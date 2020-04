Viaggio nelle bellezze naturali dell’Umbria, cuore verde del Belpaese

È situata al centro dello Stivale e, oltre ad essere una meraviglia, è considerata il cuore del nostro paese: quello verde. Vi porteremo in viaggio in Umbria, patria di tesori naturalistici meravigliosi, pur non essendo bagnata dal mare, e regione ideale in cui creare un vero contatto intimo con la natura. Un'avventura all'insegna di gemme verdeggianti e paradisi color smeraldo in cui trovare pace e serenità.