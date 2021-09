Tirolo: istantanee di bellezza d’autunno

C’è un borgo delizioso e suggestivo, situato nel cuore dell’Alto Adige, diventato ormai meta prediletta dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Stiamo parlando di Tirolo, il paese situato appena sopra Merano, conosciuto per la sua bellezza e per quell’incantevole castello dal quale prende il nome.

Nonostante si tratti di un piccolo borgo, l’offerta è così ampia e affascinante che sono tantissime le persone che lo scelgono come meta di una vacanza all’insegna di svago, natura e relax. Certo è che in autunno, quando i colori e i profumi della stagione invadono l’intero territorio, il piccolo borgo dell’Alto Adige si trasforma in quello che sembra essere un villaggio incantato, assolutamente da scoprire.

Questo luogo magico, infatti, è protagonista di uno dei fenomeni naturali più belli e straordinari del mondo: il foliage autunnale. La natura, in questo momento dell’anno, cambia look indossando le nuance calde e suggestive dell’autunno. Così, ecco che i campi, i vigneti e i meleti si adeguando a questo cambiamento e restituiscono dei veri e propri spettacoli che incantano gli occhi e riscaldano il cuore.

Tra settembre e novembre, il verde diventa marrone, passando per il giallo, l’arancione e le mille sfumature di rosso. Tirolo diventa così un tripudio di colori autunnali che lasciano senza fiato.

Ci sono alcuni luoghi che, più di altri, permettono alle persone di osservare questi paesaggi magici in tutta la loro meraviglia, sono gli stessi che consentono di scattare istantanee di pura bellezza. Una vista da immortalare è, per esempio, quella dell’affascinante Castel Fontana, con la sua edera che avvolge la torre e si colora di rosso vivo.

Un altro luogo instagrammabile ed emozionante, in cui fotografare il foliage a Tirolo, è il sentiero della roggia di Caines, da cui si possono ammirare gli alberi del bosco che giorno dopo giorno cambiano colore.

Anche la passeggiata Falkner, verso Castel Tirolo, si trasforma in uno spettacolo visivo di incantevole bellezza che si estende sulla Val d’Adige, sui meleti e vigneti del territorio che infuocano il paesaggio.

Anche il sentiero numero 28, Herrschaftsweg (ovvero “del Signore”) , può essere considerato un vero e proprio spot fotografico di incredibile bellezza. Da qui, infatti, è possibile osservare il paesaggio caratterizzato da una vegetazione lussureggiante che si colora delle nuance autunnali e lascia tutti senza fiato.