in un palcoscenico che riporta i visitatori indietro nel tempo, alla Natività di Gesù.

La manifestazione, non l’unica in Italia, quest’anno celebra la sua 34esima edizione ed è organizzata dall’Associazione Presepe Vivente Equi, composta da volontari locali che con grande passione e impegno realizzano una rappresentazione fedele e coinvolgente della scena natalizia. Il presepe si distingue per l’accurata ricostruzione storica e scenografica, che coinvolge ogni angolo del borgo, rendendo l’esperienza unica e memorabile.

Il Presepe Vivente di Equi Terme si terrà quest’anno dal 25 al 28 dicembre 2024. I visitatori potranno esplorare il percorso nelle seguenti fasce orarie:

25 e 26 dicembre: dalle 20:30 alle 23:30

27 e 28 dicembre: dalle 18:00 alle 21:00

Il percorso ha una durata media di 40-60 minuti, permettendo a tutti, anche a chi ha poco tempo, di vivere l’emozione del presepe senza fretta. Si consiglia di arrivare con anticipo per evitare affollamenti e per godersi appieno ogni scena.

Dove si trova e come raggiungere il Presepe Vivente

Come già accennato, il Presepe Vivente di Equi Terme si svolge nel caratteristico borgo di Equi Terme, una frazione di Fivizzano, immersa nel cuore delle Alpi Apuane. Il luogo è facilmente raggiungibile da diverse città e in vari modi:

In auto:

Prendere l'Autostrada A15 Parma-La Spezia, uscire al casello di Aulla e proseguire sulla Strada Statale 63 del Cerreto fino al bivio per Cormezzano, poi seguire la direzione per Equi Terme. È disponibile un ampio parcheggio gratuito, ma in caso di esaurimento dei posti, è previsto un servizio navetta gratuito.

In treno:

Prendere la Linea FS Aulla-Lucca, scendere alla Stazione di Equi Terme, a pochi passi dal percorso del presepe.

Programma del Presepe Vivente di Equi Terme

Il programma del Presepe Vivente di Equi Terme offre anche quest’anno una ricca esperienza che coinvolge i visitatori in un affascinante viaggio nel passato. Il percorso si snoda tra le antiche stradine del borgo, le grotte naturali e scenografie suggestive, tra cui spicca il maestoso Castello di Erode, ricostruito con grande attenzione ai dettagli. Il percorso include:

La grotta della Natività: dove la scena del Natale è ricostruita con un realismo commovente.

Antiche abitazioni: abitate dai figuranti che rappresentano mestieri e tradizioni storiche.

: abitate dai figuranti che rappresentano mestieri e tradizioni storiche. Il Castello di Erode: un elemento di grande impatto visivo che, con le sue torri e mura merlate, si trasforma in uno spettacolo di luci e ombre al calar della notte.

Oltre alla visita, sarà possibile assistere a spettacoli e scene viventi che raccontano storie bibliche e tradizionali, offrendo un’esperienza che si rivela coinvolgente tanto per adulti quanto per bambini.

Novità dell’anno del Presepe Vivente di Equi Terme

Quest’anno, il Presepe Vivente di Equi Terme si arricchisce di una novità di grande impatto: il Castello di Erode. Questo imponente edificio, situato su un crinale che precede l’ingresso alla grotta della Natività, rappresenta una delle aggiunte più suggestive degli ultimi anni. Con le sue mura robuste e le torri merlate, il castello si fonde perfettamente con l’ambiente circostante e, al calar della notte, regala uno spettacolo di luci e ombre che trasporta il visitatore in un altro tempo.

Fabio Furia, presidente dell’Associazione Presepe Vivente, sottolinea che l’evento rappresenta una vera e propria magia per tutti, grandi e bambini, grazie anche al lavoro di tanti volontari che contribuiscono a rendere questo evento unico. Il percorso, tra antiche case, paesaggi mozzafiato e grotte naturali, è l’occasione perfetta per immergersi nello spirito del Natale, in una delle cornici più affascinanti della Toscana.

Info pratiche e prezzi

Prezzo del biglietto: il costo di ingresso è di €7,00 (gratis per bambini fino a 7 anni). I biglietti sono acquistabili direttamente all'ingresso del percorso.

Sconti e promozioni: i gruppi organizzati, i passeggeri dei treni di linea e i pullman possono usufruire di ingressi preferenziali e di biglietti omaggio. Inoltre, i passeggeri dei treni di linea, mostrando il proprio titolo di viaggio alle casse, possono accedere con ingresso preferenziale e ricevere un omaggio presso lo stand.

Gastronomia: al di fuori del percorso, sono presenti stand gastronomici che offrono prodotti tipici locali, permettendo di assaporare le prelibatezze della zona.

: al di fuori del percorso, sono presenti che offrono prodotti tipici locali, permettendo di assaporare le prelibatezze della zona. Servizi: i servizi igienici sono disponibili all’ingresso e all’uscita del percorso.

Indossare calzature comode è consigliato, poiché il percorso si snoda per le stradine di un antico borgo, che possono essere irregolari e difficili da percorrere.