Fiumicino sempre più digitale: i nuovi servizi per i passeggeri

Fonte: iStock - Ph: Sergio Di Pasquale Luci L'aeroporto di Roma Fiumicino "Leonardo da Vinci" migliora l'esperienza dei passeggeri

Novità a portata di click per i viaggiatori della Capitale. Aeroporti di Roma (ADR) ha lanciato due innovativi servizi digitali nello scalo “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. I passeggeri potranno ricevere aggiornamenti via Whatsapp sullo stato del volo in partenza e visualizzare in tempo reale sul proprio smartphone le operazioni di imbarco al gate, grazie all’intelligenza artificiale. Due nuovi strumenti ideati per rendere più semplice la vita di chi si mette in viaggio.

I nuovi servizi digitali per i passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino

Il servizio chatbot via WhatsApp consente ai passeggeri di ottenere notifiche sullo stato dei voli in tempo reale e informazioni dettagliate su tutti i servizi erogati nello scalo di Fiumicino. Basta inquadrare un QR Code riprodotto nella sezione inferiore dei Monitor info voli, per accedere a una chat dedicata in cui un assistente virtuale risponderà alle domande e si potrà controllare lo stato del proprio volo in ogni momento senza dover consultare i display del terminal.

In questo modo, i passeggeri avranno la possibilità di semplificare e ottimizzare la propria permanenza in aeroporto. Inoltre, attraverso la chatbot di “Digiport” si può accedere alle informazioni aggiornate su tutti i servizi offerti da Aeroporti di Roma. Un servizio che, in fase sperimentale da pochi giorni a Fiumicino, è già stata usato da quasi 1.000 passeggeri al giorno.

La novità per l’imbarco extra-Schengen

Un’altra novità tecnologica lanciata dalla la società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, riguarda i 14 gate E11-E24 dell’area di imbarco extra-Schengen “Molo E” del “Leonardo da Vinci”. Si tratta del servizio di “Smart Boarding”. Ecco come funziona: attraverso un sistema di microcamere coordinate dall’intelligenza artificiale raccoglie e processa in tempo reale dati sulle operazioni di imbarco. In questo modo, i viaggiatori, accedendo tramite QR Code, potranno visualizzare dal proprio dispositivo il live-streaming dell’avanzamento del proprio volo, tra cui aggiornamenti dettagliati sulla percentuale di completamento dell’imbarco, scegliendo così liberamente quando mettersi in fila e vivendo al meglio la propria esperienza in aeroporto.

I nuovi servizi degli Aeroporti di Roma rientrano nella strategia del Gruppo Mundys, che considera l’innovazione una delle principali leve di sviluppo. L’obiettivo è di accelerare sulla strada della digitalizzazione per migliorare l’esperienza dei viaggiatori del “Leonardo da Vinci”. L’aeroporto è stato premiato come il migliore d’Europa per il settimo anno consecutivo dall’Airport Council International (ACI) World, l’associazione internazionale degli aeroporti di tutto il mondo. L’elemento principale che ha fatto pendere la bilancia a favore dello scalo di Fiumicino è la facilità di spostamento per i viaggiatori al suo interno dello scalo, la consapevolezza ambientale e il customer care.

“Con questi nuovi servizi proseguiamo nella nostra missione di rivoluzionare, grazie al digitale, l’esperienza del passeggero in aeroporto – ha dichiarato Emanuele Calà, vice president Innovation & Quality di Aeroporti di Roma – Oggi il viaggiatore può avere a portata di click tutte le coordinate sul proprio volo, senza dover visualizzare più volte i monitor di informazioni sui voli. Attivando direttamente le notifiche sul proprio smartphone e monitorando in real-time lo stato dell’imbarco, i viaggiatori potranno così spendere il loro tempo per esplorare l’aeroporto senza pensieri in attesa del decollo”.