A Fiumicino arriva “Spot”, il cane-robot: perché cambierà tutto

L’Aeroporto di Roma–Fiumicino è una vera e propria eccellenza in Italia e nel mondo. Nel corso degli ultimi anni, grazie alle novità introdotte e a tante altre variabili, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali che sottolineano la sua elevata qualità. Ma prima di passare a scoprire quali sono, c’è una novità che merita particolare attenzione: al Leonardo da Vinci è arrivato “Spot”, il cane-robot che cambierà tutto.

Spot, chi è e cosa fa

“Spot” è un robot quadrupede, una sorta di cane elettronico in grado di svolgere numerose attività operative differenti. Sviluppato da Boston Dynamics, si muove con agilità e permette di automatizzare diversi processi, tra cui l’ispezione e l’acquisizione di dati. Il tutto in modo sicuro e preciso.

Quanto appena detto accade grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale e al software sviluppato da Reply che permettono a “Spot” di esercitare funzioni che vanno dall’analisi di materiali pericolosi, all’ispezione di bagagli sospetti, fino all’identificazione di situazioni a rischio, riducendo i pericoli per i lavoratori e fornendo un servizio sempre migliore agli utenti dello scalo aeroportuale.

Un ulteriore passo di Aeroporti di Roma nella direzione dell’innovazione con lo scopo di aumentare la sicurezza e migliorare la qualità dei servizi offerti.

Le ultime novità di Fiumicino

“Spot” è solo l’ultima novità di Fiumicino per quanto riguarda la sicurezza, i servizi e la sostenibilità. A maggio di quest’anno, per esempio, è stata inaugurata una nuova area di imbarco, la “A”, che si distingue per essere completamente green.

Vi basti pensare che è tra le prime infrastrutture aeroportuali di questa dimensione con certificazione Leed Gold: alimentata da pannelli fotovoltaici. La sostenibilità è un tema che il Leonardo da Vinci ha a cuore. Infatti, quella implementata dallo scalo italiano è una strategia orientata a un futuro sempre più all’avanguardia, che sfrutta la digitalizzazione e l’open innovation per offrire ai passeggeri ancora più sicurezza e comfort durante il viaggio.

Di particolare interesse è l‘Innovation hub, all’interno delle scalo, dedicato alle start-up e lo sviluppo dei servizi di urban air mobility con l’avvio dei primi collegamenti di aerei elettrici a decollo verticale tra l’aeroporto e Roma, già nel 2024.

Fiumicino, inoltre, ha fissato il suo obiettivo di diventare Net Zero Emission nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato a livello di settore aeroportuale europeo.

Negli ultimi giorni, inoltre, da queste parti è atterrato uno speciale volo della compagnia aerea Qantas: l’unico collegamento diretto tra l’Australia e l’Europa continentale.

Fiumicino, aeroporto eccellente: i premi

Come vi abbiamo accennato in precedenza, l’aeroporto di Fiumicino ha confermato ed accresciuto la sua eccellenza. Sono tanti i premi che ha ottenuto nel corso degli ultimi anni e in moltissimi settori diversi.

Proprio pochi giorni fa vi abbiamo parlato del riconoscimento che lo scalo romano ha ottenuto per la quarta volta come “Miglior Aeroporto d’Europa” per quanto riguarda gli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Un premio che ha ricevuto anche durante il periodo della pandemia da Covid-19, fase particolarmente difficile e impegnativa per il settore del trasporto aereo.

L’Aeroporto di Roma Fiumicino, nel 2018 e nel 2019, ha ricevuto anche 4 stelle Skytrax, un certificato di eccellenza che corona l’impegno dello scalo a garantire ai passeggeri la migliore esperienza possibile. La stessa Skytrax, quest’anno, ha consegnato a Fiumicino il premio per il “Miglior Staff aeroportuale d’Europa“, grazie alla cordialità ed efficienza del personale addetto all’assistenza al cliente. Nel 2018, la stessa organizzazione ha consegnato a Fiumicino il riconoscimento di “World’s Most Improved Airport”, quindi un premio che va ben oltre i confini europei.

I premi non finiscono di certo qui: nel 2020 e nel 2021 è stato premiato per quanto fatto relativamente alle varie norme di sicurezza internazionali; sempre nel 2020, insieme all’aeroporto di Ciampino, Fiumicino è stato il primo scalo al mondo ad ottenere la certificazione SafeGuard grazie alle best practice attuate dalle aziende nella prevenzione del contagio da Coronavirus; ancora 2020 e con il riconoscimento “COVID-19 Aviation Health Safety Protocol” con una valutazione di 5 stelle, primo scalo a livello globale a ricevere tale riconoscimento; nel 2021 ha vinto un ulteriore premio grazie ai passeggeri che hanno indicato Fiumicino come lo scalo con i più elevati protocolli di salute, igiene e sicurezza durante la pandemia; le Nazioni Unite nel 2020 hanno premiato l’impegno che ADR dedica da sempre alla sostenibilità e per il fatto che viene preso in riferimento un modello di business che punta a creare valore sul piano economico, sociale e ambientale; nel 2021, e per la prima volta, Fiumicino ha vinto l'”ACI Europe Digital Transformation Award”, grazie agli sforzi condotti sull’innovazione e sulle soluzioni digitali.

Insomma, Fiumicino è una vera eccellenza mondiale, uno scalo in continua evoluzione e allo stesso tempo attento alle necessità dei passeggeri e dell’ambiente.