Tayaran Jet, a breve il debutto per collegare città italiane

Il turismo comincia, finalmente, a respirare e con esso anche le compagnie aeree. Tante le novità di questi giorni, a partire dalla riapertura dei confini fino all’operatività degli aeroporti italiani.

Sembra che piano, piano tutto stia tornando alla normalità. Certo, ci saranno norme da rispettare e particolari termoscanner da “superare”, ma i collegamenti tra Paesi esteri e anche interni al territorio nazionale sembrano davvero tornare come un tempo.

Anzi, Tayaran Jet, compagnia bulgara, ha da poco annunciato l’apertura di nuove rotte a partire dal mese di agosto. In particolare il vettore collegherà Trapani con altre 4 città italiane dall’1 Agosto e ogni rotta sarà servita con due frequenze alla settimana.

Nel dettaglio, sarà possibile arrivare in aereo da Trapani a Napoli e viceversa. Ovvero si potrà passare dal comune siciliano alla città del Vesuvio e la patria della pizza più gustosa. Località ricca di sottigliezze uniche e dove bellezza e degrado, storia e modernità convivono mostrandosi in tutta la loro bellissima singolarità.

Ma da Trapani sarà possibile arrivare anche a Perugia. Un luogo che è diverse città in una, tutte affascinanti e piene di storia. Cittadina davvero meravigliosa e situata nel cuore dell’Italia Centrale in mezzo al magnifico paesaggio umbro.

Inoltre, ad agosto verrà attivato anche il collegamento da Trapani ad Ancona e viceversa. Si atterrerà, dunque, nelle Marche. Più precisamente nel capoluogo della regione situato lungo la zona nord del Promontorio del Conero e in posizione sopraelevata e panoramica sul mare.

Infine, da Trapani sarà più facilmente raggiungibile anche la splendida Trieste, meta colta e la città più cosmopolita d’Italia. Un luogo incredibile e dove si respira il glorioso passato asburgico che la rese “la piccola Vienna sul mare” e dove coabitano incroci di lingue, popoli e religioni che ancora oggi la caratterizzano indissolubilmente.

Insomma, la Sicilia sarà davvero più facile da raggiungere e da quasi tutta Italia. In particolare la splendida Trapani, città conosciuta come quella delle “Cento Chiese” e che è uno scrigno di tesori. Tra questi non possiamo non nominare i maestosi edifici barocchi, le eleganti strutture religiose, e i fiabeschi castelli che incorniciano un panorama mozzafiato e città che si affaccia su uno dei mari più belli del mondo. Un debutto assolutamente ideale vista la bellissima offerta lanciata dalla Sicilia per questa estate.