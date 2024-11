Arezzo, i mercatini di Natale sono pura magia. Dove si trovano e come raggiungerli

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Mercatini di Natale ad Arezzo in Piazza Grande

Aguzzate la vista, mettetevi all’ascolto e affidatevi all’olfatto: i vostri sensi vi guideranno alla scoperta di un sogno che si realizza proprio nel centro del Bel Paese. È proprio qui, nel cuore della Toscana, che a partire da novembre la magia dell’Avvento prende vita tra strade, piazze e paesaggi mozzafiato che fanno da cornice ai mercatini di Natale di Arezzo, tra i più belli d’Italia.

Bancarelle e chalet di legno, stand gastronomici e prelibatezze e poi, ancora, prodotti caratteristici e il meglio della produzione artigianale d’Europa. Tutto questo, e molto altro, vi aspetta nella città toscana che in queste settimane si agghinda a festa indossando il suo abito più bello e prendendo in prestito luci, forme e colori dalla stagione più suggestiva dell’anno.

Cosa aspettarsi da un viaggio qui, tra novembre e dicembre, è presto detto: luci scintillanti, decorazioni sfavillanti e profumi inebrianti, ma anche un’inaspettata sorpresa. È ad Arezzo, che si è candidata al titolo di città del Natale italiana, che durante questo periodo viene inaugurato anche il Villaggio Tirolese, il mercatino di Natale ispirato al Tirolo più grande del Paese.

Mercatini di Natale ad Arezzo: dove si svolgono

Il nostro viaggio di oggi ci conduce ad Arezzo, la suggestiva città toscana che ospita tutta una serie di meraviglie da scoprire e riscoprire. La Cattedrale cittadina per esempio, che si erge sul colle che domina la città, la Basilica di San Francesco e l’imponente Fortezza Medicea sono solo alcuni dei luoghi da raggiungere e da scoprire per chi arriva fin qui. A questi poi si aggiungono le piazze e le strade, gli affreschi di alcuni dei più celebri esponenti del Rinascimento italiano come Piero della Francesca, e tutte quelle meraviglie architettoniche e artistiche che raccontano il passato e il presente della città.

Visitare Arezzo è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, ma farlo adesso permette di vivere un’esperienza davvero incredibile. A partire dalla metà di novembre e per tutto il mese di dicembre, infatti, la città ospita uno degli eventi più entusiasmanti per gli amanti del Natale che proprio qui potranno vivere una favola incantata che prende vita attraverso tutta una serie di eventi imperdibili, da vivere e condividere in coppia, con la famiglia e con gli amici.

Ma anche grazie ai mercatini di Natale che, come molti altri, rappresentano un appuntamento imperdibile per chi vuole fare shopping immergendosi nelle atmosfere suggestive della stagione in corso.

Perché quelli di Arezzo sono speciali, e assolutamente da non perdere, è presto detto. Durante il periodo dell’Avvento, infatti, ad animare le giornate in città ci sarà il Villaggio Tirolese più grande d’Italia immerso nella suggestiva cornice di Piazza Grande. Qui sarà possibile passeggiare tra baite e chalet, seguire il profumo del vin brulé e della cannella e fare acquisti speciali per se stessi e per gli altri. Spazio al gusto che, ovviamente, vuole la sua parte: spatzle, polenta, canederli e brezel farciti preparati nelle Baite del Gusto allieteranno i palati di tutti coloro che vogliono immergersi con i sensi nelle tradizioni tirolesi.

Fonte: iStock/Crisfotolux

E se a Piazza Grande è possibile perdersi e immergersi nel Natale tirolese, basta spostarsi di qualche metro per abbracciare la tradizione dal sapore local. Il Prato, il parco cittadino che domina sulla città con la Fortezza Medicea, ospita infatti il Mercato di Natale delle Arti. Sotto la grande e maestosa ruota panoramica sarà possibile districarsi tra le suggestioni di un villaggio incantato puntellato da caratteristiche casette di legno. Anche qui sarà possibile fare incetta di creazioni artigianali, regali natalizi e prodotti tipici e deliziare il palato con street food e prelibatezze del territorio.

I mercatini di Natale di Arezzo, poi, animano anche il centro storico e le vie dello shopping. Imperdibili sono quelli di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento. Prendetevi un po’ di tempo per osservare le meraviglie esposte sui banchi delle casette di legno e fare shopping tra oggettistica e prodotti gastronomici del territorio immersi nella perfetta atmosfera natalizia.

Mercatini di Natale di Arezzo: orari e giorni d’apertura

Ad Arezzo, come abbiamo visto, possiamo visitare alcuni dei mercatini di Natale più belli d’Italia e d’Europa, assolutamente imperdibili per tutti coloro che amano questo periodo e che si spostano in coppia, con gli amici o con la famiglia. Ma quali sono gli orari e i giorni d’apertura?

Il Villaggio Tirolese in Piazza Grande resterà aperto dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 21.00 dal 16 novembre al 29 dicembre 2024. Dal 19 dicembre, e fino al 29 del mese, sarà aperto tutti i giorni.

resterà aperto dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 21.00 dal 16 novembre al 29 dicembre 2024. Dal 19 dicembre, e fino al 29 del mese, sarà aperto tutti i giorni. I mercatini di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento , invece, resteranno aperti tutti i giorni dal 18 novembre al 7 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

, invece, resteranno aperti tutti i giorni dal 18 novembre al 7 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il mercato di Natale delle Arti, situato nel Parco Il Prato, sarà visitabile tutti i weekend, dal 16 novembre al 6 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con aperture straordinarie il mercoledì e il giovedì dalle 15.00 alle 20.00. Dal 23 dicembre, invece, sarà aperto tutti i giorni.

Come raggiungere Arezzo e i suoi mercatini

Visitare i mercatini di Natale di Arezzo è davvero semplicissimo, grazie anche e soprattutto alla loro collocazione strategica. È possibile raggiungere la città toscana in auto, in treno, in autobus o in aereo atterrando all’aeroporto di Firenze.

La stazione ferroviaria, che si trova lungo la tratta Firenze-Roma, è servita tutti i giorni da numerosi collegamenti da e per le principali città italiane. Inoltre la stazione dista dai mercatini di Natale, e dagli altri luoghi di riferimento della città, poche centinaia di metri.

È possibile arrivare in città anche in autobus grazie ai collegamenti con Valdichiana, Valtiberina, Casentino e Valdarno. Per chi viaggia in aereo, invece, consigliamo di atterrare all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze o a quello di Pisa.

Se avete in mente di raggiungere Arezzo con la vostra auto potrete contare su diversi parcheggi situati a circa 15 minuti a piedi dal centro storico. In alternativa è possibile lasciare l’automobile presso l’area di sosta “Arezzo Fiere e Congressi” e usufruire del servizio di navetta attivo dalle ore 9.00 alle ore 22.00 durante l’ultimo weekend di novembre e il primo di dicembre.

Arezzo città del Natale e mercatini: informazioni utili

A partire da metà novembre, e fino a gennaio, Arezzo si trasforma nella città del Natale. Non solo mercatini caratteristici, ma anche un calendario fitto di appuntamento da vivere e condividere per attendere l’arrivo del periodo più magico dell’anno.

Oltre al Villaggio Tirolese, l’attrazione principale di questa stagione, sarà possibile salire sulla grande ruota panoramica, pattinare sul ghiaccio e ammirare l’albero magico di Natale. I bambini potranno divertirsi sulla giostra dei cavalli mentre diversi show di luci, suoni e colori animeranno il centro cittadino. Non mancherà, ovviamente, Babbo Natale che per l’occasione trasformerà la Fortezza Medicea nella sua casa.

Le sorprese non finiscono qui però, perché il Natale ad Arezzo, quest’anno, oltre a essere magico sarà anche dolcissimo. A dicembre, infatti, in città approderà anche l’Eurochocolate, l’iconico festival dedicato al cioccolato.

Gli altri eventi imperdibili in città

Mercatini, spettacoli, giostre e magia: questi sono solo alcuni degli eventi in città che permetteranno a chiunque arrivi ad Arezzo di vivere e condividere esperienze indimenticabili. Tra i più imperdibili e suggestivi segnaliamo il video mapping che illuminerà di meraviglia Piazza Grande e i principali monumenti della città di Arezzo. L’appuntamento è previsto ogni giorno, dopo il tramonto, dal 16 novembre al 6 gennaio.

Un altro evento imperdibile, in città, per grandi e bambini è quello che vede l’arrivo di Babbo Natale ad Arezzo. Santa Claus, infatti, si trasferirà qui, all’interno della suggestiva Fortezza Medicea, fino al 24 dicembre. Sempre all’interno dell’edificio, poi, sarà possibile esplorare un villaggio incantato di oltre 10.000 metri. L’esperienza, che prende il nome di Fortezza delle Meraviglie, vedrà il susseguirsi di giochi di luce, coreografie e attrazioni imperdibili per i viaggiatori di tutte le età.

All’interno del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande, nel cuore pulsante di Arezzo città del Natale, sarà possibile invece entrare nella Lego Brick House. All’interno della Casa dei Mattoncini, dal 16 novembre al 29 dicembre, sarà possibile ammirare da vicino opere d’arte, installazioni di diverse dimensioni e mosaici realizzati con gli iconici mattoncini.

Tra gli appuntamenti imperdibili segnaliamo anche il Bosco delle Emozioni, un percorso immersivo e sensoriale che si snoda nel cuore verde della città. Dal 16 novembre al 6 gennaio, infatti, il Prato ospita tutta una serie di installazioni dove la luce è assoluta protagonista. Tra i luoghi più belli da vivere troviamo anche la Piazzetta del Vischio, un rifugio magico per gli innamorati di tutte le età.

L’ultimo appuntamento ad Arezzo, ma non per importanza, è anche il più dolce di questo Natale. In concomitanza con i mercatini e con gli altri eventi in città quest’anno sarà possibile prendere parte all’Eurochocolate, l’iconica kermesse dedicata al cioccolato che arriva per la prima volta in questo luogo. L’appuntamento è previsto dal 5 novembre al 29 dicembre in Piazza della Libertà, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 19.30. Ma chi arriverà qui prima di questa data potrà vivere una golosa anteprima che prenderà vita all’interno del Chiostro della Biblioteca dal 16 al 24 novembre.