Il video di Sulmona a Natale che fa impazzire il web

Ha fatto da sfondo allo spot di una celebre marca di pandori e panettoni.

Ora la città di Sulmona, in Abruzzo, ha deciso di adottarlo come spot ufficiale per promuovere il turismo.

Appena pubblicato su YouTube, il video “A Natale puoi” della Sony Music Italy Entertainment S.p.A. interpretato da Alicia ha fatto impazzire il web.

Il video è stato girato negli angoli più pittoreschi di Sulmona. Il centro storico, che si dirama lungo il viale principale, corso Ovidio, e nella piazza più grande, piazza Garibaldi, è ricco di splendidi palazzi, molti dei quali Barocchi, come Palazzo Mazzara, Palazzo Corvi, Palazzo Anelli, Palazzo Grilli – De Capite e le chiese della SS. Annunziata – questa rappresenta una delle più importanti testimonianze della produzione architettonica del periodo Barocco in Abruzzo – , quella di San Francesco della Scarpa, il convento di Santa Caterina d’Alessandria e quello di Santa Chiara. C’è anche un acquedotto di origine medievale.

Nel video di “A Natale puoi”, Babbo Natale si aggira nella notte per le strade del centro lasciando i doni sull’uscio delle porte di casa, mentre tutta la città dorme. Sulmona appare davvero suggestiva con le luminarie e gli addobbi natalizi.

Il testo di questa canzone è stato scritto da Francesco Vitaloni nel luglio 2005. La voce è di sua figlia Alice, di cui Sony Music Italia volle allora cambiare il nome in Alicia. Il video, invece, è stato diretto dal regista Marco D’Andragora, con le riprese aeree di Antonio Malvestuto di Sky Drone Italia.

La città di Sulmona, però, è famosa per essere associata a un altro tipo di dolce: i confetti, che sono una sua eccellenza gastronomica famosa in tutto il mondo. I confetti di Sulmona sono talmente famosi da essere stati scelti dal principe Harry e Meghan Markle per il loro matrimonio e, prima ancora, da Carlo e Diana e da molti altri reali.