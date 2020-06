I valichi alpini della Valle d’Aosta, bellezze ineguagliabili

La Valle d'Aosta è un vero paradiso per chi ama la natura selvaggia e incontaminata. Il panorama alpino è uno dei più suggestivi al mondo, e se d'inverno questa regione è considerata tra le migliori per chi pratica gli sport sulla neve, grazie ad impianti sciistici moderni e comodissimi, d'estate è un gioiello di rara bellezza. Lunghe passeggiate in mezzo al verde, scalate mozzafiato per i più esperti e tante avventure tutte da vivere: ecco quello che vi attende. Scopriamo quali sono i passi alpini più belli della Valle d'Aosta.