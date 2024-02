Le dimore artistiche di Roma aprono le porte a musica e gastronomia

Il preziosissimo patrimonio architettonico della città di Roma torna ad accogliere gli eventi musicali e gastronomici di Domus Artium, un ricco programma di concerti ad ampio respiro internazionale. I palazzi storici della capitale faranno da sfondo ad un interessante calendario di spettacoli da camera che coinvolgeranno alcuni degli artisti più noti a livello mondiale. Le serate termineranno poi con dei momenti di convivialità, per unire l’arte alla gastronomia. Scopriamo quali sono i luoghi più belli che apriranno le loro porte a questo progetto artistico.

Domus Artium, il progetto

Domus Artium nasce come progetto volto ad unire musica internazionale di qualità, eccellenze enogastronomiche e patrimonio storico-architettonico: da alcuni anni, la città di Roma ospita concerti da camera che si tengono in alcune delle sue dimore cinquecentesche più affascinanti, al termine dei quali il pubblico può partecipare a buffet e cene per assaporare la cucina tipica locale e le eccellenze italiane. Nel contempo, queste serate offrono la possibilità di visitare i palazzi storici più belli della capitale, addentrandosi nel loro cuore più intimo.

La stagione 2024 è appena stata inaugurata, con il concerto Memories of Tomorrow che ha visto protagonisti la violoncellista Nina Kotova e l’Ensemble Mare Nostrum, sotto la guida del direttore Andrea De Carlo. L’appuntamento si è tenuto lo scorso 15 febbraio presso Palazzo Ruspoli, ed è stato solo il primo di una lunga serie di eventi che ci accompagneranno nel corso dell’anno. Prossimamente verranno annunciate ulteriori date: per il momento, non ci resta che scoprire le incredibili location che faranno da sfondo a questi concerti.

Le location a Roma

Una delle dimore storiche scelte da Barrett Wissman, direttore artistico di Domus Artium, è proprio Palazzo Ruspoli: situato nel cuore di Roma, a due passi da località celebri come Via Condotti e Piazza di Spagna, è un antico palazzo nobiliare del XVI secolo, dove visse da giovane il futuro Imperatore Napoleone Bonaparte. Particolarmente suggestivo è il suo monumentale scalone in pietra, che ha permesso alla residenza di diventare una delle meraviglie della capitale. A non molta distanza sorge Palazzo Colonna, che da oltre otto secoli è la dimora dell’omonima famiglia. Al suo interno, si può visitare la celebre Galleria Colonna che ospita capolavori di grandi artisti come il Tintoretto e il Veronese.

Molto suggestivo è poi Palazzo Farnese, commissionato all’inizio del ‘500 da colui che presto sarebbe diventato Papa Paolo III. Alla sua realizzazione hanno lavorato grandi artisti, tra cui anche Michelangelo. Oggi l’edificio accoglie l’Ambasciata di Francia e la Galleria Carracci, con la sua splendida volta affrescata risalente al ‘600. Situato lungo Corso Vittorio Emanuele II, l’affascinante Palazzo della Cancelleria è una delle prime architetture rinascimentali della città di Roma. Le sue sale sono impreziosite da incredibili affreschi, come il Salone dei Cento Giorni ad opera del Vasari.

Allontanandoci di pochi chilometri dal centro di Roma, possiamo poi trovare Castello Chigi, situato a Castel Fusano: immerso in una secolare pineta, risale al ‘600 ed è un vero capolavoro storico e architettonico. Il territorio ospita numerose testimonianze di antichi insediamenti romani, la cui storia è raccontata nei bellissimi affreschi e nelle carte geografiche custodite all’interno della dimora. Infine, ecco l’affascinante Castello Odescalchi che si affaccia sulle acque del lago di Bracciano: edificato nel XV secolo, oggi fa da sfondo a molteplici eventi e cerimonie, tra cui molti matrimoni vip (come quello di Tom Cruise e Katie Holmes).