Viaggi gastronomici a bordo dei treni regionali

Fonte: iStock Un nuovo modo di viaggiare in Italia

Nasce un nuovo modo di viaggiare, per scoprire non solo i paesaggi e le bellezze architettoniche del nostro Paese, ma anche i suoi sapori incredibili: sta per partire “In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno”, una serie di itinerari che, da nord a sud, ci raccontano storie emozionanti e ci permettono di degustare tante prelibatezze tipiche. Ad accompagnare questi viaggi, anche una serie di podcast e numerosi video di ricette. Scopriamo qualcosa in più su questa splendida iniziativa.

I nuovi viaggi del gusto

Viaggiare in treno è sempre una bellissima esperienza: non si tratta solamente di un modo per arrivare alla nostra meta, bensì di una vera e propria avventura che inizia nel momento stesso in cui saliamo a bordo. Forse è proprio per questo che sempre più italiani lo scelgono per le loro vacanze – e non solo. Il treno è un mezzo di trasporto comodo, economico e decisamente molto più rispettoso dell’ambiente al confronto di tanti altri (aereo incluso). Non sorprende dunque che sia proprio lui il protagonista dei nuovi itinerari del gusto, nati da una collaborazione speciale.

Trenitalia e Gambero Rosso hanno dato vita a “In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno”, un’iniziativa volta a valorizzare il ricco patrimonio di sapori che caratterizza la nostra splendida Italia. Stiamo parlando di una serie di viaggi organizzati a bordo dei treni regionali che collegano grandi e piccole città del nostro Paese. Viaggi che, tuttavia, ora non hanno più l’unico scopo di portare passeggeri da un posto all’altro, ma anche di far scoprire loro le tante prelibatezze locali. È la nuova frontiera del turismo enogastronomico, e le sorprese non sono finite qui.

Gambero Rosso non ha solamente studiato tutti gli itinerari, in modo da coniugare paesaggi bellissimi e ricette tipiche, ma ha anche registrato dei contenuti interessanti per i viaggiatori. In particolare, sono disponibili 19 episodi della serie podcast, ciascuno dedicato ad una regione italiana, con tante informazioni utili e consigli per i turisti. E poi, sul web sono presenti 9 video con tante ricette regionali eseguite da chef famosissimi, i quali mostrano la preparazione dei loro piatti raccontando un po’ di storia.

Gli itinerari in treno regionale

Ma quali sono gli itinerari dei nuovi treni del gusto? Sono ben 37 tratte distribuite in tutta Italia, ciascuna delle quali pronta a raccontarci un percorso enogastronomico particolare. Il viaggio, seppur breve, permette di ammirare panorami meravigliosi dal finestrino, e poi di assaporare le tradizioni culinarie locali. Durante il tragitto, c’è la possibilità di scoprire qualcosa in più sulla storia locale, sui suoi personaggi più importanti e sulle attività da praticare una volta giunti a destinazione. E naturalmente Gambero Rosso offre tante indicazioni sui ristoranti da provare, per vivere a fondo questa esperienza.

I primi itinerari sono quelli che riguardano la Puglia, con due tratte splendide (Bari-Lecce e Bari-Taranto). È proprio quest’ultimo ad essere stato preso come esempio per illustrare le modalità dei viaggi del gusto: i passeggeri scopriranno l’ampia offerta culinaria locale, dalle cozze alla tarantina alle gustosissime tielle, ma nel contempo avranno l’occasione di conoscere anche il patrimonio artistico e architettonico delle città visitate, esplorando zone come il centro storico di Bari Vecchia o le bellezze di Gioia del Colle – sempre senza dimenticare di degustare qualche prelibatezza tipica.