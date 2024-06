Vita notturna a Madrid, capitale delle movida

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Madrid è una città cosmopolita, ricca di arte e storia e con una cucina meravigliosa. Se a ciò si aggiunge una vasta scelta di alberghi e un eccellente sistema di servizi pubblici, si ottengono gli ingredienti per una un viaggio piacevole. Con i nuovi collegamenti aerei, i treni a lunga percorrenza e le numerose offerte low cost e last minute, sempre più turisti scelgono di trascorrere anche solo un week-end a Madrid, attratti principalmente dai costi modesti, dal fascino antico della cultura spagnola ma soprattutto dalla sua vivace vita notturna.

A Madrid, la capitale della movida e del divertimento in Spagna si può trovare sempre il posto giusto per tutti i gusti a tutte le ore. In qualunque stagione dell’anno, la città offre non solo itinerari e passeggiate alla ricerca delle bellezze storiche e artistiche ma di notte si “anima”, regalando un’ampia proposta di locali, discoteche, pub con musica dal vivo e spettacoli che non deludono le aspettative dei turisti che rimangono affascinati dalla sua vivacità.

Nel cuore dei barrios

L’anima della città è raccontata dai suoi quartieri (barrios) e dalla loro specifica identità: dedicate alla loro visita almeno due o tre giorni. Il Barrio de Las Letras, Malasaña, Chueca, La Latina, Argüelles y Moncloa, sono le zone del divertimento della città, ognuna con un suo fascino e stile inconfondibile.

Il Barrio de Las Letras, è il famoso quartiere della letteratura nel centro della città. Qui vissero alcuni celebri scrittori spagnoli del XVI secolo, tra cui Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega e Francisco de Quevedo. Oggi, attraversando il quartiere si viene rapiti da una vivace atmosfera in cui riecheggiano e si fondono i diversi stili musicali, i suoni classici del passato con le moderne tendenze, jazz, flamenco, pop e rock che rendono questa zona una delle più animate della capitale.

La zona, negli anni è diventata meta privilegiata tra i giovani alla ricerca di una serata alternativa ma nonostante questo Barrio de Las Letras ha conservato la propria identità, creando un mix che unisce letteratura, divertimento e buona cucina. Nella via principale del barrio, in calle Huertas, si trovano diverse attrazioni come il Café Central e La Fídula che da circa trent’anni sono i protagonisti indiscussi del blues o del soul. Sono presenti anche diversi locali di flamenco e numerosi ristoranti e bar all’aperto, per godere della gastronomia madrilena e della popolare tradizione spagnola delle tapas.

Per chi desidera un’atmosfera alternativa, il centro della festa a Madrid, capitale della movida e del divertimento, è sicuramente Malasaña, il luogo ideale per ascoltare musica dal vivo e immergersi nella vita del barrio, soprattutto nei week end, quando i giovani si riversano nei locali per animare la lunga notte madrileña. Rock, punk e indie-pop scandiscono i ritmi musicali di Malasaña. I numerosi disco-pub come il TupperWare, il Penta e La Vía Láctea, intorno alle calles La Palma e Velarde, oltre al museo-bar Madrid Me Mata, o le terazas, i bar e le caffetterie della plaza Dos de Mayo sono sempre pieni di vita.

La vita notturna di Madrid è incredibilmente varia e prosegue per tutta la notte fino all’alba anche al Chueca, il quartiere LGBTQ+ della capitale. In questa zona dall’atmosfera trendy ed elegante si trovano una grande varietà di ristoranti, bar di tapas e pub dai differenti stili musicali. Oltre ai dance-club esiste una vasta offerta di locali con un’atmosfera più rilassata, come le terrazze dell’Hotel Room Mate Óscar, o il Mercato di San Antón. Tra i locali più famosi c’è lo storico Black & White e il Gris, con musica dal vivo e una vasta scelta di chupitos. Inoltre nel mese di giugno, il quartiere si anima con i colori dell’arcobaleno, quando riunisce milioni di persone per festeggiare il gay pride madrileno.

Madrid è una città sorprendente. Per coloro che preferiscono una serata all’insegna della tradizione spagnola, La Latina, vicinissima alla plaza Mayor, propone bar, ristoranti e pub, ideale per un aperitivo o una cena prima di buttarsi nella vita notturna. Tra i bar cocktail possiamo menzionare El Viajero, un antico edificio del XIX secolo con il ristorante e un bar delle tapas sulla terrazza e una vista romantica sulla città soprattutto al tramonto.

Come negli altri barrios di Madrid, anche qui la festa prosegue fino all’alba, ma ogni domenica e nei giorni festivi le strade e le piazze ospitano il famoso Rastro di Madrid, un mercato popolare all’aperto. Un’altra occasione per visitare il barrio de La Latina è nel mese di agosto quando si celebrano le feste di La Paloma, con concerti all’aperto nel parco di Las Vistillas, bancarelle, stand, balli e rappresentazioni popolari in omaggio al folclore locale.

Ma la notte è ancora giovane a Madrid. La zona intorno a calle de la Princesa, nelle vicinanze di Argüelles e Moncloa è un luogo perfetto per trascorrere la serata. Frequentato principalmente da studenti e universitari, offre un’infinità di locali e prezzi adatti per i giovanissimi e ogni genere di gusto musicale, come rock, pop e musica elettronica. È possibile trovare un’alta concentrazione di bar, taverne e catene di fast food nazionali e internazionali, o concludere la serata in allegria al Cats, La Sal, il Ricorda o il Mamá no lo sabe. Inoltre qui si trova una delle discoteche più conosciute, la Sala Marco Aldany con spettacoli per gli amanti della musica house.

Tour e attività consigliate

Vi abbiamo parlato principalmente della Madrid “danzante”, ma in realtà esistono molte altre attività che potete fare durante una vacanza a Madrid di sera. Non solo ristoranti, tapas e discoteche dunque: ad esempio, potete prenotare e vivere un’intrigante tour notturno alla ricerca dei fantasmi di Madrid ripercorrendo l’epoca dell’Inquisizione, oppure optare per un aperitivo al tramonto al Tartan Roof. Da segnalare assolutamente, inoltre, i tour dedicati agli spettacoli di flamenco: sul web esistono tantissime compagnie presso quali prenotare la propria esperienza.