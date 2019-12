Calgary, una perla da scoprire in Canada

editato in: da

Calgary è tra le città più importanti della provincia di Alberta, in Canada. Posizionata in una regione principalmente collinare, si trova a est delle spettacolari Montagne Rocciose. La sua storia è relativamente giovane, considerando come la sua fondazione risalga all’ultimo trentennio del 1800.

Soltanto nel 1894 è stata poi riconosciuta come città, in seguito alla realizzazione della rete ferroviaria e della stazione Canadian Pacific Railway. Calgary accoglie migliaia di turisti in ogni periodo dell’anno. Famosa per l’ecoturismo, con moltissime stazioni per villeggiare sparse in ogni dove. È inoltre vivo un forte connubio con gli sport invernali, come dimostra il fatto che Calgary sia stata la prima città in Canada a ospitare le Olimpiadi invernali.

Cosa vedere a Calgary

Uno degli elementi che rende la città di Calgary celebre in tutto il mondo è senza dubbio la Calgary Tower. Una torre di recente costruzione, essendo stata eretta nel 1968. Una volta in cima si può godere di una splendida vista sull’intera città. Una struttura sulla quale il mondo ha posato lo sguardo nel 1988, quando venne scelta come sede della fiamma olimpica per i giochi olimpici invernali. Fiamma che da quel momento in poi viene accesa in occasione di importanti ricorrenze. Un’opera architettonica imponente, non adatta a chi soffre le grandi altezze.

È stato infatti realizzato un pavimento in vetro che consente di apprezzare la struttura, facendo tremare le gambe ai meno intrepidi. Recandosi presso il Glenbow Museum si può iniziare un viaggio nella storia del Canada dall’800 a oggi. L’Heritage Park Historical Village propone invece le ricostruzioni degli edifici storici presenti in città. Un mini tour turistico in quello che è un vero e proprio parco a tema. Il polmone verde cittadino è rappresentato dal Parco di Calgary, che offre scorci magnifici e nel mese di luglio ospita il Calgary Stampede, festival che attira migliaia di visitatori.

Una grande festa a tema western. Gli amanti degli zoo non saranno affatto delusi da quello presente sull’isola di San Giorgio, tra i più completi al mondo. Al suo interno è possibile passare da un’area geografica all’altra, facendo il giro del mondo e scoprendo specie di tutti i continenti. Lo Spaceport propone invece una serie di elementi a tema spazio, con mostre, attrezzature, tunnel del vento, riproduzioni di veicoli spaziali e vere rocce lunari.

Calgary, cosa fare in inverno

Calgary è la città ideale per chi adora le attività invernali. Svariate le aree dove potersi dedicare al pattinaggio su ghiaccio, gratuitamente presso Olympic Plaza o dietro il pagamento di un ticket a Bowness Park. I più esperti possono inoltre divertirsi a contatto con la natura, pattinando sulla superficie del fiume Bow. Le vicine Montagne Rocciose offrono inoltre svariate soluzioni per chi intenda sciare immersi nella natura o dedicarsi allo snowboard. A circa tre ore d’auto da Calgary c’è il lago Louise, dov’è possibile approfittare di uno spettacolare resort, frequentato tanto d’estate quanto d’inverno. Un’area frequentata anche da sciatori professionisti.

Come arrivare in Canada

L’Italia è uno di quei Paesi per i cui cittadini non è previsto l’obbligo di un visto. Per poter raggiungere il Canada è però necessario compilare online uno specifico modulo, l’eTA, ovvero Electronic Travel Authorization. In questo modo il Paese potrà sapere se il viaggiatore sia idoneo all’ingresso o meno. Si dev’essere inoltre in possesso di un passaporto valido e denaro a sufficienza per l’intero soggiorno. Le garanzie economiche, nello specifico, sono necessarie a dimostrare d’essere intenzionati a tornare nel proprio Paese. L’ingresso in Canada per scopi lavorativi infatti richiede uno specifico visto. L’eTA ha validità di 5 anni ma è legato al passaporto. Se questo dovesse scadere prima della fine del quinquennio, lo stesso accadrà al modulo sottoscritto.