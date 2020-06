La Sicilia meno turistica è la meta perfetta e low cost dell’estate

editato in: da

Scegliere la destinazione per le proprie vacanze non è mai un compito semplice, ma quest’anno sono molti i turisti che puntano all’Italia, sia per risparmiare un po’ che per riscoprire le bellezze locali. E allora, perché non tuffarsi nelle splendide acque della Sicilia? Ecco la meta perfetta (e low cost) per l’estate.

Spiagge splendide e poco affollate, una città affascinante da visitare e un’accoglienza calorosa: se siete alla ricerca di una località che combini queste meravigliose esperienze, Trapani potrebbe essere la scelta giusta. Conosciuta come la “città tra due mari”, svetta lungo la costa della Sicilia occidentale, là dove la terra è lambita da un lato dal mar Tirreno e dall’altro dal mar Mediterraneo. Luogo di immense bellezze e di capolavori architettonici, siamo sicuri vi lascerà davvero a bocca aperta.

Raggiungere Trapani durante la stagione estiva non è certo un problema: la città è servita da un ottimo aeroporto, dove fanno scalo due importanti compagnie low cost: BlueAir e Ryanair. Il vettore a basso costo irlandese, tra l’altro, tra giugno e luglio 2020 ha ampliato la propria presenza sul territorio siciliano, aggiungendo diverse rotte da e verso la città di Trapani. Inoltre, in Sicilia potrete concedervi una vacanza a prezzi imbattibili grazie anche al contributo offerto dalla Regione, volto ad incentivare il turismo in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.

Dunque, non resta che scoprire le bellezze di Trapani e decidere quali saranno le tappe del vostro viaggio. La città offre tantissime attrazioni ed è perfetta sia per i giovani alla ricerca del divertimento che per le famiglie con bambini piccoli. Sono molte le spiagge che si affacciano lungo la costa trapanese, e ce n’è davvero per ogni esigenza. La splendida spiaggia libera di San Giuliano, ad esempio, è l’ideale per i più piccini: il litorale sabbioso e il fondale basso, che digrada dolcemente verso acque limpide e cristalline, sono il “parco giochi” perfetto per i vostri bimbi.

Siete invece alla ricerca di un luogo più selvaggio e meno frequentato? Allora dovrete percorrere qualche chilometro e approdare alla Riserva dello Zingaro, dove la natura è incontaminata e il mare davvero incredibile. Per raggiungere le calette più belle e suggestive, è necessario percorrere sentieri ripidi e scoscesi o fare un bel giro in barca, ma ne varrà sicuramente la pena. Qui potrete anche dedicarvi alla scoperta dei bellissimi e ricchi fondali facendo snorkeling. Punta Tramontana, invece, si trova nei pressi di Marsala ed è l’ideale per chi ama il surf: le sue acque turchesi regalano spesso delle esperienze da brivido.