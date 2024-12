Sagre ed eventi per il Ponte dell’Immacolata 2024

Tutti gli eventi in programma in Italia nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024 tra buon cibo, atmosfere natalizie e tradizione.

Fonte: 123RF Le sagre e gli eventi per il Ponte dell'Immacolata

Il ponte dell’Immacolata 2024 può essere un’occasione per una gita fuori porta o una piccola vacanza in un angolo d’Italia piacevole e caratteristico. Sono tante le sagre e gli eventi di vario tipo che animano le giornate dal 6 all’8 dicembre e di seguito ne abbiamo selezionate alcune delle più interessanti, mettendo da parte le manifestazioni natalizie come i mercatini di cui trattiamo in altri articoli.

Mostra mercato del radicchio tardivo

Per tre weekend a Martellago, in provincia di Venezia, fino al 15 dicembre, è in programma un evento che celebra il radicchio rosso di Treviso IGP. Una mostra tradizionale per questo ortaggio locale ne esalta i benefici e le proprietà facendolo degustare ai visitatori che possono passeggiare tra stand gastronomici, bancarelle e partecipare a varie attività.

Sagra del Torrone a Faenza

L’8 dicembre a Faenza, vicino Ravenna, il centro storico si trasforma in un evento per celebrare il torrone, uno dei dolci tipici delle feste di Natale in tutta Italia. Il sapore e il profumo di questo prodotto tradizionale che seduce grandi e piccoli diventa il protagonista nella cittadina romagnola addobbata a festa con luminarie e altre creazioni locali. Oltre a gustare questa specialità dolce i visitatori potranno ammirare le creazioni di alcune botteghe di ceramica e vivere la magia del Natale all’aria aperta.

Roma Festival Barocco 2024

Dal 24 novembre al 21 dicembre 2024 a Roma si svolge la 17° edizione del Festival Barocco che prevede concerti e incontri musicologici in alcuni luoghi suggestivi e storici della Roma Barocca. Nella chiesa di Santa Maria dell’Anima avrà luogo un Vespro romano del ‘600 con 8 voci e strumenti di Virgilio Mazzocchi, accompagnato da una rassegna sulle tastiere storiche a Monte Compatri con cinque concerti al clavicembalo e pianoforte. Infine è prevista anche una rassegna organistica con giovani talenti.

GinItaly 2024 a Mondovì

Mondovì ospita la prima nazionale di Ginitaly, il festival del gin e del ginepro che si svolgerà il 7 e l’8 dicembre in Piazza Maggiore. Immersi nel cuore storico della città piemontese, si celebre il gin con degustazione e un’esperienza didattica coinvolgendo produttori e appassionati di questo liquore. Nelle terre delle Alpi Marittime cresce spontaneo il ginepro, radicato su terreni rocciosi, pertanto questa zona è il luogo perfetto per questo festival.

Le origini del gin risalgono all’800 quando le bacche di ginepro venivano raccolte manualmente dai montanari e distillate nella valle. Il 7 dicembre ci sarà l’inaugurazione con l’accensione dell’albero di Natale e l’animazione del Gin Music Party in piazza. Espositori di oltre 30 produttori accoglieranno gli ospiti, oltre a uno spazio informativo e l’accesso al Museo della Ceramica. Lo chef Fulvio Siccardi preparerà specialità nell’area Gin & Food e seguiranno dibattiti e incontri con esperti, barman famosi e drink master.

Fonte: iStock

Festival delle luci a Giaveno

La settima edizione del Festival delle Luci prende vita a Giaveno, capoluogo della Val Sangone, l’8 dicembre 2024 con l’accensione ufficiale alle 17.30. Nel parco comunale il Mascherone, una fontana del 1622, custodisce la storia del territorio insieme a monumenti come la Torre dell’Orologio, la chiesa parrocchiale, le chiede delle borgate e gli edifici di piazza San Lorenzo.

Musica e colori animano il periodo delle feste natalizie trasformando il paese in un villaggio incantato. In piazza Mautino la magia per i più piccoli con luminarie e luci suggestive e un pacco regalo gigantesco in piazza Sant’Antero. Inoltre sono in programma una pista di pattinaggio e la giostra per bambini davanti all’ufficio turistico e la slitta di Babbo Natale.

Il Borgo del Gusto a Castiglione di Sicilia

Il 6, 7 e 8 dicembre 2024 a Castiglione di Sicilia si svolge il Borgo del Gusto, una vetrina di prodotti locali che permetterà ai turisti di apprezzare gelati, dolci e piatti tipici della zona. Sono oltre 70 le cantine vitivinicole che popolano questo borgo considerato una capitale dell’esoterismo in Sicilia. Il Borgo del Gusto nasce con la volontà di far conoscere le eccellenze agroalimentari del territorio coinvolgendo gli operatori del settore in tre giorni di gusti e sapori difficili da dimenticare.

Abbinamenti cibo-vino conquisteranno gli ospiti a partire dal 6 dicembre a Castello di Lauria con uno show cooking con Federica Genovese. Ingresso libero per visitare una mostra di foto d’epoca al Palazzo Municipale in piazza Lauria e la mostra di Giorgio Bertone al castello di Lauria.

Calici al Castello di Contignaco

Al Castello di Contignaco, in provincia di Parma, il 7 e l’8 dicembre si può prendere parte all’evento Calici in Castello: Aperitivi e Degustazioni. Dalle 12.15, 16.30, 18.30 e 19.30 tanti momenti speciali con degustazioni di vini nelle ampie sale suggestive del Castello che custodiscono una storia antica. Tra i vini che si potranno assaggiare il Bianco Zelinda, il Rosso del Sasso, il Bianco Ignatius, il Rosso Rubeum Durantis, per citarne alcuni.

Il Presepio del Borgo di Vigoleno

L’8 dicembre e il 24 gennaio 2025 si potrà ammirare il particolare presepio meccanico elettronico all’interno della cinta muraria del borgo di Vigoleno, in provincia di Piacenza. Realizzato da esperti questa opera è una tradizione per gli abitanti della zona che viene tramandata da una generazione all’altra nel cuore del centro storico. L’ingresso è a offerta libera e l’orario di apertura è dalle 10 alle 18 nel weekend, ma dal 24 dicembre al 6 gennaio è aperto tutto i giorni.

Fonte: Getty Images

Festa dell’Immacolata ad Aosta

L’8 dicembre 2024 nel piccolo borgo di Hône, ad Aosta, è in programma la festa dell’Immacolata per gustare il Micòoula, un pane di segale locale, particolare perché comprende le castagne, le noci, i fichi secchi, l’uva passa e a volte anche il cioccolato. Nel corso del tempo è diventato simbolo del periodo natalizio e questo evento lo celebra facendolo conoscere ai visitatori che poi possono approfittare anche per esplorare i dintorni.