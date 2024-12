Gli Alberi di Natale più belli, capolavori della Feste

Fonte: Ph @andykazie - iStock Alberi di Natale più belli

Quando il Natale si avvicina, le città di tutto il mondo si illuminano con splendidi alberi di Natale, vere opere d’arte che incantano grandi e piccini.

Dall’Italia alle capitali internazionali, sono coinvolgenti e indiscussi simboli di festa, tradizione e magia di un periodo dell’anno che non ha eguali.

Scopriamo, allora, gli alberi di Natale più belli in Italia e nel mondo, che meritano di essere ammirati almeno una volta nella vita.

Gli alberi di Natale più belli in Italia

L’albero di Gubbio

Fonte: iStock

Sulle pendici del Monte Ingino, a due passi dalla pittoresca città medievale di Gubbio, si erge il più grande albero di Natale al mondo.

Non si tratta di un albero tradizionale, ma di un’enorme installazione luminosa fatta di oltre 700 luci multicolore. Alto più di 750 metri, è visibile a chilometri di distanza e rappresenta un mix perfetto di tradizione e innovazione.

L’albero di Piazza San Pietro, Roma

Ogni anno, un maestoso abete viene collocato nel cuore del Vaticano, accompagnato da un presepe artistico che celebra la Natività.

Fonte: Ansa

L’albero, simbolo di pace e speranza, è decorato con luci calde e decorazioni della tradizione, e diventa un’attrazione imperdibile per chi visita Roma durante il Natale.

L’albero che illumina Milano

Fonte: ANSA

Anche Milano è più luminosa in attesa del Natale: ha segnato l’avvio ufficiale delle celebrazioni per le Festività l’accensione dell‘albero di Piazza Duomo, un abete Picea Abies Excelsa alto ben 27,5 metri arrivato, come di consueto, dalla Val Camonica (Brescia) e in particolare da Ponte di Legno.

Anche per il 2024, l’abete è arricchito dalle decorazioni “a cinque cerchi” per ricordare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. In più, sono centinaia le sfere natalizie e le candide luci.

L’albero di Natale di Napoli

Nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi dal Maschio Angioino, la città partenopea festeggia il Natale con un’installazione dal design moderno, posizionata in Piazza Municipio di fronte a Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale.

Per il 2024, si tratta di un albero a spirale, costruito in metallo dorato e arricchito da centinaia di luci avvolgenti, che creano un’atmosfera suggestiva. Accanto all’albero, spicca una carrozza natalizia decorativa, accompagnata dall’opera d’arte Pulcinella firmata da Gaetano Pesce.

L’albero di Natale di Assisi

Il pittoresco borgo di Assisi celebra il periodo natalizio con un maestoso albero posizionato nella suggestiva piazza inferiore della Basilica di San Francesco, nota per i capolavori pittorici di Giotto che adornano le sue pareti.

Fonte: Ansa

L’abete, alto 15 metri e proveniente dall’Alto Adige, è impreziosito da 40.000 luci dorate che illuminano la piazza con un’atmosfera incantata. A rendere l’esperienza ancora più emozionante, la facciata della Basilica ospita uno spettacolo di luci ispirato al Cantico delle Creature, il famoso poema composto da San Francesco nel 1225, che nel 2025 celebrerà gli 800 anni dalla sua creazione.

L’albero di Natale di Venezia

Un albero illuminato che si riflette nelle acque della Laguna crea uno spettacolo mozzafiato. A Venezia, l’eleganza del Natale si fonde con il fascino unico della città sull’acqua.

Fonte: IPA

L’abete naturale, per il 2024, è alto 15 metri e illuminato da innumerevoli luci bianche fredde e gialle calde nonché impreziosito da migliaia di palline natalizie dorate.

Gli alberi di Natale più belli nel mondo

L’albero del Rockefeller Center (New York)

Fonte: iStock

Iconico e famoso in tutto il mondo, l’albero del Rockefeller Center a New York è un simbolo del Natale americano.

Ogni anno, milioni di persone si radunano per l’accensione ufficiale delle sue luci. La stella Swarovski sulla cima, le lucine scintillanti e l’atmosfera magica lo rendono a dir poco spettacolare.

L’albero galleggiante di Rio de Janeiro

Fonte: iStock

Il suggestivo albero galleggiante di Rio de Janeiro è un’autentica meraviglia ingegneristica e artistica.

Collocato nella laguna Rodrigo de Freitas, brilla con milioni di luci LED e, anno dopo anno, dona spettacoli luminosi che attirano turisti da ogni parte del mondo.

L’albero di Natale di Vilnius

Fonte: iStock

In Piazza della Cattedrale, l’albero di Vilnius in Lituania è famoso per il suo design innovativo e per l’uso di materiali riciclati.

Tutti gli anni, il suo stile inconfondibile e le luci coreografiche lo rendono uno degli alberi più fotografati in Europa.

L’albero di Trafalgar Square (Londra)

Fonte: iStock

L’albero di Trafalgar Square, uno dei cuori pulsanti di Londra, viene donato dalla Norvegia come simbolo di amicizia tra i due Paesi.

Sobrio ed elegante, in un tripudio di luci, è un classico che richiama la tradizione.

L’albero di Monaco di Baviera

Fonte: iStock

Al centro dei famosi mercatini di Natale, l’albero di Monaco di Baviera è un fulgido simbolo di tradizione tedesca.

Decorazioni fatte a mano e luci calde lo rendono un’attrazione imperdibile.