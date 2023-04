Normandia, destinazione green: tutte le attività che si possono fare

Fonte: iStock La Costa d'Alabastro, in Normandia

In fatto di turismo sostenibile, ora c’è una nuova meta in più tra cui scegliere: si tratta della Normandia, la storica regione francese situata nel nord del Paese, affacciata sul Canale della Manica. Inserita tra le Top 100 Stories come destinazione green, è un esempio di realtà che si impegna a tutelare l’ambiente, offrendo al tempo stesso ai visitatori delle esperienze uniche. Andiamo alla scoperta di questo luogo fantastico e delle tante attività che si possono praticare (in maniera sostenibile, ovviamente).

Normandia, destinazione green da scoprire

La Normandia vanta un incredibile patrimonio storico e paesaggistico tutto da scoprire. Meravigliosi sono i suoi castelli, alcuni dei più belli della Francia, dove sembra di fare davvero un tuffo indietro nel tempo. E ci sono tante città d’arte da visitare, come Rouen (e la sua splendida cattedrale) e il suggestivo borgo di Mont-Saint-Michel, arroccato su un isolotto collegato alla terraferma da un istmo che viene sommerso puntualmente dall’alta marea. Senza contare l’infinita magia delle sue coste d’alabastro, scogliere rocciose a picco sul mare interrotte solamente da piccole spiagge.

E poi c’è la natura, un’idilliaca composizione di boschi verdeggianti, ampie campagne e corsi d’acqua spumeggianti. Non sorprende che la Normandia abbia deciso di puntare al turismo sostenibile, ottenendo così il riconoscimento di destinazione green. Tante sono le attività da praticare sul territorio, per visitare luoghi incredibili (con un occhio di riguardo all’ambiente). Non solo trekking: se il turismo slow a piedi è ormai diventato un trend, ci sono tante altre possibilità per esplorare la regione in maniera sostenibile.

Cosa fare in Normandia

Niente auto per visitare la Normandia: molto meglio andare in bici, per godersi il panorama incantevole e fare un po’ di attività all’aria aperta. La regione offre ben 1.600 km di piste ciclabili, distribuiti in tantissimi itinerari tematici che ci conducono alla scoperta del patrimonio storico, culturale e persino gastronomico di questo territorio. Uno dei percorsi più suggestivi è quello che collega Mont-Saint-Michel alle spiagge divenute famose per lo sbarco in Normandia, uno dei momenti salienti della Seconda Guerra Mondiale. Per chi invece ama l’arte, la ciclabile perfetta è quella che costeggia la Senna, per 240 km da Giverny a Le Havre, dove il celebre pittore Monet dipinse uno dei suoi capolavori.

Proprio la Senna è poi protagonista di altre avventure outdoor, questa volta a pelo d’acqua. Il 2023 è l’anno dedicato a numerosi appuntamenti nautici, come l’Armada di Rouen: si tratta di un festival che ospita i velieri più grandi al mondo, ma anche navi militari e sottomarini, tutti pronti a sfilare lungo le rive del fiume per un evento spettacolare. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per concedersi un giro in barca e ammirare il paesaggio da un punto di vista inedito. Tra gli sport d’acqua c’è poi il surf, e le coste ben ventilate della Normandia offrono lo spunto perfetto per questa avventura.

I più coraggiosi possono anche cimentarsi nel coasteering, un’attività che coniuga nuoto, canyoning e arrampicata sulle rocce, il tutto lungo le sponde frastagliate della Costa d’Alabastro. Si tratta di un’esperienza unica, che richiede una certa dose di allenamento e un pizzico di audacia. Meno avventurosa – ma altrettanto divertente – è invece l’escursione in fat bike ad Omaha Beach, una delle spiagge più belle della Francia. A bordo di una bici con ruote più grandi del normale, si possono affrontare percorsi di ogni tipo (persino sulla sabbia) e ammirare il mare da vicino.