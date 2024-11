Musica, luce e colori, il Capodanno 2025 a Napoli è magia. Gli eventi imperdibili

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: Getty Images I fuochi d'artificio di Capodanno su Castel dell'Ovo a Napoli

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita l’antico proverbio di Ippolito Nevio, e a volerlo prendere in parola è chiaro che dobbiamo cominciare proprio da qui: dal Capodanno 2025 e dalla sua organizzazione. Nulla può essere lasciato al caso, non per i viaggiatori che hanno desiderio e curiosità di scoprire e riscoprire il mondo attraverso le sue tradizioni di fine e inizio anno. E se c’è una città che di tradizioni ne ha tante quella è proprio Napoli.

Usanze, folclore e storie si intrecciano tra le vie, i vicoli e i monumenti del capoluogo campano, ma Napoli non è solo tradizione. È bellezza e poesia, è colore e musica, è un tripudio vorticoso di meraviglia che esplode, ancora di più, nei giorni di festa che precedono l’arrivo del nuovo anno.

Se avete quindi scelto di trascorrere il Capodanno 2025 a Napoli dovete prepararvi a vivere una vera e propria esperienza indimenticabile. Tra eventi imperdibili, concerti e festival musicali, discoteche e appuntamenti magici, che si fondono con tradizioni antiche e moderne, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Prendete carta e penna e appuntatevi tutto: la festa ha inizio.

Cosa fare a Capodanno a Napoli, tutti gli eventi

“Vedi Napoli e poi muori”, ha detto Johann Wolfgang von Goethe quando ha visitato la città, rimanendo incantato dalla napoletanità intrisa in ogni dove. La stessa che sa rendere ogni giorno vissuto in città una vera e propria festa da vivere e da condividere.

E se parliamo di feste, questo è chiaro, non possiamo certo tralasciare il Capodanno che, a Napoli, è considerato una cosa seria. Eventi, ospiti d’eccezione e concerti e poi, ancora, discoteche e movida: queste sono solo alcune delle cose da fare per chi ha scelto di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno e il primo nel capoluogo campano.

Sì, Napoli è sicuramente tra le mete da raggiungere a Capodanno. Quest’anno, poi, la festa sarà ancora più grandiosa per celebrare i 2500 anni della città. Con l’occasione l’iconica canzone Napule è di Pino Daniele sarà rivisitata e diventerà la sigla ufficiale di ogni momento condiviso.

4 giorni di musica

I preparativi della festa cominciano il 29 dicembre con il primo dei quattro spettacoli musicali previsti in città. In occasione della terza edizione del Concerto di Capodanno, infatti, diverse e suggestive location urbane si trasformeranno nel palcoscenico perfetto di un’esperienza memorabile.

Si inizia al Palavesuvio, l’impianto polisportivo situato nel quartiere di Ponticelli, a est della città. Qui ad animare la serata ci sarà il concerto del gruppo E’ Zezi dedicato alla canzone napoletana in occasione del suo 50°esimo anniversario. Insieme a loro, come ospiti d’eccezione, saliranno sul palco anche Arisa, Roberto Colella e Maldestro.

Il 30 dicembre la festa si sposta in Piazza del Plebiscito, simbolo e icona della città, dove il giorno dopo si terrà anche il concerto di Capodanno, per un contest rap con giudici d’eccezione come Geolier e Luché. Durante la serata saliranno sul palco anche i protagonisti del panorama del settore come Andy Killa, Lele Blade, Ernia e Frezza.

La musica continuerà ad animare le scene partenopee anche il 31 dicembre 2024, con l’iconico concertone in piazza, e il 1° gennaio con una jam session vista mare.

Fonte: iStock

Il concerto in Piazza del Plebiscito in onore di Pino Daniele

Il concerto di Piazza del Plebiscito, organizzato in occasione del Capodanno 2025, sarà memorabile. L’evento, dedicato all’indimenticabile Pino Daniele, vedrà esibirsi sul palco artisti dal calibro di James Senese, Loredana Bertè, Raiz e Sal Da Vinci.

L’appuntamento, libero e gratuito, è previsto alle ore 20.40 del 31 dicembre. Ad accompagnare il countdown più atteso dell’anno ci sarà Loredana Bertè, madrina del brindisi di mezzanotte. La festa, poi, proseguirà con Sal Da Vinci.

Il dj set vista mare

Chi vuole iniziare il nuovo anno a suon di passi dance, invece, può spostarsi sul Lungomare di via Partenope. È qui che, dopo la mezzanotte e fino all’alba, prenderà il via una serata danzante condotta da Deborah De Luca e Riva Star.

La jam session del 1 gennaio

E se ancora non dovesse bastarvi la musica ascoltata nei giorni precedenti, ecco un altro appuntamento imperdibile per chi trascorrerà il Capodanno a Napoli. Per concludere la rassegna dei 4 giorni di concerti, infatti, il 1° gennaio verrà organizzata una festa musicale sul Lungomare di Via Caracciolo: una jam session dedicata alla musica chill out. L’appuntamento è previsto dalle ore 16.00.

Duemilaciquencento scintille

Tra gli eventi più attesi di questo Capodanno c’è, ovviamente, lo spettacolo pirotecnico che per omaggiare le celebrazioni in città prenderà il nome di Duemilaciquencento scintille. Lo show di luci e colori comincerà a mezzanotte nel cielo che sovrasta l’iconico Castel dell’Ovo e illuminerà l’intero Golfo di Napoli. Scegliete un posto comodo e alzate la vista verso il cielo per godere dello spettacolo.

Fonte: iStock

Vita notturna e discoteche

Di cose da fare, e tradizioni da vivere la notte di Capodanno, Napoli ne è piena. La vivace città campana, infatti, asseconda esigenze e desideri di tutti, indistintamente dall’età. Chi ha voglia di divertirsi e di proseguire i festeggiamenti fino all’alba, dunque, non ha che l’imbarazzo della scelta grazie alle tante proposte per gli amanti della movida.

Come abbiamo anticipato, infatti, la vita notturna a Capodanno è particolarmente fervente. La festa all’aperto che si tiene dopo la mezzanotte sul Lungomare di Via Partenope è perfetta per chi vuole danzare sullo sfondo dello scenografico Golfo della città.

Chi preferisce, invece, trascorrere la notte al chiuso, può farlo all’interno del Joia club, una delle discoteche più famose in città. Situato a Sant’Antimo, ad appena 14 chilometri dal centro, questo locale assicura musica e divertimento per tutta la notte. Il costo d’ingresso è di 30 euro.

Altro punto di riferimento in città, per chi ama la movida, è l’Accademia Club di Napoli, situata in via Piave, che organizza feste, concerti e dj set davvero indimenticabili. Segnaliamo, inoltre, la discoteca il Fico, situata in Via Torquato Tasso, che grazie alla sua terrazza panoramica offre ai suoi ospiti una vista mozzafiato su tutto il Golfo di Napoli.

Chi vuole restare nel cuore della città, ma non vuole rinunciare al ritmo dance, può recarsi al Porto Palos Disco, un locale storico di Napoli situato al Vomero, in Via Pirro Ligorio, 21.

A poca distanza dalla città, e più precisamente a Pozzuoli, troviamo il Club Type, un’eccellenza del clubbing partenopeo che intratterrà i suoi ospiti, dalla mezzanotte e fino all’alba, con musica house, commerciale, reggaetone & happy. Il costo di ingresso è di 25 euro con drink incluso.

Segnaliamo, inoltre, che il centro storico di Napoli è contraddistinto da una scena notturna molto vivace. La zona dei “baretti”, che si sviluppa tra via Chiaia, via San Pasquale e Vico Belledonne, è ricca di locali notturni frequentati dai local e dai turisti, così come anche Piazza Bellini e Piazza San Domenico Maggiore sono sempre gremite di gente.

Fonte: iStock

Come muoversi in città a Capodanno: info utili e trasporti

Napoli è una città da visitare tutta d’un fiato, e il modo migliore per farlo è a piedi e con i mezzi pubblici, soprattutto per chi soggiorno nel centro storico o nei pressi di questo. Il capoluogo campano mette a disposizione diverse linee che raggiungere i luoghi iconici e anche i dintorni. A disposizione anche le linee della metropolitana, tra queste la Linea 1 chiamata anche Metro dell’Arte, la Circumflegrea e la Cumana, che collegano la città con le zone circostanti, e la funicolare che consente di raggiungere il Vomero e Posillipo.

Durante la notte di Capodanno, gli orari e le corse dei mezzi di trasporto pubblici potranno subire delle variazioni. Il consiglio è quello di visitare il sito web della rete di trasporto ANM per essere costantemente aggiornati. Sono attivi, altresì, il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 639525, e quelli di messaggistica e infomobilità attraverso i profili social di @anmnapoli.

Per chi ha necessità di spostarsi durante la notte di Capodanno, è disponibile anche il servizio di taxi. I numeri utili da contattare sono: Radio Taxi Napoli: +39 081 5564444, Radio Taxi La Partenope: +39 081 0101, Consorzio Taxi Napoli: +39 081 8888.

Il clima di Napoli a Capodanno

Cosa mettere in valigia prima di partire per Napoli? il capoluogo campano è anche conosciuto come la città del sole, una metafora perfetta che ben descrive i paesaggi, il clima e le emozioni che questo territorio sa regalare. Tuttavia non possiamo non tener conto dei cambiamenti meteoreologici che riguardano l’intera penisola.

Secondo le più recenti previsioni meteo, il clima di Napoli a Capodanno dovrebbe essere piuttosto mite con temperature massime che sfiorano i 15 gradi e minime che non scendono sotto lo zero. Consigliamo comunque di verificare le previsioni a ridosso della partenza.

Tradizioni e usanze di Capodanno a Napoli

Se avete scelto di trascorrere il Capodanno a Napoli, allora, non potete assolutamente rinunciare a tutte le tradizioni della città che vengono tramandate da generazione in generazione. Queste, infatti, rappresentano l’anima più autentica del territorio, nonché il modo migliore per immergersi completamente nella napoletanità.

Lingerie rossa e lenticchie da mangiare, rigorosamente dopo mezzanotte, sono due tradizioni che non si possono assolutamente ignorare, non se si vuole cominciare il nuovo anno con i migliori propositi. Ma la “Napule è mille culure” di Pino Daniele non si limita a questo.

Durante la notte di Capodanno, e non solo in realtà, è di buon auspicio intingere un dito nel bicchiere di spumante e passarlo dietro all’orecchio. Un rituale che può essere eseguito anche sulle persone alle quali vogliamo augurare tanta fortuna.

Un’altra tradizione, davvero antichissima, è quella di gettare dalla finestra o dal balcone piatti e cose vecchie. Un gesto liberatorio che scaccia il male e la sfortuna, ma anche tutto ciò che appartiene al passato. Una variante di questa usanza è quella di utilizzare l’acqua al posto dei cocci per lavare via i problemi e accogliere con gioia il nuovo anno.

Più recente, ma già radicata, è invece la tradizione di tuffarsi a mare il 1° giorno dell’anno. L’appuntamento, per i temerari che non hanno paura del freddo, è sulla spiaggia conosciuta come Lido Mappatella nei pressi della Rotonda Diaz.

E se anche voi siete scaramantici, come i napoletani, allora a Capodanno regalatevi e fatevi regalare un sacchetto di sale. Un piccolo talismano capace di allontanare tutte le energie negative.