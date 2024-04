Volare con i bambini: a che bagagli hanno diritto?

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Volare con i bambini sta diventando sempre più semplice, sia perché le famiglie si stanno abituando a prendere l’aereo per viaggiare anche con i più piccoli, sia perché le compagnie aeree sono sempre più attente alle esigenze delle famiglie, soprattutto se accompagnano un neonato.

Uno degli elementi essenziali di cui teniamo conto quando stiamo prenotando un volo anche per i bambini, riguarda i bagagli: quali sono quelli compresi nel biglietto di un bambino? Si possono portare passeggini e altri accessori per il trasporto dei piccoli? Vediamo quali sono le regole applicate dalle principali compagnie aeree operanti in Italia.

Compagnie low cost: regole sui bagagli per bambini

Le regole che riguardano i bagagli per bambini e neonati variano in base alla compagnia aerea, ma generalmente si può fare una distinzione tra compagnie low cost e compagnie di bandiera. Tra i vettori a basso costo, solitamente è possibile portare con sé accessori per il trasporto dei bimbi e una borsa piccola, ma non vale per tutti i casi. Vediamo le regole di tre compagnie low cost tra le più famose e utilizzate dagli italiani: easyJet, Ryanair e Vueling.

EasyJet

Tra le principali compagnie aeree low cost che operano in Italia troviamo easyJet, che permette di imbarcare due articoli aggiuntivi per ciascun bambino, a scelta tra passeggino, culla, carrozzina, lettino da viaggio o seggiolino.

Se si viaggia con un neonato (dai 14 giorni ai 2 anni) che resterà in braccio ai genitori, si può portare anche una borsa-fasciatoio in più (con dimensioni massime 45 x 36 x 20 cm) sempre in via gratuita. Tale borsa dovrà essere sistemata sotto il sedile. Diversamente, i bambini sopra ai 2 anni e i neonati per i quali si prenota un posto a sedere, seguono le regole dei bagagli per gli adulti.

Ryanair

Ryanair, l’altra celebre compagnia che offre voli a basso costo, invece, non permette l’imbarco di alcun tipo di bagaglio per bambini al di sotto dei due anni. È compreso però il trasporto di due attrezzature per il bambino, come passeggini, culle e seggiolini. Per i genitori è comunque ammessa un’altra borsa o accessorio di massimo 5 chili e di dimensioni massime 45x35x20 cm, qualora ci si imbarcasse con un neonato (quindi meno di 2 anni).

Gli articoli per il trasporto dei bambini dovranno essere etichettati al banco check-in o al gate di imbarco e si potranno utilizzare fino alla scaletta dell’aereo. Per il ritiro degli stessi, una volta giunti a destinazione è bene informarsi con il personale di terra per capire dove ritirarli.

Vueling

Si possono trasportare più bagagli per bambini con Vueling, che permette di aggiungere, nella prenotazione dell’adulto che accompagna un neonato di età inferiore ai 2 anni, un bagaglio di massimo 10 chili (55x40x20 cm) e una borsa per gli effetti personali del piccolo, che pesi al massimo di 5 chili.

Inoltre, anche con questo vettore è concesso il trasporto gratuito di due oggetti extra tra passeggino, culla o ovetto, mentre il seggiolino per l’auto può essere registrato solo come bagaglio speciale e perciò prevede il pagamento di un costo aggiuntivo alla prenotazione. Per tutti i bambini sopra ai 2 anni, invece, la politica dei bagagli è uguale a quella per gli adulti.

Compagnie di bandiera: bagagli compresi per i più piccoli

Le regole per i bagagli dei bambini cambiano nelle compagnie di bandiera, che generalmente permettono di trasportare gratuitamente valigie e accessori per il trasporti di neonati a bambini. Vediamo alcuni esempi tra le compagnie di linea più celebri.

ITA Airways

Con la compagnia di bandiera italiana ITA Airways le regole sui bagagli variano in base all’età e al tipo di posto assegnato al bambino. Per i neonati fino ai 23 mesi che viaggiano in braccio a un adulto è prevista la possibilità di aggiungere un bagaglio di massimo 10 chili, a meno che il biglietto acquistato abbia una tariffa Light (in tal caso il bagaglio non è compreso e si potrà portare soltanto un passeggino e una borsa piccola).

Se invece il neonato occupa un posto assegnato, il suo accompagnatore ha diritto a portare, oltre alle sue valigie, anche un bagaglio a mano (fino a 8 chili) e un bagaglio in stiva (fino a 23 chili). Anche in questo caso, se si acquista una tariffa Light le possibilità sono ridotte e si potrà portare soltanto un bagaglio a mano fino a 8 chili.

Per quanto riguarda i bambini da 2 a 11 anni, le regole sui bagagli sono uguali a quelle per i neonati con posto assegnato. Inoltre, fino agli 11 anni compiuti del bambino è possibile imbarcare in stiva il passeggino in maniera gratuita e per tutte le destinazioni e classi di viaggio.

Infine, nei voli ITA Airways è concesso portare lo zaino passeggino in cabina, al posto del bagaglio a mano, a patto che le sue dimensioni non superino i 55x35x25.

Lufthansa

Volando con la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, i bambini più piccoli (0-2 anni) hanno diritto a un bagaglio gratuito di massimo 23 chili (con dimensioni entro i 158 cm totali tra larghezza, altezza e profondità). Questa regola generale, però, non vale per la tariffa Economy Light. Dai 2 anni in su, invece, si applicano le regole sui bagagli degli adulti.

Anche con questa compagnia, inoltre, seggiolini, passeggini e carrozzine pieghevoli possono essere portati con sé come bagaglio a mano extra, in maniera gratuita. A bordo degli aerei, inoltre, si trovano i fasciatoi e si può chiedere di riscaldare il biberon, oltre a trovare anche i pannolini di ricambio in caso di emergenza.

Prima di prenotare il volo, vi consigliamo di controllare sempre le più recenti regole applicate dalla compagnia aerea, poiché potrebbero verificarsi variazioni o eccezioni particolari.

British Airways

Anche British Airways è una compagnia che permette di portare bagagli extra per i bambini. In particolare, per quanto riguarda i bagagli a mano, se si viaggia con un neonato (sotto i 2 anni), è concessa una borsa aggiuntiva inclusa nella franchigia.

In merito ai bagagli da imbarcare in stiva, invece, è previsto un bagaglio da 23 chili per il neonato con meno di due anni (fatta eccezione per le tariffe Basic). I bambini dai 2 agli 11 anni hanno la stessa franchigia bagaglio prevista per gli adulti. Oltre ai bagagli, è possibile imbarcare in stiva fino a due oggetti extra (come passeggini e culle), anche nel caso in cui si acquisti la tariffa Basic.