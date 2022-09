Le vie della transumanza: esperienza straordinaria tra passato e presente

Fonte: Ufficio Stampa Tirol Werbung GmbH Transumanza in Tirolo

Quando il calendario segna l’inizio di settembre, sappiamo bene che dobbiamo salutare con una certa nostalgia l’estate. Ma sappiamo anche che la stagione più magica e suggestiva dell’anno sta per arrivare.

In autunno, infatti, le città, i borghi e i villaggi che conosciamo si trasformano mettendo in scena uno spettacolo sospeso e mozzafiato. La natura si concede il suo meritato riposo mentre il panorama tutto intorno si colora delle più belle sfumature che vanno dal giallo al marrone, passando per il rosso e l’arancione.

Ma questo è anche il periodo durante il quale possiamo vivere esperienze uniche attraverso viaggi last minute e weekend brevi. Gli stessi che ci portano in luoghi incontaminati dove la natura regna sovrana, come il Tirolo, dove è possibile vivere la straordinaria esperienza della transumanza.

La transumanza in Tirolo

Per vivere una delle esperienze più incredibili dell’autunno dobbiamo recarci in Tirolo, nel cuore delle Alpi, in quel territorio caratterizzato da scenari naturali unici e per questo frequentato da tutti gli amanti delle attività outdoor.

È qui, immersi in un paesaggio di straordinaria bellezza, che è possibile toccare con mano le tradizioni secolari legate al territorio, come la transumanza.

Quando l’estate resta ormai un antico ricordo, infatti, le mandrie di bestiame rientrano dai pascoli in alta quota, trasformando questo momento in una grande festa per i cittadini locali, il cui invito è esteso anche ai viaggiatori.

A partire da metà settembre, infatti, i sentieri del Tirolo vengono occupati da mucche, capre, cavalli e pecore che sfilano sotto gli occhi degli spettatori di quell’inedita sfilata. Una marcia solenne accompagna da suoni e musica, da canti e balli che trasformano le valli tirolesi in una grande festa condivisa.

Partecipare alla transumanza, e poterla osservare da vicino, è un’esperienza davvero indimenticabile che fonde il passato con il presente, che permette di poter toccare con mano una tradizione antica e preservata da secoli.

Secondo le fonti, infatti, i pastori erano soliti portare le mandrie in alta quota già dal Neolitico, ma è solo dalla metà del XVIII secolo che è nata l’usanza di adornare gli animali con fiori e ghirlande per celebrare il loro ritorno.

Gli appuntamenti da non perdere

Se è un viaggio per scoprire la natura e le creature che la popolano quello che volete fare questo autunno, allora non ci sono dubbi sul fatto che la destinazione ideale per vivere un’esperienza unica è il Tirolo.

Qui, infatti, i numeri sono alti. Su tutto il territorio di contano oltre 100000 vitelli e quasi 70000 pecore e, ancora, 6000 capre e più di 3000 cavalli. Proprio qui, tra gli animali, è nato lo yodel, il caratteristico canto dei pastori che serve a richiamare le greggi e le mandrie. Se volete udirlo, e unirvi al coro, allora, ci sono alcuni appuntamenti imperdibili da non perdere questo settembre.

Il 16 settembre, sulla malga Gramai, si celebra il ritorno degli animali con una grande festa che dura da mattina a sera. Il 17 e il 24 settembre, invece, si celebrano i ritorni delle mucche dai pascoli di Thiersee nel Kufsteinerland.

Sempre il 24 settembre, invece, è il turno della transumanza di Hopfgarten. In questa occasione sarà possibile ammirare centinaia di bovini che sfilano lungo le strade del mercato cittadino e celebrare con loro l’arrivo dell’autunno.

L’ultimo appuntamento da segnare in calendario è quello della transumanza a Reith im Alpbachtal. Gli animali, infatti, tornano dalle malghe ad alta quota il 1° ottobre. Per celebrare l’arrivo è prevista una grande festa nel paese dove è possibile conoscere le tradizioni locali e assaggiare le prelibatezze tradizionali.