Vacanze nella natura: le valli dell’Austria (belle e anche low cost)

Zillertal è una delle valli più note per chi cerca un'immersione totale nella tradizione alpina austriaca

L’Austria è una destinazione perfetta per chi ama la natura e cerca vacanze immerse in paesaggi incontaminati. Le sue valli offrono scenari da cartolina, con montagne maestose, laghi cristallini e prati alpini. Seppur rinomata per le sue località turistiche di lusso, l’Austria in realtà è più accessibile di quanto si possa pensare, e offre diverse opportunità di soggiorno anche low-cost, perfette per chi vuole un’esperienza autentica e a contatto con la natura senza spendere una fortuna.

Attività outdoor: tra escursioni, sci e ciclismo

Non troppo distanti dall’Italia e con servizi di qualità quasi severa, le valli dell’Austria sono una vera e propria mecca per gli appassionati di attività all’aria aperta. Le estati austriache sono perfette per il trekking e la mountain bike, facilitati da una vasta rete di sentieri ben segnalati. Molti di questi percorsi sono accessibili anche alle famiglie, con percorsi adatti a tutte le età. I ciclisti possono esplorare le valli lungo piste ciclabili panoramiche, che si snodano tra fiumi e montagne, offrendo viste spettacolari.

D’inverno, l’Austria si trasforma in un paradiso per gli sport invernali. Oltre allo sci e allo snowboard, le valli offrono attività come lo slittino, il pattinaggio su ghiaccio e le escursioni con le ciaspole. Le valli di Zillertal e Ötztal, in particolare, offrono alcuni dei migliori impianti sciistici d’Europa, con piste perfettamente curate e impianti di risalita moderni. Ecco le valli più belle e accessibili dell’Austria.

Valle di Stubai

Situata a breve distanza da Innsbruck, la Valle di Stubai è una delle mete più gettonate per gli amanti degli sport all’aria aperta, invernali ed estivi. Il ghiacciaio di Stubai è accessibile tutto l’anno, e qui si può praticare sci e snowboard anche fuori stagione. In estate, la valle si trasforma in un paradiso per gli escursionisti, con sentieri che attraversano prati fioriti, foreste e cascate.

Le famiglie apprezzano particolarmente i percorsi ben segnalati, con opzioni per tutte le difficoltà. Gli impianti di risalita sono attivi anche in estate, facilitando l’accesso a punti panoramici mozzafiato. Le strutture ricettive variano dai rifugi di montagna agli hotel, molti dei quali offrono pacchetti low-cost, specialmente fuori stagione.

Valle di Zillertal

Zillertal è una delle valli più note per chi cerca un’immersione totale nella tradizione alpina austriaca. Situata nel Tirolo, la valle è celebre per le sue infinite opportunità di escursionismo, con oltre 1.400 km di sentieri ben mantenuti che si snodano tra boschi, pascoli alpini e cime montuose. Gli appassionati di arrampicata possono cimentarsi in percorsi di varia difficoltà, mentre chi preferisce attività più rilassanti può dedicarsi a passeggiate tra i pittoreschi villaggi alpini, come Mayrhofen e Finkenberg, che oltretutto offrono accoglienti pensioni e alloggi economici.

In inverno, Zillertal diventa una mecca per sciatori e snowboarder grazie ai suoi moderni impianti di risalita e alle stazioni sciistiche attrezzate. Nonostante la sua fama, la valle offre (muovendo con un po’ di anticipo e con la giusta attenzione) soluzioni per tutte le tasche, con numerosi pacchetti turistici che includono pernottamenti e skipass anche a prezzi contenuti.

Valle di Ötztal

La Valle di Ötztal è famosa per il mix perfetto tra avventura e benessere. Gli amanti degli sport outdoor possono scegliere tra una vasta gamma di attività, dalle escursioni in montagna alle discese in rafting lungo il fiume Ötztaler Ache. In estate, i sentieri che attraversano le alte cime e le profonde vallate attirano escursionisti e mountain biker, mentre in inverno la zona offre alcune delle piste da sci più estese del paese.

Uno dei principali punti di interesse è la località termale di Längenfeld, con stabilimenti che offrono piscine riscaldate all’aperto e trattamenti rigeneranti. Per chi cerca una vacanza economica, a Ötztal si possono trovare pensioni, appartamenti in affitto e campeggi attrezzati, che permettono di vivere una vacanza in totale libertà e a contatto con la natura.

Valle di Gastein

Situata nel Salisburghese, la Valle di Gastein è nota per le sue stazioni termali e le sue opportunità di relax e rigenerazione. Bad Gastein e Bad Hofgastein, le località principali, offrono centri termali moderni che utilizzano le acque ricche di minerali provenienti dalle sorgenti termali della zona. Ma la valle non è solo una destinazione per chi cerca benessere: anche gli amanti dello sport trovano numerose attività, tra cui sci alpino, escursionismo e mountain bike.

Le strutture ricettive nella Valle di Gastein spaziano dagli hotel di lusso ai piccoli alberghi e ostelli, con opzioni low-cost che rendono accessibile a tutti un soggiorno in una delle zone più affascinanti dell’Austria. La vicinanza a Salisburgo la rende anche una meta ideale per escursioni giornaliere nella città di Mozart.

Come arrivare e spostarsi

Le valli austriache sono relativamente facili da raggiungere, specialmente per chi si sposta dal nord Italia. Viaggiare in auto è una delle opzioni più comode, soprattutto se si desidera esplorare più valli o avere la libertà di muoversi tra diverse località. Dall’Italia, si possono attraversare i confini via autostrada attraverso il Brennero, il Tarvisio o il Friuli-Venezia Giulia, a seconda della destinazione in Austria. Attenzione: è molto importante ricordarsi di acquistare la “vignetta” per circolare sulle autostrade austriache, presso i distributori di carburante vicino al confine o online.

L’aereo è il mezzo più comodo per chi arriva dal centro o sud Italia. Gli aeroporti principali in Austria sono Vienna, Innsbruck e Salisburgo, ma per raggiungere le valli più vicine all’Italia, l’aeroporto di Innsbruck è spesso il più comodo.

Per chi cerca un’opzione economica, ci sono autobus che collegano l’Italia con diverse città austriache. Le principali destinazioni sono Innsbruck, Salisburgo e Vienna, e da qui è possibile trovare collegamenti diretti verso città di montagna più piccole, soprattutto nelle stagioni turistiche.