La sicurezza aerea è un tema centrale per chi viaggia, specialmente se si azzardano voli interni con compagnie minori. Sebbene l’aereo sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri, esistono differenze significative tra le compagnie, che siano di bandiera, low cost o locali e più piccole.

Ogni anno, la società di consulenza Airline Ratings, specializzata in analisi e valutazioni del settore aeronautico, pubblica una classifica globale delle compagnie aeree più sicure e, di riflesso, anche di quelle ritenute meno affidabili. I dati si basano su una metodologia articolata, che prende in considerazione diversi parametri legati alla sicurezza operativa. Su un totale di 311 vettori analizzati, ben 249 hanno ottenuto il punteggio massimo di sicurezza. Ma 14 compagnie si sono fermate a una sola stella, il punteggio più basso assegnato.

Come viene valutata la sicurezza di una compagnia

La valutazione di Airline Ratings si basa su tre elementi chiave. Il primo è il criterio Fatality Free, ovvero l’assenza di incidenti mortali negli ultimi dieci anni. Questo parametro considera solo quegli eventi in cui la compagnia abbia effettive responsabilità operative, escludendo quindi atti di terrorismo, suicidi del pilota o cause esterne non imputabili.

Il secondo elemento è il rating degli incidenti: si tiene conto della frequenza e della gravità degli incidenti recenti, in particolare quelli riconducibili al comportamento dei piloti. Il terzo riguarda l’esito degli audit di sicurezza internazionali, come quelli dell’ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile), dell’IOSA (audit di IATA), oltre all’eventuale presenza di restrizioni da parte di UE o FAA.

In base a questi criteri, ogni compagnia riceve un punteggio da una a sette stelle. Le sette stelle indicano un elevato livello di sicurezza, mentre una stella segnala carenze gravi o ripetute.

Le compagnie aeree meno sicure al mondo

A ottenere una sola stella di sicurezza, secondo la classifica ufficiale 2025 di Airline Ratings, sono attualmente 14 vettori. Si tratta perlopiù di compagnie che operano in Russia, Asia e Africa, ma non mancano alcune presenze occidentali.

Il caso più emblematico è quello di Aeroflot, compagnia di bandiera russa, che fino al 2022 volava anche in Italia. La sua valutazione è crollata a causa delle difficoltà legate alla manutenzione della flotta, dovute alle sanzioni internazionali e alla carenza di pezzi di ricambio per i velivoli di fabbricazione occidentale. Lo stesso discorso vale per altri vettori russi, come Pobeda, Rossiya, Ural Airlines e UTair.

Nella lista figurano anche compagnie come Breeze Airways e Capital Airlines, attive in contesti occidentali ma con valutazioni insufficienti nei test di sicurezza. Presente anche la SATA Air Acores, compagnia regionale portoghese che serve le Azzorre.

Ecco l’elenco delle 14 compagnie meno sicure, tutte valutate con una sola stella su sette da Airline Ratings:

Aeroflot (Russia)

(Russia) Air Peace (Nigeria)

(Nigeria) Breeze Airways (Stati Uniti)

(Stati Uniti) Capital Airlines (Spagna)

(Spagna) Montenegro Airlines (Montenegro)

(Montenegro) Pakistan International Airlines (Pakistan)

(Pakistan) Pobeda (Russia)

(Russia) Precision Air (Tanzania)

(Tanzania) Rossiya (Russia)

(Russia) SATA Air Acores (Portogallo – Azzorre)

(Portogallo – Azzorre) Ural Airlines (Russia)

(Russia) UTair (Russia)

(Russia) US-Bangla Airlines (Bangladesh)

(Bangladesh) Yeti Airlines (Nepal)

Molti di questi vettori sono soggetti a restrizioni operative in Europa o negli Stati Uniti e risultano assenti dalla lista IOSA. Alcuni sono già stati coinvolti in incidenti negli ultimi anni, senza evidenti miglioramenti nei protocolli di sicurezza.

È davvero pericoloso volare con queste compagnie?

Niente allarmismi però. Va detto che anche le compagnie con una sola stella non sono necessariamente soggette a incidenti quotidiani. Tuttavia, la loro gestione della sicurezza viene considerata carente, e quindi il rischio teorico risulta più elevato rispetto alla media internazionale. Inoltre, in alcuni Paesi le autorità aeronautiche locali non hanno ancora standard pienamente allineati a quelli richiesti da ICAO o EASA.

Per chi viaggia spesso in aree meno servite, o in contesti extra-europei, è sempre utile verificare il rating di sicurezza della compagnia prima di prenotare un volo, prendendo in considerazione fonti autorevoli in materia e aggiornate.

Le compagnie più sicure

All’altro estremo della classifica si trovano invece 249 compagnie che hanno ottenuto il punteggio massimo di sette stelle. Tra queste ci sono le principali compagnie europee, mediorientali, asiatiche e americane, incluse ITA Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, ANA, Lufthansa, Air France, Delta Air Lines ed Emirates.

Oltre al punteggio tecnico, Airline Ratings pubblica anche una lista annuale delle 25 compagnie più sicure al mondo, che tiene conto non solo della sicurezza operativa ma anche della qualità del servizio, della modernità della flotta e della capacità di risposta in caso di emergenze. Per il 2025, la compagnia più sicura al mondo risulta essere Air New Zealand, seguita da Qantas e Virgin Australia.

Va precisato che molte compagnie con 7 stelle di sicurezza non compaiono necessariamente nella top 25, perché la classifica tiene conto anche di criteri aggiuntivi legati all’esperienza del passeggero. È il caso, ad esempio, di compagnie come Aegean Airlines, Aer Lingus, Aerolíneas Argentinas, Air Arabia, Air Astana e Air Baltic, che ottengono punteggi di sicurezza eccellenti ma restano fuori dalle prime posizioni globali.