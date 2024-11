Ostuni, dal recupero di un vecchio frantoio alla scoperta del territorio: la storia di Domus Oleorum

Il progetto Domus Oleorum ha ridato vita all'antico frantoio di famiglia, trasformandolo in un Experience Lab unico nel suo genere per valorizzare la tradizione olearia di Ostuni

Fonte: Olio Pomes

Ostuni, conosciuta come la “città bianca“, è un tesoro della Puglia con le sue case dipinte a calce e il suo incantevole centro storico. Nonostante la città punti moltissimo sul turismo e sulla promozione del territorio, per l’economia locale continua ad essere molto importante l’agricoltura, specialmente di ulivi e viti. Ostuni, infatti, è sinonimo di tradizione olearia, un’arte antica tramandata di generazione in generazione.

Il lavoro della famiglia Pomes

Con grandissima passione, la famiglia Pomes dal 1902 produce olio d’oliva, portando sulle tavole un olio extravergine di oliva (EVO) che rappresenta la quintessenza del territorio ostunese. L’azienda, giunta alla quarta generazione, continua a tramandare questa tradizione, producendo un olio che conserva tutte le caratteristiche organolettiche del luogo d’origine. Il legame tra olio e terra è al centro della missione della famiglia, che lavora per mantenere viva la tradizione e per offrire prodotti di qualità superiore che portano i sapori autentici della Puglia sulle tavole di tutto il mondo. Ma tutto questo non può prescindere dalla conoscenza e valorizzazione del territorio che li ha cresciuti.

La nuova vita dell’antico frantoio di famiglia

Con queste premesse e dalla volontà di unire produzione, tradizione e territorio, è nato il progetto Domus Oleorum, che ha ridato vita all’antico frantoio di famiglia, trasformandolo in un Experience Lab unico nel suo genere. Situato in un’area di 220 mq, questo spazio è stato recuperato proprio per diventare un simbolo del territorio e della sua tradizione olearia, culturale e gastronomica. Il frantoio, che risale ai primi del ‘900, è stato ristrutturato grazie ad un cantiere lungo due anni, che ha mantenuto la struttura originale e rispettato i caratteri architettonici originali.

La famiglia Pomes ha investito risorse e passione in questo progetto, con l’obiettivo di creare un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione. Questo impegno riflette la dedizione della famiglia a preservare e promuovere la ricchezza del loro territorio. Così oggi Domus Oleorum non è solo un frantoio, ma un centro dove si svolgono attività che celebrano l’olio e la cultura del cibo pugliese.

Degustazione e corsi per scoprire una tradizione centenaria

Domus Oleorum offre una varietà di esperienze suddivise in tre aree principali, ognuna dedicata a un aspetto dell’esperienza enogastronomica pugliese.

EVO Experience

In questa area, i visitatori possono immergersi nell’arte della degustazione dell’olio EVO. Un maestro oleario guida i partecipanti nella scoperta delle differenze organolettiche tra vari tipi di olio, includendo degustazioni di tre oli monovarietali e un olio blend. Inoltre, si tengono corsi per la creazione di oli aromatizzati, offrendo un’esperienza educativa e gustativa unica.

Wine Experience

Qui è possibile degustare i migliori vini pugliesi, guidati da un sommelier. I partecipanti possono esplorare 13 diverse etichette di vini, dai bianchi ai rosati, fino ai rossi e ai vini spumanti metodo classico. Le degustazioni sono accompagnate da un aperitivo pugliese a base di prodotti locali, offrendo un viaggio sensoriale attraverso i sapori della regione​​.

Experience Lab

In questo spazio si tengono corsi di degustazione di olio e vino, laboratori di cucina pugliese, e attività di team building. Due le proposte food, con l’Apulian Food Experience, durante la quale una signora pugliese mostra come preparare i piatti della tradizione, dalle orecchiette ai panzerotti, abbinati all’olio giusto. La Food Experience, con tre differenti menù, è la proposta di degustazione per compleanni, cene di lavoro o cerimonie. La Cocktail Experience invece è tenuta da uno dei più bravi bartender di Ostuni, che insegna a preparare tre cocktail con gli olii, per capire gli abbinamenti e proporre agli ospiti un aperitivo diverso dal solito​​.

Ostuni, da Domus Oleorum alla scoperta del territorio

Domus Oleorum va ancora oltre e offre l’opportunità di esplorare Ostuni e i suoi dintorni attraverso tour organizzati. In collaborazione con alcuni partner sul territorio, i visitatori possono scoprire la città anche in modo atipico e autentico, per esempio a bordo di un’Ape car elettrica, un mezzo iconico e ecologico che consente di godere delle bellezze del territorio in modo sostenibile. Il tour include una visita ai principali punti di interesse della città e termina con un’esperienza enogastronomica presso Domus Oleorum.

Queste proposte combinano l’avventura con la scoperta della cultura e delle tradizioni locali, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza completa, immersiva nella bellezza naturale e nella ricchezza culturale di Ostuni e dei suoi dintorni​.

Domus Oleorum rappresenta un punto di incontro tra tradizione e innovazione, offrendo esperienze uniche che celebrano la cultura e la gastronomia pugliese. Con il suo impegno nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, Domus Oleorum è una destinazione imperdibile per chi desidera scoprire i veri sapori e la vera essenza della Puglia.