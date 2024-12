Queste compagnie aeree, ora, sono considerate non sicure

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Aereo in volo al tramonto

La Commissione Europea ha recentemente aggiornato la Lista di Sicurezza Aerea dell’UE, il registro delle compagnie aeree soggette a divieti operativi o restrizioni all’interno dell’Unione Europea a causa del mancato rispetto degli standard internazionali di sicurezza. Un provvedimento volto a garantire il massimo livello di sicurezza per i passeggeri europei e internazionali, considerato una priorità centrale della politica di sicurezza dell’aviazione dell’UE.

Quali sono le compagnie aeree non sicure secondo l’UE

Tra le novità di quest’ultimo aggiornamento, spicca l’inclusione di Air Tanzania nella lista, basata su preoccupazioni di sicurezza identificate dall’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), che ha anche negato alla compagnia africana l’autorizzazione come Operatore di Paesi Terzi (TCO).

Al contrario, ci sono buone notizie per Pakistan International Airlines (PIA). Il Commissario per il trasporto sostenibile e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha infatti accolto con favore la decisione di EASA del 29 novembre 2024 di revocare le sospensioni TCO imposte a PIA. Dopo la sospensione dell’autorizzazione nel 2020, la compagnia e l’Autorità per l’Aviazione Civile del Pakistan (PCAA) hanno compiuto progressi significativi nel miglioramento della sicurezza e delle capacità di supervisione. Di conseguenza, PIA è ora autorizzata a riprendere le operazioni nell’UE, insieme a Airblue Limited, un’altra compagnia aerea pakistana che ha ottenuto l’autorizzazione TCO.

Dopo l’aggiornamento di dicembre 2024, un totale di 129 compagnie aeree sono bandite dai cieli europei. Per la precisione, 100 compagnie sono certificate in 15 Stati con insufficiente supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche nazionali, 29 compagnie sono bandite per gravi carenze di sicurezza specifiche. Di queste, 22 sono certificate in Russia e 7 in altri Stati, nello specifico si tratta di:

Air Tanzania (Tanzania);

Air Zimbabwe (Zimbabwe);

Avior Airlines (Venezuela);

Blue Wing Airlines (Suriname);

Iran Aseman Airlines (Iran);

Fly Baghdad e Iraqi Airways (Iraq).

Alla lista si aggiungono inoltre le compagnie Iran Air (Iran) e Air Koryo (Corea del Nord), soggette a restrizioni operative, che possono volare nell’UE solo con determinati tipi di aeromobili.

Come viene stilata questa lista

L’aggiornamento della Lista di Sicurezza Aerea è stato approvato all’unanimità dagli esperti di sicurezza aerea degli Stati membri, sotto la guida del Comitato UE per la Sicurezza Aerea, che ha basato le sue decisioni sugli standard internazionali di sicurezza stabiliti dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO).

Viaggiare in aereo è riconosciuto come uno dei modi più sicuri per spostarsi, grazie alle rigorose politiche dell’UE, che assicurano i più alti livelli di sicurezza per i passeggeri e promuovono regole efficienti in termini di costi, facilitando il libero movimento di prodotti, servizi e persone.

Il sistema di sicurezza aerea dell’UE è gestito dalla Commissione Europea, dall’EASA e dalle Autorità Nazionali per l’Aviazione.

Criteri per valutare la sicurezza delle compagnie aeree

I criteri per valutare la sicurezza delle compagnie aeree coprono tutti gli aspetti chiave dell’aviazione, inclusa l’aeronavigabilità, gli equipaggi, gli aeroporti, le operazioni aeree e i servizi di navigazione.

Con l’aumento del traffico aereo e del numero di compagnie operanti in Europa, l’UE ha intensificato il lavoro su standard di sicurezza efficaci. Anche attraverso dispositivi come la Lista di Sicurezza Aerea che vieta o limita l’operatività delle compagnie aeree di Paesi terzi che non rispettano gli standard internazionali, informando i passeggeri di eventuali rischi.

Ecco l’elenco completo, aggiornato a dicembre 2024, dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’unione:

Air Tanzania, Air Zimbabwe, Avior Airlines, Blue Wing Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad, Iraqi Airways.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Ariana Afghan Airlines, Kam Air.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della supervisione regolamentare, a eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

Aerojet, Guicango, Air Jet, Bestflya Aircraft Management, Heliang, Sjl, Sonair.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Air Dilijans, Armenian Airlines, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Fly Arna, Flyone Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Canadian Airways Congo, Equaflight Services, Equajet, Trans Air Congo, Societe Nouvelle Air Congo.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica Democratica del Congo (RDC) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Ab Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine D’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Daallo Airlines.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea Equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Eritrean Airlines, Nasair Eritrea.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Aero Nomad Airlines, Aerostan, Air Company Air Kg, Aircompany Moalem Aviation, Avia Traffic Company, Central Asian Aviation Services, Flysky Airlines, Global 8 Airlines, Heli Sky, Kap.Kg Aircompany, Mac.Kg Airlines, Sapsan Airline, Sky Jet, Sky Kg Airlines, Trans Caravan Kg, Tez Jet.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings Airlines, Petro Air.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Air Dynasty Heli. S., Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Summit Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter Services, Makalu Air, Manang Air Pvt, Mountain Helicopters, Prabhu Helicopters, Nepal Airlines Corporation, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Tara Air, Yeti Airlines.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Aurora Airlines, Aviacompany Aviastar-Tu, Izhavia, Joint Stock Company Air Company Yakutia, Joint Stock Company Rusjet, Joint Stock Company Uvt Aero, Joint Stock Company Siberia Airlines, Joint Stock Company Smartavia Airlines, Joint-Stock Company Iraero Airlines, Joint-Stock Company Ural Airlines, Joint-Stock Company Alrosa Air Company, Joint-Stock Company Nordstar Airlines, Js Aviation Company Rusline, Jsc Yamal Airlines, Llc Nord Wind, Llc Aircompany Ikar, Ltd. I Fly, Pobeda Airlines Limited Liability Company, Public Joint Stock Company Aeroflot – Russian Airlines, Rossiya Airlines Joint Stock Company, Skol Airline Llc, Utair Aviation Joint-Stock Company.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Stp Airways.

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

Alfa Airlines Sd, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation Co., Nova Airways, Sudan Airways Co., Sun Air, Tarco Air.