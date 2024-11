Il gladiatore 2, i luoghi dove è stato ambientato il sequel

Nelle sale italiane dal 14 novembre, Il gladiatore 2 è uno dei film più belli, scenografici ed emozionanti che siano stati prodotto dopo Il gladiatore. Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, Il Gladiatore II (Eagle Pictures) continua a raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma.

La trama del film

Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo Decimo Meridio (interpretato da un magistrale Russell Crowe) per mano del suo perfido zio, Lucio (l’attore Paul Mescal), ridotto in schiavitù in seguito alla conquista della Numidia dove viveva con la moglie e il figlio, si trova costretto a combattere nel Colosseo in un momento storico in cui Roma è governata da due tirannici imperatori, Caracalla e Geta. Figlio di Lucilla, l’attrice Connie Nielsen, e nipote dell’Imperatore Commodo, ruolo interpretato da Joaquin Phoenix nel primo capitolo del kolossal, viene venduto all’ex gladiatore Macrinus, ancora scosso dal proprio passato, interpretato dal grande Denzel Washington.

Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel proprio passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Ispirandosi proprio a Massimo, Lucio decide di combattere come gladiatore.

Le location del film

Tra le ambientazioni scelte da Scott ce ne sono alcune utilizzate per il primo capitolo della saga che sono state ricreate per essere uguali a quelle originali.

Il set in Marocco

Le riprese sono iniziate nel maggio 2023 in Marocco. Un grande set è stato, infatti, rifatto nella città di Ouarzazate in Marocco, a Su della catena montuosa dell’Atlas. Si tratta della porta d’ingresso al deserto del Sahara, che fu per secoli una tappa obbligata per i commercianti. Ora è nota come Ouarzawood, per via del grande numero di registi (oltre a Scott, anche Martin Scorsese, David Lean e molti altri) che hanno scelto questo scenario desertico e i siti storici, come le iconiche mura di terra rossa di Ait-Ben-Haddou, un villaggio fortificato costruito lungo una collina patrimonio dell’Unesco che è servito come set di entrambi i capitoli del Gladiatore.

Il set di Malta

Poi si sono spostate a Malta. Ed è proprio su quest’isola in particolare che è stato ricreato il Colosseo dove si svolgono la maggior parte delle scene del film. Evidentemente, Ridley Scott, che già era venuto a Malta per girare il primo Gladiatore, deve essersi innamorato del posto tanto da essere tornato a dirigere “Napoleon” nel 2023 e ora anche il sequel del kolossal.

Fonte: Ufficio stampa

Benché non sia celebre per le testimonianze di epoca romana (del periodo dell’Impero sull’isola non resta che una Domus aristocratica in rovina situata tra Mdina e Rabat), Malta fu comunque un importante avamposto dopo la conquista dei romani che avvenne nel 218 a.C. da parte delle forze guidate dal console Tiberio Sempronio Longo. Allora era Melita (l’odierna Mdina) la città più importane e non La Valletta e il suo splendore durò fino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, anno che gli storici hanno individuato come il 476 d.C..

La ricostruzione del Colosseo, al centro delle vicende del Gladiatore II, infatti, è stata creata ad hoc nei pressi di Fort Ricasoli a Calcara. Si tratta di una delle grandi fortificazioni di Malta, costruita nell’area delle tre città conosciuta come Kalkara (o Calcara). Eretto dai Cavalieri di Malta intorno al 1680, oggi è una struttura fortificata ed è visitabile lungo una passeggiata panoramica, da cui si gode di una bella vista sulla capitale La Valletta.

Fonte: Ufficio stampa

Il grande set, che comprendeva anche vie, vicoli e palazzi intorno all’arena, prima di essere smantellato è stato aperto al pubblico permettendo ai visitatori di ammirare i luoghi dove sono state girate alcune delle scene più epiche del film. Qui sono state anche ricreate alcune scenografie che hanno lo scopo di riportare in vita l’antica Roma. Tra queste, anche un (mezzo) anfiteatro, con tanto di gradoni per gli spettatori e statue marmoree e alcuni edifici di epoca romana, domus, templi, archi, con colonne e capitelli e tutto ciò che “fa Roma”.

Fonte: Ufficio stampa

Malta, infatti, è ormai considerata la Hollywood del Mediterraneo. Sono state tante le produzioni che hanno scelto l’isola del Mediterraneo per girare film e serie Tv. Tra le più celebri, Il trono di spade (il forte era Approdo del re), ma anche Troy (il forte in questo caso era la città di Troia) con Brad Pitt o Jurassic World Dominion.